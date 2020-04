Evita, modelo para armar

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de abril de 2020

En enero de 1944 un devastador terremoto destruyó San Juan y dejó un saldo de más de siete mil muertos. Una semana después, en el Luna Park, nacía el mito más grande del peronismo: en el festival benéfico organizado para recaudar fondos para la reconstrucción, Roberto Galán inició su carrera de Cupido nacional al presentarle al entonces coronel Juan Domingo Perón a la joven actriz de radioteatro María Eva Duarte. La leyenda también dice que antes de irse juntos a pasar una semana en el Tigre, Evita encaró al líder: "¿No les parece que la cuestión primordial es saber qué puertas y en qué lugar hemos de golpear? Adelanto mi parecer: el dinero habrá que buscarlo entre quienes lo tienen". Era también el germen del rol que ocuparía para siempre la "abanderada de los humildes".

El mito ha signado los destinos de todas las damas peronistas que se precien, que, llegado el caso, desoyen, una a una, la única verdad: que Evita hubo una sola. Así, sucumben a reducirla a un mero estereotipo; opera entonces la "Barbiezación" del mito, como si Eva fuera un modelo para armar y bastara con un trajecito o un vestido (aunque ninguna haya vuelto a tener un asesor de imagen como Paquito Jamandreu), llevar el pelo rubio y recogido, tocarse el pecho y asegurar "los quiero".

En eso pensé durante los cuatro minutos del cierre del programa ómnibus Unidos por Argentina, que el domingo último transmitieron en vivo todos los canales de aire para recaudar fondos por la pandemia del coronavirus. Esos minutos que la primera dama, Fabiola Yáñez, usó para dar un mensaje de unidad al pueblo argentino, como si la emergencia la hubiera erigido, de pronto, como a Eva, en jefa espiritual de la Nación.

¿Era necesario que trascendiera que Yáñez fue la organizadora del teletón o fue el intento de transformarla también en una abanderada de las causas justas? ¿Era necesario que diera en este momento un mensaje a la comunidad, que manifestara su amor, que cerrara el programa, que se incluyera entre quienes se han visto obligados a "tomar medidas rápidas", que le agradeciera a las autoridades del Gobierno (¡a su propio marido!) por su labor?

Es cierto (y lo hemos dicho otras veces en esta columna): no hay una manera de ser primera dama, no es un rol institucional, no se vota, no existe reglamento ni debemos exigirle nada, igual que nunca se le ha exigido nada a ningún varón que haya ocupado el lugar de marido de una presidenta. Pero, de todos modos, me pregunto, ¿estarán orgullosos los que se quejaban del papel de "florero" que creyeron que hacían las mujeres de otros presidentes de este regreso al machismo consagrado por cadena nacional? ¿Una mujer haciendo de "la mujer de", sentada y vestida de gala "a la Evita", como si pudiera haber otra Evita, para agradecerle a su marido en el prime time? ¿Esa era la deconstrucción que nos habían prometido? ¿La moverá la misma fuerza que convirtió a un macho de manual como Hugo Moyano en ciudadano ejemplar? ¿Esa era la sensibilidad social que les faltaba a los argentinos? ¿La primera dama diciéndonos que es doloroso aprender así, pero es el universo el que nos mandó a unirnos después de tanta división?

No faltará quien entienda que mi estupefacción ante el espectáculo que vimos el domingo no es más que falta de sororidad. Pero no, la sororidad es otra cosa: tiene que ver con los lazos que unen al género más allá de lo impostado. Y es hora de decir que no inhabilita a criticar los desatinos solo porque los protagonice una mujer. Aunque se ponga el traje de Evita, la única verdad es la realidad: Evita hubo una sola y en su tiempo. Es hora también de desarmar el kit. No hace falta ser de ninguna manera, sobre todo, justamente, no hace falta impostarlo. Nadie le pide tanto.