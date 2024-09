Este es el truco que promete vivir una experiencia sin estrés en cualquier aeropuerto, pero tiene precio

Escuchar

En teoría, salir de viaje en las vacaciones son el momento ideal para relajarse y distenderse de toda la rutina realizada durante el año, pero a menudo tener que vivir la situación de aeropuerto puede ser muy estresante. Las largas filas para hacer los trámites, los retrasos de los vuelos y las conexiones perdidas, entre otras cosas, pueden ser un factor determinante para acumular tensión, pero existe un truco para viajar sin problemas.

Existe una rama de servicios de viajes que fue diseñada para que la experiencia de los viajeros en el aeropuerto sea más agradable y personalizada. El nombre exacto de este servicio varía según el lugar, pero el más común suele ser el de recepcionista en algunas terminales aéreas del mundo, según Huffpost.

Conserjes de viajes en aeropuertos

“Hay recepcionista en el aeropuerto, embajadores en el aeropuerto, servicio de acceso rápido en el aeropuerto, recepción y bienvenida en el aeropuerto… depende del lugar del mundo al que viajes”, comentó Ron Gorfinkel, socio de una empresa internacional de recepcionistas en los aeropuertos llamada Royal Airport Concierge. “Es un servicio que las aerolíneas también ofrecen directamente”, agregó Jason Squatriglia, un conserje de viajes de lujo.

Los recepcionistas pueden utilizar un carrito de golf para trasladar maletas o personas dentro del aeropuerto

“El recepcionista encontrará la manera más eficiente de atravesar el aeropuerto”, explicó Gorfinkel. Haciendo referencia a que este trabajador facilitará el trabajo de atravesar el aeropuerto, pasar las filas de inmigración lo más rápido posible y pasar la aduana con mayor facilidad. Además, puede brindar un servicio de asesoramiento para tener una mejor experiencia de viaje.

Antes de reservar vale la pena preguntarle a la empresa que beneficios incluye el paquete que se va a contratar para no encontrarse con ningún imprevisto. Los servicios pueden llegar a tener un costo de entre US$ 350 y US$ 550 en promedio para cuatro personas de un mismo vuelo.

No hay que pensar

Los recepcionistas de aeropuerto también tienen la capacidad de hacer un seguimiento del vuelo y de cualquier posible cambio de puerta, lo que será muy beneficioso no solo para aliviar el estrés, sino que también para arribar a embarcar a tiempo. Squatriglia hizo mención de que si por algún motivo el cliente tuviera algún problema de movilidad, estos servicios suelen brindar un carrito de golf para realizar los traslados dentro del aeropuerto.

“Organizamos viajes privados por todo el mundo y muchos de ellos incluyen el servicio de llegada y salida al aeropuerto como paquete estándar”, dijo Ganz. Además, agregó que es una tranquilidad adicional saber que alguien los estará esperando apenas bajen del avión y los ayudará. “Generalmente, también incluye un elemento de vía rápida… no tienen que pensar en donde ir, entran y salen del aeropuerto mucho más rápido”, sentenció.

Este servicio puede favorecer la velocidad con la que se atraviesa migraciones y la aduana

“Es una buena manera de mejorar la experiencia para cualquiera que quiera ser tratado como un VIP… Incluso si no es para ahorrar tiempo, es un gran alivio tener a alguien que te guie y poder bajar del avión y que alguien te dirija durante todo el proceso”, explicó Squatriglia. También comento que el 80% de los aeropuertos de Europa permiten tener un servicio aduanero más veloz a través de estos servicios.

Según Gorfinkel, los recepcionistas son las personas ideales para asistir a los pasajeros con su equipaje. En algunos aeropuertos, el servicio puede trasladar tu equipaje con un carrito de golf. “Creo que muchas personas mayores o que, por cualquier motivo, no se sienten cómodas manipulando su equipaje, están dispuestas a reservar este servicio solo por tranquilidad”, dijo Ganz.

LA NACION