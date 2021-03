Ford llamó a revisión a más de 1000 unidades del auto eléctrico Mustang Mach-E

El Ford Mustang Mach-E estuvo en el ojo de la prensa especializada durante las últimas semanas debido a un retraso de las entregas por parte de la empresa estadounidense que incluso llevó a la compañía a anunciar compensaciones.

Ahora, el nuevo vehículo eléctrico volvió a la palestra luego que The Verge publicara que decenas de las primeras unidades entregadas de este coche fueron llamadas a revisión por un problema de pernos sueltos.

“Algunos vehículos pueden tener pernos de subchasis que el proveedor no apretó según las especificaciones. Si bien el problema en los vehículos afectados no se ajusta a los estándares de Ford, la compañía no tiene conocimiento de ningún accidente o lesión relacionada con esta condición”, indicó la empresa según publicó el mencionado medio.

Según informaron, el defecto radica en algunos pernos sueltos del subchasis Ford

El problema de los pernos afecta a 1258 unidades del Mustang Mach-E en Estados Unidos y 90 en Canadá, pero según indicó la empresa, la mayoría de esas unidades aún no se entrega a los clientes finales. Los conductores que sí recibieron el vehículo, en tanto, deberán acercarse a la empresa para que se realice el cambio correspondiente.

El Mustang Mach-E busca convertirse en uno de los modelos eléctricos premium más importantes del mercado y para eso fue dotado de 480 kilómetros de autonomía en su versión más radical.

El Mercurio (Chile)