Flequillos: 5 estilos para renovar tu look

Crédito: Cata Bartolomé.

Te cansaste de tener el pelo recto, te enviciaste mirando en Pinterest distintos cortes a lo Jane Birkin y... caíste: te dieron ganas de un fleco para renovar el look de cara al invierno. Pero ojo, antes de que le lleves la foto al peluquero, te contamos cuál es el ideal para vos.

CORTO O BABY BANGS

Probablemente el más arriesgado de la familia "flequil", este llega hasta la mitad de la frente y es bien tupido. Te puede dar un look más rockero o, si lo hacés más despuntado y cortito, puede convertirse en un baby bang, al mejor estilo Audrey Hepburn.

Ideal para: las que necesitan estilizar sus facciones, generalmente los rostros redondeados o con forma de corazón. Pero a los ovalados también les puede quedar genial.

AL COSTADO

Es uno de los más fáciles de peinar y también es lindo a medida que crece. Cuanto más largo, más fácil de manejar. Se luce más si le hacés un poco de brushing para darle algo de volumen y movimiento.

Ideal para: todos los rostros, menos los muy alargados, ya que este estilo hace que tu cara parezca más larga.

IRREGULAR

Queda cancherísimo, pero también puede ser un #fail si no está bien cortado o si no es el ideal para tu cara. Hay que llevarlo con mucha actitud. Si no, siempre podés dejarlo crecer y tirarlo para el costado.

Ideal para: rostros cuadrados o de mandíbulas anchas, ya que suaviza las facciones. Si tenés pelo lacio, te va a ser mucho más fácil dominar los pelitos más cortos y se va a notar más el despunte.

ENTERO

El clásico fleco recto, bien prolijo, que cubre toda la frente y requiere bastante mantenimiento, ya que llega hasta las cejas y, por eso, hay que recortarlo todo el tiempo. Es uno de los más populares y no pasa de moda.

Ideal para: las que tienen cara alargada u ovalada, con una frente prominente y bastante cantidad de pelo. Si tenés poco pelo y/o muy finito, mejor optar por otros estilos.

CON RULOS

Si pensabas que por tus rulos no podías usar flequillo, acá te demostramos que no es así. Queda mejor si es un flequillo tirando a largo y con rizos grandes y bien formados, pero hay estrategias que favorecen a cada tipo de ondas.

Ideal para: todo tipo de cara, siempre y cuando se busque darles forma a los rulos, cosa que a veces requiere mucho más trabajo que el pelo lacio.

Divino el corte pero...

Sabé que si te unís al team fleco, vas a empezar a ser un poco más esclava de tu pelo. ¿Por qué?

El flequillo está en contacto constante con la piel de la frente, una de las zonas de la cara que más sebo producen. Por esta razón, es probable que se te ensucie más y tengas que lavarte el pelo más seguido o tengas que tener a mano un par de hebillitas o clips (tenés suerte, porque este año son tendencia) para poder disimularlo.

Parece obvio, pero muchas veces no tenemos en cuenta que el pelo crece y, por el bien de tu vista, vas a tener que recortarlo constantemente para mantenerlo a raya. Lo ideal es hacer un retoque una vez al mes, pero hay estilos (como el flequillo al costado) que te permiten relajarte un poco más. Y otra advertencia: si te lo recortás vos en tu casa, no hagas el corte de una; arrancá cortando muy poquito y seguí tijereteando cada vez más hasta que encuentres el largo ideal.

No a todas les cae tan perfecto el flequillo y, muchas veces, para lograr ese look que te inspiró a hacerte el corte, vas a tener que peinártelo con secador y/o planchita, ya sea porque tenés un remolino en medio de la frente o porque te fuiste a dormir y te levantaste con todos los pelos parados.

Experto consultado y autor de los cortes: Emi Muccillo. Estilista y colorista de Kickaboo. @emimuccillo.

Maquilló Agustina Santamarina para Estudio Dúo.