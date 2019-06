Famosas emprendedoras. 6 celebrities que tienen su marca de belleza

Inés Pujana SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de junio de 2019 • 22:15

Usaron su reconocimiento para lanzarse como emprendedoras del mundo de la belleza y lograron posicionar sus productos en el mercado. Te contamos un poquito más de cada una de ellas.

1. RIHANNA - FENTY BEAUTY

Desde que se lanzó en 2017, se convirtió en un imperio, especialmente gracias a un concepto: la inclusión. Fenty fue la primera marca en ofrecer bases de maquillaje en más de 40 tonos diferentes, lo que les asegura a las compradoras de todas partes del planeta contar con una base para ellas, sin importar su color de piel. La novedad es que además venden la base más oscura del mercado, algo que fue celebrado por muchas mujeres, cuyas repercusiones emocionaron hasta a la propia Rihanna. La princesa del pop siempre usa sus propios productos y los promociona en sus redes, lo que genera un aluvión de fanáticas que los compran y prueban.

Su producto estrella: Gloss Bomb Universal Lip Luminizer, US$22.

www.fentybeauty.com

2. MIRANDA KERR - KORA ORGANICS

Miranda Kerr lleva adelante una de las líneas de make up más eco-friendly.

La línea orgánica y natural certificada de la aclamada modelo de Victoria's Secret fue lanzada para nutrir e hidratar la piel en profundidad. La marca no usa siliconas, parabenos, óleos minerales ni fragancias sintéticas. Es vegana y cruelty free y, además, promueve el comercio justo, un combo difícil de superar si hablamos de valores comerciales. La idea se le ocurrió a la modelo después de leer que la mujer promedio aplica a su piel más de 200 químicos al día, lo que la hizo lanzarse a buscar productos que no los incluyeran y que al mismo tiempo dieran buenos resultados. Como no se conformó con lo que encontró, decidió lanzar su propia marca.

Su producto estrella: Gel antiimperfecciones, US$44.

koraorganics.com

3. KYLIE JENNER - KYLIE COSMETICS

Los labiales de Kylie se volvieron un objeto de culto y sus kits son un must para las fanáticas.

Gracias a este emprendimiento, la hermanita más pequeña del clan Kardashian se volvió la multimillonaria más joven del momento (es decir que todos los millones que tiene no los heredó, sino que los generó ella, por lo menos en gran parte). Al igual que pasó con Rihanna, la gran ventaja de Kylie Cosmetics fue que la misma Kylie promocionara los productos, en especial si tenemos en cuenta que Jenner está siempre impecablemente maquillada y que ella misma pasó de tener unos labios finitos a una boca carnosa, ayudada por los rellenos estéticos, pero también por el make up. La empresa arrancó con labiales que se vendieron con una rapidez increíble y enseguida sumó sombras, pinceles y tonalizadores que la rompen. No por nada el mercado se llenó de copias que intentan plasmar en sus empaques los ya distintivos labios chorreantes de Kylie. ¿Su otro gran punto a favor? Arma tutoriales en YouTube e Instagram en los que modela ella misma y muestra cómo usar cada cosa.

Su producto estrella: Koko K Gloss en rosa pálido, US$34.

www.kyliecosmetics.com

4. JESSICA ALBA - HONEST BEAUTY

Jessica Alba se volvió toda una empresaria, al mando de the Honest Company.

La actriz de Los Cuatro Fantásticos es un ícono de la moda que inspira a millones de mujeres alrededor del mundo con su belleza natural y sus looks cancherísimos. Pero, no contenta con eso, lanzó su propia marca de productos no tóxicos y ecológicos, The Honest Company, que incluye desde insumos para bebés y artículos de limpieza hasta toda una línea de maquillajes orgánicos y cruelty-free, compitiendo cabeza a cabeza con las grandes industrias de esos rubros. No obstante, en sus comienzos tuvo que hacer varios ajustes en las fórmulas de sus productos para que fueran tan naturales como prometían ser. Además, para reforzar su amor por la vida natural, lanzó un libro en el que cuenta los detalles sobre su filosofía de vida -The Honest Life: Living Naturally and True to You-, que ayudó a que sus ventas no pararan de crecer, junto con las excelentes reviews de los consumidores. En definitiva, Alba se volvió toda una mujer de negocios y dejó un poco atrás su carrera de actriz consagrada.

Su producto estrella: Honest Beauty Everything Primer, US$38.

www.honest.com/makeup

5. DREW BARRYMORE - FLOWER BEAUTY

Con precios accesibles, Flower Beauty no tuvo problemas en hacerse un lugar en el mercado.

La actriz creció rodeada de especialistas en belleza que la inspiraron a lanzar esta marca de maquillaje. Flower Beauty tiene muy bajos precios, con la intención de darles una opción de calidad a todas las mujeres. Barrymore participa de cada decisión: está involucrada en todo el proceso, desde la selección de los ingredientes hasta el diseño del packaging, invirtiendo todo lo que gana en esas variables que la ayudan a brindar un producto de calidad y dejando de lado el marketing y la publicidad, en lo que no gasta ni un dólar. ¿Su idea? Que el boca en boca haga su trabajo, dejando que la marca crezca despacito pero firme. Toda su línea de productos es cruelty free y, si bien arrancó en 2012 con unos pocos productos, hoy cuenta con un montón de nuevas opciones, como brochas, primers y sprays fijadores.

Su producto estrella: Rubor en polvo Flower Pots en tono Peach Primrose, US$16.

www.flowerbeauty.com

6. KIM KARDASHIAN - KKW BEAUTY

Apto para selfies: el maquillaje de KKW está inspirado en el look de su creadora.

La reina del contouring no podía quedarse atrás en la movida de make up que arrancó su hermana Kylie, y pasó de "romper la Internet" a vender sus productos sin dudarlo un segundo. Las siglas de la empresa hacen referencia a su nombre de casada (Kim Kardashian West) y en ella podés encontrar todo lo necesario para emular su look, desde cubritivos correctores hasta barras de labios amarronadas y de textura sedosa. Como pasó con su hermanita Kylie, la línea de Kim se vendió como pan caliente y desde aquella primera paleta de contouring que inauguró la línea en 2017 ya se expandió hasta contar con iluminadores, sombras y labiales, entre muchas otras cosas. Ah, y por si todo esto fuera poco, también lanzó una línea de fragancias que se está convirtiendo en un best seller.

Su producto estrella: KKW Beauty Contour and Highlight Kit, US$85.

kkwbeauty.com