Feliz Día de la Madre: grandes cartas para mamás

El Día de la Madre es una fecha con gran tradición en el mundo, incluida la Argentina. Existen diversas fechas dedicadas a esta festividad en diferentes naciones, por la cual se conmemora la labor de aquellas personas que cumplen un rol maternal, sea biológico o no. En el país se festeja el tercer domingo de octubre y este año cae el día 20. Se acostumbra dar regalos a las mamás y pasar la jornada con ellas. También es una buena oportunidad para dedicar unas palabras de cariño y aprecio, sea por un mensaje de WhatsApp o con una carta.

Grandes cartas para mamás

En el Día de la Madre es una buena oportunidad para expresar nuestro amor a las mamás Freepik

A continuación, estos son algunos modelos de cartas que se pueden tomar como inspiración para dedicar unas lindas palabras a las mamás en el Día de la Madre:

Querida mamá,

Hoy quiero agradecerte por cada momento, cada sonrisa y cada abrazo que me has dado. Sos la persona que más admiro, y no hay día en que no me sienta afortunado/a de ser tu hijo/a. En este Día de la Madre, quiero que sepas lo mucho que te amo y lo especial que sos para mí. ¡Feliz día!

Con todo mi amor,

[Tu nombre]

Querida mamá,

Gracias por brindarme siempre tu amor y cuidado incondicional. Sos la razón por la que lucho y avanzo cada día. Como dijo Washington Irving: “Una madre es la única persona que ama antes de conocernos”. Que este Día de la Madre sea tan maravilloso como tu presencia en mi vida. ¡Te amo mucho!

Con cariño,

[Tu nombre]

Mamá querida,

Este día es solo una pequeña oportunidad para devolverte todo el amor que siempre me das. Sos el corazón de nuestra familia y la persona que siempre está a mi lado. Hoy quiero que sepas lo mucho que significas para mí y lo agradecido/a que estoy por cada uno de tus cuidados. ¡Te deseo un hermoso Día de la Madre!

Con cariño,

[Tu nombre]

Querida mamá,

No hay palabras suficientes para expresar lo importante que sos en mi vida. Siempre fuiste mi guía, mi apoyo y mi mayor inspiración. En este Día de la Madre, quiero que sientas todo el amor y la gratitud que tengo por vos. ¡Gracias por todo lo que haces por mí! Te quiero mucho.

Con amor,

[Tu nombre]

Junto al regalo del Día de la Madre, se puede sumar carta dedicada a las mamás Freepik

Mamá,

Hoy quiero recordarte lo especial que eres y cuánto valoro todo lo que haces por nuestra familia. Eres una mujer increíble y una madre incomparable. En este Día de la Madre, te deseo toda la felicidad del mundo porque mereces lo mejor. ¡Feliz día!

Con todo mi cariño,

[Tu nombre]

Querida mamá,

Hoy celebro el regalo de tenerte en mi vida. Sos la persona que siempre me apoya y me enseña a ser mejor. En este Día de la Madre, quiero que sepas cuánto te quiero y lo agradecido/a que estoy por todo tu amor y dedicación. ¡Que tengas un día tan maravilloso como tú!

Con todo mi amor,

[Tu nombre]

Querida mamá,

Hoy celebro el inmenso regalo que es tenerte en mi vida. Fuiste mi guía, mi apoyo y mi mayor inspiración. Nunca dejaré de agradecerte por todo lo que hiciste por mí. Como dijo Agatha Christie: “El amor de una madre por su hijo es como nada en el mundo. No conoce ley ni piedad”. ¡Feliz Día de la Madre! Que este día esté lleno de alegrías para ti.

Con mucho amor,

[Tu nombre]

