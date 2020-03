Una foto de facebook generó que dos amigas descubrieran que en realidad eran hermanas biológicas

Tenían 13 y 15 años cuando Ashley Thomas y Latoya Wimberly se conocieron en un cumpleaños. Era el año 2004, vivían en Filadelfia y descubrieron que tenían muchas cosas en común: el amor por la moda, gustos similares en jóvenes, intereses generales y más.

El paso del tiempo solo reforzó la amistad; tanto que al cabo de los años se hacían llamar hermanas por la cercanía y amor que sentían entre ellas.

Lo que no imaginaron jamás, es que ese sentimiento se convertiría -gracias a una fotos antiguas- en una explícita realidad. En febrero de este año, las chicas descubrieron que son hermanas biológicas y su caso conmovió tras viralizarce en las redes sociales.

"Fue un rompecabezas, es como si todas las piezas se unieran rápido", fue una de las declaraciones que Ashley le hizo a CNN.

Se conocieron cuando tenían 13 y 15 años y desde entonces fueron inesperables

El descubrimiento fue épico y de película. Todo se originó en Facebook y en la mejor amiga de la madre fallecida de Ashley. En enero se celebró el cumpleaños de Latoya y en varias imágenes aparecía el padre de ésta.

Fue entonces que esta mujer reconoció al hombre y se contactó de inmediato con Ashley: debía revelarle que ella y su madre, en su juventud, tuvieron relaciones con aquel hombre. Lo que era una anécdota sembró la duda de Ashley.

Casi de inmediato le contó lo sucedido a su mejor amiga, y ésta decidió preguntarle a su padre si reconocía a la mamá de Ashley. La respuesta fue una sorpresa maravillosa: la reconocía y hasta detalló que habían mantenido un breve romance con ella.

"Yo me había enterado a los 15 que mi "padre" no era mi padre biológico y mi madre había fallecido mucho antes como para buscar respuestas", contó en CNN. "Por lo que decidimos los tres hacernos un ADN para averiguar si el padre de mi amiga podría ser mi padre de verdad".

El hijo de Latoya a la izquierda, ya era amigo del hijo de Ashley. Ahora son primos

En menos de un mes, los resultados estaban listos para ser abiertos y quedaron estupefactos con la conclusión: el padre de Latoya también era el padre de Ashley.

"Cuando Kenni (papá de Latoya) me dijo que era mi padre, me dieron escalofríos. No podía pensar. No podía procesarlo. Ni siquiera podía hablar con ellos. Fue hermoso, pero también extremadamente emocionante", comentó.

Actualmente Ashley tiene dos hijos y Latoya uno solo. Por lo que sus bebés, que ya estaban siendo criados como primos de sentimiento, ahora lo son realmente, y el padre de Latoya vive su rol de abuelo doblemente feliz.