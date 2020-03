Feriado largo del 24 de marzo: ¿optativo, no laboral u obligatorio? Crédito: Pixabay

El 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La fecha es un feriado nacional e inamovible que, según el calendario, cae martes. Por lo tanto, al decretarse el año pasado al 23 de marzo como un "feriado con fines turísticos", será otro fin de semana extra largo.

En consecuencia, surgen entre los empleados y empleadores las dudas de siempre: ¿el lunes es un feriado obligatorio, optativo, no laborable o como debe pagarse en caso de ser trabajado? La respuesta correcta depende de si se trata de un feriado nacional o un día no laborable.

En el calendario 2020 de feriados del Ministerio del Interior de la Nación, el 23 de marzo figura como una fecha inamovible. No precisa si es no laborable, lo cual no hecha luz respecto de su figura. Aunque teniendo en cuenta que por el decreto 717/2019 se lo considera un feriado con fines turísticos se entiende que lo es.

De hecho, en 2017, el Poder Ejecutivo, a través de la ley 27399, otorgó la facultad al Poder Ejecutivo de fijar hasta "tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes".

En consecuencia, el 23 de marzo es considerado un día no laboral. Ahora bien, cuál es la diferencia entre un día no laboral y un feriado nacional respecto de la obligación de trabajarlo, su remuneración consecuente o si son opcionales.

La explicación se encuentra en los artículos 166 y 167, respectivamente, de la Ley de Contrato de Trabajo. "En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. en caso que presten servicios en tales días, cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual", precisa el primero de ellos.

Mientras que el segundo explica: "En los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación. En dichos días, los trabajadores que presten servicio, percibirán el salario simple".