"Cuando me avisaron que habían decretado la cuarentena y que no sabían cuando iba a volver fue una noticia muy fuerte porque los niños de la India son como mis hijos, mi tarea es de madre. En ese momento sentí mucha incertidumbre porque no iba a poder estar con ellos cuando más me iban a necesitar, sentí la preocupación que tiene toda madre para con sus hijos, sumada a la presencia del coronavirus".

En el año 2011 Jesumiel Barra viajó a Varanasi (India) donde comenzó a trabajar como voluntaria en el hogar de la Madre Teresa de Calcuta en una propuesta que surgió de ella misma para llevar actividades artísticas como la música y la pintura. Sin embargo, con el tiempo transformó lo que comenzó siendo una aventura en la creación de un hogar y una escuela que sirvió para sacar a cientos de niños de la pobreza y de la calle.

La irrupción de la cuarentena en pleno retiro

Como la tarea diaria que realiza le demanda mucha energía, una o dos veces al año Jesumiel viaja a otro sitio para hacer retiros espirituales. El 9 de marzo llegó a un monasterio a una hora de Marsella (Francia), viajó con su compañero Facundo de la misión, sin saber que a los pocos días la pandemia por el coronavirus iba a interrumpir sus planes.

En la india con los niños del hogarnza

"A los cinco días de llegar al monasterio Francia dictó la cuarentena , fue como un cambio radical, se suspendieron todos los vuelos y cerraron los aeropuertos. La India canceló sus visas y el aeropuerto de Ezeiza también ya había cerrado, no me quedó otra opción que quedarme en este lugar que lo elijo día a día. No me podía haber tocado un mejor sitio para pasar estos días de tanta incertidumbre", dice Jesumiel.

El monasterio, cuenta, es una orden de hermanas contemplativas, de claustro. Se trata de una comunidad de 19 hermanas y de un sacerdote. "El vínculo con las hermanas es hermoso, yo las conozco de hace muchos años, tenemos una relación muy amorosa".

Rutina

Como la primera liturgia es a las 7 de la mañana, 15 minutos antes se oye el sonido de las campanas que funciona como una especie de alarma que le permite estar atenta y alerta para no llegar tarde al rezo matutino. A las 9, Jesumiel desayuna en su habitación y más tarde aprovecha la poca señal que tiene de WhatsApp en el celular y permanece durante casi dos horas comunicada con la comunidad en la India para delegar las tareas del día y, de paso, va viendo las fotos de lo que están haciendo.

"A las 12 nos dejan un recipiente con comida en una especie de cocinita y cada una se separa lo que va a comer durante el almuerzo y la cena. Cuando termino de comer hay una oración, luego vuelvo a conectarme con la India y después tengo que cumplir con la tarea que tengo asignada que es juntar tomillo silvestre, muy abundante en la zona. A las 16.45 vuelven a sonar las campanas para un nuevo rezo y más tarde viene la misa. A las 19 termina la rutina diaria y sigo conectada con mi misión en Varanasi. A las 21 ceno en mi habitación y a eso de las 22 ya me voy a dormir", describe.

"Ha sido una alegría haber caído en cuarentena con él"

En los tiempos libres, dice, aprovecha para leer, escribir y dar paseos por el bosque que se encuentra dentro del monasterio. "Disfruto mucho de los servicios religiosos y de mis momentos de intimidad donde puedo estar a solas caminando", cuenta. Y agrega: "Facundo es un compañero de la misión, trabajamos juntos desde hace cuatro años, ha sido una alegría haber caído en cuarentena con él ya que hablamos el mismo idioma, pasamos muchas horas del día juntos y, además, podemos estar conectados con lo que hacemos con la gente de la India, tenemos una relación hermosa y es una gran compañía ".

"Siento mucha alegría de que ellos hoy están bien"

Jesumiel confiesa que extraña mucho a su hermana que vive en Italia y a su papá que es de Campana (provincia de Buenos Aires) con quienes se comunica también a través del celular. Sin embargo, de lo que más está pendiente es del día a día de los chicos que viven en el hogar que ella creó con muchísimo esfuerzo y amor en Varanasi. "Siento mucha alegría de que ellos hoy están bien, que reciben la comida, que están comiendo bien y eso es lo principal. Gracias a Dios hace nueve años que estamos en la misión (en Facebook: Voluntariado en India - Hijos de la luz) y los chicos que en ese momento tenían nueve años y eran mendigos hoy son adolescentes de 17 y 18 que crecieron y se formaron en el hogar y desde hace dos años decidieron continuar ayudando a los más chiquitos involucrándose cada vez en más tareas. Y en estos momentos de la pandemia les toca ocuparse a ellos solos ", se emociona.

Como en Francia comenzaron a crecer los casos de contagios del Covid 19 Jesumiel no sabe en qué momento podrá abandonar el monasterio para volver a la India o, tal vez, a la Argentina. "Las hermanas no nos ponen ningún límite de tiempo ni sentimos algún tipo de tensión, sino todo lo contario. Nos dijeron que vamos a poder quedarnos hasta que podamos salir".