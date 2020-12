Felicity. Todo sobre esta app para controlar tus finanzas y las de tu negocio

Una app para ordenar y gestionar tus finanzas. Fuente: OHLALÁ!

¿Sabías que en los último 40 años las mujeres económicamente activas crecieron en un 250%? Sin embargo, el acceso a la educación y los servicios financieros no han acompañado este crecimiento. En la búsqueda de soluciones para cambiar esta realidad, nace Felicity, la primera red social de finanzas exclusiva para mujeres. Conversamos con Sabrina Castelli, Fundadora, CEO de Mujer Financieray creadora de la aplicación que tiene como objetivo ayudar a que haya cada vez más mujeres financieramente libres.

Sabri, hace mucho que tenés este sueño de crear una app para que las mujeres podamos llevar el control de nuestras finanzas. ¿Cómo fue el camino que te llevó a lograrlo finalmente?

Cuando comencé a investigar sobre temas vinculados a la educación financiera y empecé a desarrollar un método para gestionar mis finanzas personales de forma eficiente, me di cuenta que no había una aplicación en el mercado que pudiera dar respuesta a todas las problemáticas que atendemos las mujeres. Las aplicaciones existentes, para registrar datos, no tenían una buena experiencia de usuario. Yo quería una aplicación cómoda y fácil de usar, eso no existía. A partir de esta experiencia personal comencé a desarrollar distintos MVP para ver cual podía ser la mejor solución, la probé en mujeres reales y así, después más de un año de pruebas, llegué al producto que quería: una red social de finanzas para mujeres, con comunidad, con herramientas de gestión de finanzas personales y contenidos personalizados de acuerdo a las necesidades de cada una de nuestras usuarias.

¿De qué maneras creés que nos ayuda Felicity a mejorar nuestra relación con el dinero?

El primer paso para mejorar la relación con el dinero es la educación. Felicity tiene un módulo exclusivo para aprender y entender cómo funcionan las finanzas y la economía, con diferentes notas que van a ser adaptadas de acuerdo a tu perfil y necesidades. También, desde la sección Mis Cuentas de la app, vas a poder gestionar tus gastos, ingresos y ahorros, y la aplicación te va a avisar cómo venís con la regla 50/30/20, que es una de las buenas prácticas de las finanzas personales. Es decir, Felicity te ayuda a mejorar tu relación con el dinero con herramientas educativas y prácticas concretas para tomar buenas decisiones financieras.

¿Qué fue lo más difícil del proceso? ¿Alguna vez habías desarrollado una app o algo similar antes?

Lo más difícil fue el desarrollo tecnológico, no es mi terreno y me costó encontrar el profesional que me acompañe en el proceso. Un vez que lo logré, todo se dió bastante rápido y pudimos darnos el tiempo de testear el prototipo. Si bien nunca había desarrollado una aplicación, trabajé en una agencia de productos digitales, entonces sabía donde buscar proveedores, cómo gestionar e ir midiendo el avance del proyecto.

¿Cuáles son para vos las principales fortalezas de esta app? ¿Para quiénes la pensaste?

Felicity le habla directamente a la mujer, eso hace que inmediatamente nos sintamos parte del mundo financiero. Es una comunidad, es posible interactuar con las notas y muy pronto vamos a habilitar la función de grupos privados, para que puedan compartir experiencias, enriquecerse e inspirarse. Felicity fue creada para mujeres que quieren ordenar su economía y no saben por donde empezar. También la pensamos para aquellas mujeres que no tienen acceso a un servicio financiero, por cada suscripción paga donamos una suscripción a mujeres que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

¿Qué proyectos se vienen en MF? ¿Cuál es tu próximo paso?

Estamos iniciando nuestra primera ronda de inversión, para poder crecer en equipo y tecnología. Ya validamos el producto y el servicio, tenemos más de 5000 descargas de la app en los primeros dos meses. Por eso nuestro próximo paso para el 2021 es consolidar el equipo de Mujer Financiera.

¿Qué les dirías a las emprendedoras que están desarrollando apps para sus negocios? Transmitiles algunos consejos o aprendizajes.

Lo más importante es saber que es difícil pero no imposible, es fundamental sumar aliados que tengan el conocimiento que a vos te falta, que puedan entender tu idea y que te ayuden a validarla rápidamente. Una vez que tu idea esté probada, que sabés que funciona, que a la gente le puede interesar, empezás a pensar en el lanzamiento y en cómo escalar. El crecimiento puede ser por reinversión, por préstamos, por encubadoras, por concursos, tenés que encontrar la mejor opción para tu producto o servicio. Una vez que tenés todas estar etapas y conocimientos consolidados creo que el siguiente paso, si tu negocio es grande y escalable, es salir a buscar capital privado para seguir potenciando tu proyecto. Siempre recomiendo rodearse de una tribu emprendedora que esté en la misma que vos, que te contenga y que te ayude y también acudir a mentores que ya hayan atravesado el camino que vos estás iniciando.

Felicity, que deriva de los términos Felicidad (FE), libertad (LI) y comunidad (CITY), fue lanzada en formato beta en el mes de septiembre, podés descargarla desde App store y Google play.

