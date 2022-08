Feriados 2022: cuánto falta para que llegue el único fin de semana largo de agosto

El mes de agosto tendrá un fin de semana largo, pero -en este caso- será dado por el único feriado del mes, que no solo no tiene más días de asueto, sino que tampoco tiene días no laborables.

La fecha que ya está marcada en el calendario oficial argentino es el 15 de agosto, cuando el país se frenará por el Paso a la Inmortalidad del General don José de San Martín. Este homenaje se da en el día de la muerte del libertario, hecho que -de todas formas- ocurrió el 17 de agosto de 1850 en la localidad francesa de Boulogne-sur-Mer. Sucede que, por ser un feriado trasladable, se lo desplazó al lunes para formar el único fin de semana largo del mes.

Aunque sea trasladable, le caben todas las consideraciones de un feriado, entre las que se cuenta la obligatoriedad del asueto para todos los trabajadores y la paga extra del 100 por ciento para aquellos que deban asistir a sus puestos en ese tercer lunes de agosto.

El general Don José de San Martín falleció el 17 de agosto de 1850, pero por ser feriado trasladable el feriado se corrió al 15

Además, las posibilidades de realizar una escapada en estos tres días se potencian por la vigencia del Previaje, que retorna el 50 por ciento de los gastos turísticos realizados de manera anticipada en una tarjeta que sirve para usar en los lugares adheridos al programa.

En esta nueva edición, el Previaje se extenderá entre septiembre y noviembre (y también podrían sumarse algunos días de diciembre), por lo que tanto el próximo feriado como los fines de semana extra largos que quedan serán cubiertos por este beneficio que depende del Ministerio de Turismo.

Es que después de este día de descanso, agosto seguirá inflexible, pero hay otros descansos previstos para lo que queda del año. Entre ellos, otro fin de semana largo y otro extra largo.

Cuándo son los próximos fines de semana largos en el año

El mes de septiembre solo tiene dos días no laborables -el 26 y el 27-, los cuales corresponden al Año Nuevo Judío. Tras ello, en octubre se dará un fin de semana extra largo que se desprende de la celebración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, jornada que se celebra el 10 de octubre.

Si bien dicha celebración se conmemora el 12 del mes, también se trata de un feriado trasladable por lo que su corrimiento fue dispuesto para extender los días libres al juntarlo con el sábado y el domingo. A su vez, se estableció un feriado puente con fines turísticos el viernes 7, que es lo que termina de apuntalar el fin de semana extra largo, gran ocasión para realizar una escapada.

Sin embargo, este no será el último fin de semana de cuatro días, ya que el jueves 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, será extendido con un feriado puente turístico el viernes.

Antes de eso, el año tendrá otro fin de semana de tres días en noviembre cuando, por el Día de la Soberanía Nacional (que este año cae domingo), se pase el feriado del 20 al lunes 21.