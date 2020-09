Estrategia. Cómo saber si mi idea puede ser un negocio

Cómo saber si me idea puede serun negocio 12:13

¿Tenés una idea increíble y no sabés si puede convertirse en un negocio? ¿O estás arrancando pero no sabés cómo hacer para crecer? Entonces, no te pierdas el vivo a continuación. Charlamos con Julia Bearzi, Directora ejecutiva de @endeavorarg, acerca de estrategias para hacer un negocio rentable y de una herramienta clave para lograrlo: el Business Model Canvas. ¡No te lo pierdas!

