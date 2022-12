Fórmula amorosa: cómo hacer para que los mosquitos no piquen a los niños

escuchar

Uno de los principales motivos por los cuales los más pequeños son las principales víctimas de los mosquitos es que se resisten a aplicarse el repelente por la sensación que dejan en la piel. Experimentan la piel grasosa y, como consecuencia, ponen en práctica distintas estrategias para que sus padres los terminen consintiendo y, así, salvarse del aerosol o crema protectora. Todo este escenario estaba vigente hasta hace poco, ya que OFF! cuenta con una línea llamada OFF! Defense a base de Icaridina, un nuevo activo repelente que no deja sensación grasosa en la piel.

No da lo mismo

La línea OFF! Defense cuenta con una presentación en Gel, para bebes a partir de los 3 meses, con una duración de hasta seis horas. Y a partir de los 2 años, OFF! Defense Infantil en Spray, que brinda hasta diez horas de protección contra mosquitos.

Lo bueno permanece en el tiempo

El nuevo OFF! Defense es ideal para aquellos niños que se encuentran en permanente movimiento y pasan gran parte de su tiempo fuera de su casa: una aplicación y ¡listo! .

De ahora en más, no hay excusas a la hora de proteger a los que más queremos. OFF! se encuentra en el mercado de los repelentes de mosquitos hace más de 60 años y siempre está trabajando para sorprender a su público y brindar soluciones efectivas y prácticas. Por este motivo, se encuentra disponible en todas las farmacias del país.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

