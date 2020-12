Pilar Santucci y Carolina Delger, madre e hija. Un verano de desconcierto laboral pusieron en marcha lo que hoy se transformó en su propia empresa e ingreso monetario: My Home Planners.

Jimena Barrionuevo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de diciembre de 2020 • 10:12

La calma y la tormenta. Así se definen respectivamente Pilar Santucci y Carolina Delger, madre e hija que en un verano de desconcierto laboral pusieron en marcha lo que hoy se transformó en su propia empresa e ingreso monetario. Se trata de My Home Planners que ofrece desde servicios de orden en el hogar hasta mudanzas integrales que incluyen el traslado, el embalaje y desembalaje, con una puntillosa planificación que deja la casa organizada de forma impecable para que los clientes puedan disfrutar su nuevo hogar desde el mismo momento en que cruzan la puerta.

Como profesionales del orden, Pilar y Carolina saben que hacen equipo. "Desde que tengo noción de cómo funciona mi cabeza, me dedico a ordenar todo tipo de cosas en mi mente. Pero de adulta advertí que no solo eran objetos, sino que ese orden también tenía que ver con la disposición de los muebles y la limpieza. Todas las clases por las que pasamos en el colegio, las carpas en el campamento de séptimo grado o el escritorio de algún compañero de trabajo cuando trabajé en el área de marketing, no hubo casa que no haya pasado por mi proceso interno de orden", dice Carolina, mujer de Milo, madre de tres hijos varones e hija mayor de Pilar.

"My Home Planners es nuestro bebé, la empresa que creamos juntas y que fue creciendo por la garra que le ponemos y las excelentes personas que nos acompañaron y acompañan como equipo todos los días".

Ella es la que arma la logística y toma las decisiones de cómo se va a realizar el trabajo que les encargaron. Por su parte, Pilar es perfecta para guiar a los clientes y acompañarlos en todos los detalles. Como menor de ocho hermanos, madre de cuatro hijos y abuela de siete nietos, dice que tiene una facilidad innata para acomodarse. "Me adapto, me arreglo. No me hago problema, busco soluciones. Me encanta la compañía y por eso disfruto del equipo que se forma con el cliente. Conocer a las familias, entender sus preocupaciones, interpretar sus prioridades. Me gusta acompañarlos, darles tranquilidad, escucharlos mientras buscamos soluciones y respuestas. Guiarlos, como si fueran amigos, como muchos a lo largo de los años, terminaron siendo".

De la limpieza al orden

Fue en un verano de 2003 que pusieron en marcha el proyecto. Pilar, ya conocida entre sus amigas por brindar servicios de limpieza profunda en épocas de vacaciones, cuando las casas estaban vacías y entregarlas luego listas para ser disfrutadas, fue contratada para un trabajo especial. Necesitaba ayuda y recurrió a su hija Carolina.

"Específicamente, una clienta le había pedido a mamá si ella podía ser sus ojos en una obra y si, además, tenía disponibilidad para hacerle la mudanza cuando finalizara la obra y mientras ella estaba de vacaciones. Mi mamá me llamó, nos organizamos y lo hicimos. La clienta no se enteró de nada, estaba de viaje. Terminó la mudanza y nos pusimos a pensar que acabábamos de brindar un servicio que en ese momento no existía y que habíamos generado una mudanza cero estrés: la clienta había llegado a su nueva casa sin haber sufrido ni visto el proceso".

Poco a poco, el servicio comenzó a hacerse cada vez más conocido. Y los trabajos requeridos se ampliaron: desde My Home Planners, Carolina y Pilar ordenaron bauleras, organizaron ferias, decoraron departamentos y locales e hicieron infinidad de mudanzas, entre otros pedidos.

5 expertos del orden conforman el equipo de My Home Planners. Todos los días trabajan en una casa diferente.

Pero sin dudas, uno de los servicios más requeridos es el de las mudanzas llave en mano. "Coordinamos una visita gratuita en el domicilio para conocernos con el cliente, explicar lo que hacemos, despejar dudas y cuantificar la mudanza para poder hacer el presupuesto. Así, una vez que logramos relevar la información, vemos cuántos ambientes van a ganar o restar, y hacemos un croquis de referencia para ver cómo quieren ubicar los muebles en el nuevo hogar", explican. La idea es optimizar. El orden debe ser efectivo. Acomodar una casa entera les lleva, en promedio, dos días con un equipo de gente de entre 3 y 5 personas.

Este año, las expertas sumaron una Tienda Nube para poder ofrecer los productos que ellas usan con sus clientes y que consideran claves para poder hacer un cambio radical en el orden general: perchas, carros organizadores, tablas para doblar la ropa, una caja personalizada con todos los elementos necesarios para organizar la mudanza, son algunas de las opciones. Pilar y Carolina aseguran que aman el orden pero saben que para poder vivir en orden hay que buscar formas y sistemas que sirvan en la vida diaria. "Nadie vive en una revista de decoración y para nosotras lo más importante es que nuestros clientes puedan mantener el orden en el tiempo".

Los consejos de Pilar y Carolina

Disfrutar. "Cada paso y cada logro es fruto del trabajo y del esfuerzo. Aprender a reconocer los méritos propios y alegrarse por ellos también es parte vital del proceso".

"Cada paso y cada logro es fruto del trabajo y del esfuerzo. Aprender a reconocer los méritos propios y alegrarse por ellos también es parte vital del proceso". Animarse a ser jefe. "No hay que pensarlo demasiado. Cuando uno logra tener su emprendimiento no hay nada más lindo que ser el propio jefe y armar un equipo a tu medida".

"No hay que pensarlo demasiado. Cuando uno logra tener su emprendimiento no hay nada más lindo que ser el propio jefe y armar un equipo a tu medida". Tener paciencia. "El esfuerzo siempre da sus resultados. Tarde o temprano, uno cosecha lo bueno que siembra".

En números

48 horas les lleva hacer la mudanza completa de un departamento de 3 ambientes.

5 expertos del orden conforman el equipo de My Home Planners. Todos los días trabajan en una casa diferente.

+ de 4 mil clientes cuentan en su experiencia. Algunos han solicitado sus servicios de mudanza más de dos veces.

11.4 K seguidores tienen en su cuenta de Instagram (@myhomeplanners).

Conforme a los criterios de Más información