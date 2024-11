Fantasear con otra persona externa a la pareja, ¿es infidelidad o no? Esto responde la psicología

Es común que en algún momento hayas tenido una fantasía con alguien que está por fuera de la pareja y hay quienes en ese caso se sienten culpables. La visión que tradicionalmente se tiene en sociedades como la nuestra de una relación monógama dicta que cuando se escoge una pareja sentimental, esa persona se convierte en tu único interés romántico; de ahí que puedas tener la idea que no es posible fantasear con nadie más, especialmente cuando se refiere al ámbito sexual.

Por eso, cuando alguien admite que fantaseó sobre alguien que no es su pareja, hay quien lo ve como algo malo. Pero, ¿es normal?

¿Es normal tener fantasías con alguien que no es su pareja?

Actualmente se determinó que tener fantasías con alguien que no es su pareja es algo muy normal y común . Tan normal es, que una encuesta realizada por una compañía británica de juguetes sexuales, y que comparte el sitio web abc.com.au en su sección EveryDay, dice que de un total de 1300 personas, el 44% fantasea con otra persona cuando tiene relaciones sexuales.

También, la terapeuta matrimonial Beth D. Nelson le respondió a la agencia AP que fantasear con otra persona es algo normal y puede ser algo bueno. Lo considera algo bueno si se habla de esto con la pareja porque les ayuda a tener mayor intimidad entre ellos, además de que puede reavivar la relación.

¿Se es infiel si fantaseas con otra persona?

Como ya mencionamos, entre las principales controversias de tener fantasías con una persona que no es su pareja es la creencia de que al tenerlas se es infiel o sentirse culpable por “no amar lo suficiente” a su pareja.

Tener fantasías es algo normal y natural en los seres humanos.

Pero, como lo dice la sexóloga Tanya Koens al portal abc.com.au, somos seres sexuales y para gran parte de nosotros tener fantasías es algo normal y natural; pueden ser una herramienta para excitarse más rápida o fácilmente. Para la especialista, la respuesta más corta es que “no, no estás siendo infiel”.

Ella remarca que las fantasías son algo personal y que, a menos que uno lo quiera, no tiene por qué compartirlas con los demás. El sitio web Psychology Today dice que las personas que son propensas a fantasear, en realidad por lo general tienen fantasías sobre el sexo en general, enfocadas más en las acciones que involucran al sexo y no tanto en imaginar el rostro de una persona.

Además, hay una diferencia entre las fantasías y llevar a la realidad un acto. Según explica Psychology Today, no hay problema con que fantasee en tener relaciones sexuales con un extraño porque sabe que no lo hará, aunque una parte irracional de su mente puede sentir miedo por abrir una “cloaca” sobre la cual podría no tener control. La realidad es que sí tiene control y a lo largo de su vida adulta aprendió a controlar sus impulsos.

Sin embargo, este mismo portal informa que tal vez deberías evaluar qué está pasando en su relación si hay un punto en que solamente puede disfrutar de la intimidad con su pareja si su mente puede tener esas fantasías.

Beneficios de las fantasías sexuales

Las fantasías sexuales no solo son normales, sino que también pueden resultar beneficiosas para vos y tu pareja. Pueden ayudarle a aumentar el deseo sexual, ya que como menciona la sexóloga Koens, la mente es nuestro órgano sexual más grande y juega un papel muy importante.

De igual manera, Koens informa que muchas mujeres usan las fantasías para ayudarse a llegar al orgasmo cuando mantienen relaciones sexuales. Según su experiencia profesional, también algunos hombres que sufrieron de disfunción eréctil usan las fantasías para mantenerse excitados.

Finalmente, algunos estudios mostraron que las personas que tienen fantasías por lo regular tienen un mayor deseo sexual, una mayor apertura a experimentar sexualmente y pueden ser menos inhibidas.

