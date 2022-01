Ford Go: llega a la Argentina la plataforma de car sharing que permite tener un vehículo Ford on demand

El car sharing es un servicio que permite alquilar vehículos por periodos de tiempo limitados, ya sean minutos, horas o días, y que propone como concepto principal la utilización compartida de los recursos, lo cual disminuye significativamente la contaminación del medioambiente. Ford Go es una nueva solución 100% digital que les brindará a los usuarios la posibilidad de alquilar un vehículo Ford por el tiempo que lo necesiten.

Ford Go llegó para acompañar a los usuarios en sus viajes con una amplia variedad de modelos que incluyen desde una pick-up Ranger 4x4, hasta una sofisticada Territory, por ejemplo. Este lanzamiento se da dentro del marco de la alianza de Ford Argentina con la startup local MyKeego y permitirá continuar potenciando el ecosistema de movilidad en nuestro país ofreciendo en conjunto más de 60 vehículos en estacionamientos privados que funcionan 24/7 para brindar flexibilidad y comodidad al usuario. Estos puntos, llamados Ford Go Points, actúan como centros de retiro y devolución en Capital Federal, Gran Buenos Aires y Córdoba.

Este verano, estará disponible en Cariló y Pinamar Norte a partir del 2 de enero en los espacios ubicados en Av. Divisadero y Cerezo (Cariló) y Av. Libertador y Poseidón (Pinamar Norte). Ambos lugares funcionaran como Ford Go Points para que las personas puedan retirar y devolver su Ford, y donde un equipo a disposición de los visitantes los guiará en la descarga y en la experiencia de navegación en la app, disponible en App Store y Google Play.

¿Cómo funciona?

El proceso para poder utilizar el servicio es muy fácil. Los usuarios deberán descargar la app Ford Go de las tiendas App Store y Google Play, registrarse y reservar el vehículo más cercano o el que mejor se adapte a sus necesidades. Luego, deberán acercarse al vehículo seleccionado ubicado en un Ford Go Point, abrirlo desde el teléfono e iniciar su viaje. Al finalizar, deberán devolverlo en el mismo lugar y cerrar el vehículo desde la app Ford Go.

Actualmente está disponible el uso de los vehículos con reserva previa, lo que permite higienizarlos entre los diferentes usos para que siempre estén en óptimas condiciones y que los usuarios puedan prever con más anticipación todos sus viajes. Los valores para el uso de un vehículo compacto son de $26,98 el minuto, $998,33 la hora y $ 5.990 el día completo a partir de la sexta hora. Además, la tarifa incluye dos pases de telepeaje por día.

Ford Go se encuentra enmarcado en una estrategia regional de la compañía para brindar nuevas soluciones de movilidad que se adapten a las necesidades de las personas.

