Furor deco: sin viajes ni salidas, la mirada (y el gasto) se pone en la casa

14 de agosto de 2020

Primero fueron las lámparas de techo del living, después cambió un viejo espejo rectangular con marco de madera por uno redondo con un moderno borde de hierro y por último "atacó" una deslucida pared a la que cubrió con un colorido mural de flores. Agustina Fernández nunca había reparado demasiado en ciertos detalles de su casa hasta que empezó a pasar muchas horas dentro de ella y comenzó a sentir una imperiosa necesidad de cambio. De renovación.

"Siempre me gustó la decoración, todos me dicen que tengo buen ojo para imaginarme lo que puede quedar bien o no -asegura-. Pero la verdad es que hasta hace poco no tenía ni el tiempo ni las ganas de ponerme a hacer cambios, hasta que empecé a pasar más tiempo dentro de mi casa y me surgió la necesidad de renovar ciertos rincones y objetos. Realmente no fueron grandes cosas, pero con esas pequeñas modificaciones siento que el espacio se renovó por completo", dice Agustina, que centró sus energías más que nada en el living, donde, cuenta, suelen pasar mucho tiempo en familia.

De forma casi inesperada, la cuarentena impulsó en muchos el afán de redecorar y de rescatar aquellos rincones "olvidados". El furor deco es uno de los efectos secundarios del aislamiento obligatorio prolongado, en el que la casa y los espacios comunes y al aire libre empezaron a cobrar cada vez más relevancia. De hecho, en el último hot sale el rubro hogar y decoración fue de los más demandados, según los organizadores de la semana de descuentos online.

Según datos aportados por Mercado Libre, durante el último Hot Sale el rubro hogar, muebles y jardín registró un incremente del 175% en ventas respecto del Hot Sale del año anterior. Pero si se limita solo a la subcategoría decoración, el incremento fue del 204 por ciento. Además, el 49% de los que navegan en el sitio en busca de productos para el hogar tienen entre 25 y 44 años. Por su parte, Tienda Nube, un sitio que permite crear tiendas online, también registró un importante aumento de ventas en el rubro hogar: se ubicó tercero, detrás de indumentaria y belleza y salud, con un ticket promedio de 6912 pesos, el segundo más alto, después de electrónica. Pero lo que llama la atención es el incremento de marzo a junio de 2020: en cuatro meses, el rubro fue el de mayor crecimiento, con un aumento del 507 por ciento.

Uno de los espacios a renovar son las paredes. Florencia Bauzá, diseñadora y una de las dueñas de Enamorada del Muro (@enamoradainterioresfelices), una tienda boutique de murales, vinilos y papeles frente a la plaza Castelli, en Belgrano R, cuenta que no bien empezó la cuarentena se frenaron las ventas, pero a partir de mayo todo se reactivó. "La gente empezó a pasar más tiempo en su casa y de pronto sintió la necesidad de poner más lindo su espacio -sostiene-. Sin duda al estar tanto tiempo adentro empezás a ver las cosas que querés mejorar y también tenés más disponibilidad para dedicarle o encargarte de eso. Hoy por hoy la gente está buscando hacer de su hogar un interior más feliz", asegura la diseñadora.

Bauzá considera, además, que quien antes destinaba dinero en hacer un viaje o darse un gusto personal, hoy elige invertir en su casa. "Los papeles no son un producto de primera necesidad. La gente que tiene la posibilidad dejó de gastar en un montón de otras cosas como recreación, viajes o salidas, y lo invierte en su casa. Además hay muchas facilidades de pago y la mayoría elige financiarlo en cuotas. A pesar de la crisis, la decoración fue un rubro que no se vio afectado, sino todo lo contrario", asegura Bauzá.

Por su parte, Magalí Muchnik, especialista en interiorismo y diseñadora de muebles que reparte su tiempo entre Dash, un negocio familiar, y uno de carácter personal, (@magamuchnik) asegura que con la cuarentena se llenó de trabajo. "El tema del interiorismo explotó. Estamos todos en casa y hay una necesidad, por un lado, de sumar confort y funcionalidad, y por otro de armar un lindo espacio, que sea disfrutable. Los primeros meses se sintió mucho esa necesidad de ver cómo reconvertir tu casa en un lugar adecuando para hacer home office y home schooling. Pero ahora la gente también está mirando como embellecer su hogar. Este es un momento buenísimo para invertir en tu casa -plantea-. Al principio no estaba claro cuánto iba a durar todo esto, pero no bien la gente empezó a percibir que iba a continuar mucho tiempo, se decidió a hacerlo".

Desde muebles de guardado para que no se vea el "desorden" y escritorios funcionales con luz y autoportables que incluyen zócalo de conectividad para enchufar dispositivos, hasta fundas de sillones, macetas extragrandes y espejos enormes, sumados a percheros y estantes para poner en la entrada. Todo sirve para renovar un ambiente. "También ahora la gente quiere llevar verde, plantas y vida, adentro de la casa. ¿El espacio a reformar? La cocina. Sin dudas, es el corazón de la casa", asegura Muchnik.

Por su parte, Lucila Pauluzzi, arquitecta y creadora, junto con su amiga y colega Celeste Obarrio de Consultorio Deco (@consultorio.deco), coincide con esto último: "La gente empezó a pasar mucho tiempo en la cocina y quiere mejorarla, todas las fichas apuntan ahí", sostiene y recuerda que al principio de la cuarentena las ventas venían muy tranquilas, pero cuando la gente se dio cuenta de que iba a extenderse por mucho tiempo empezó a invertir en su casa. "Los que mantuvieron sus ingresos, sin poder gastar en viajes, salidas o entretenimiento, decidieron derivar ese gasto a su casa. Muchos invirtieron en sillones y mesas grandes, en muebles de calidad que en general es un gasto que se piensa mucho. Y hay cosas que no son de primera necesidad y también están saliendo mucho como percheros, banquitos que además tengan la funcionalidad de guardado... La gente está con más tiempo y está atenta a las tendencias, nos piden cosas que ven en Instagram. Eso sí: no quieren esperar ni 15 días. Quieren todo ya, listo para llevar y eso es un problema", cuenta Pauluzzi.

Celeste Obarrio, de Consultorio Deco, eligió para su casa sillones amplios, espejos que reflejen la luz y muebles de materiales nobles Crédito: Daniel Jayo

Las socias y amigas también empezaron a recibir muchísimas consultas para asesoría: "Nos escriben para ver qué pequeñas reformas pueden hacer sin gastar mucha plata -dice-. No son grandes proyectos, porque además no están permitidos, sino más que nada quieren saber qué se podría hacer para revitalizar un espacio. Nosotros les armamos algo y después ellos van, compran los materiales, y lo hacen. A veces basta con un poco de pintura, intervenir una pared o un mueble viejo o poner linda una maceta que tenías, comprar una planta de interior y listo. También los almohadones y las mantas suman un montón y no son nada caros. Se busca básicamente estar cómodo y sentirse bien dentro de casa. Es el famoso hygge nórdico, pero adaptado al gusto argentino", describe.

Reencontrarse con el hogar

Por primera vez desde que empezó con su proyecto de interiorismo, Victoria Kon, diseñadora industrial de 30 años y dueña de la marca de muebles VK Deco asegura que tiene que rechazar trabajos y las ventas en su local de la calle Seguí, en Palermo y a través de su Instagram (@interiorness.ba y @vk.home) se duplicaron.

"La gente viene en busca de objetos que tal vez son chicos pero que implican grandes modificaciones; por ejemplo, la vajilla se está vendiendo un montón porque la gente come mucho más en su casa y busca renovarla; también se llevan almohadones y mantas para el sillón y mesas ratonas o de luz, que son nuestro fuerte. Otra cosa que sale mucho son los espejos redondos y tenemos uno de pie con forma de arco arriba que se venden muy bien también -sostiene-. Los espejos además de aumentar la luz, se están usando como reemplazo de un cuadro. Seguramente porque es mucho más fácil elegir un espejo que un cuadro y sabés que va a quedar bien siempre, no le vas a errar".

Una de las propuestas de Victoria Kon Fuente: LA NACION - Crédito: Gentileza

En cuanto a sus trabajos de interiorismo, en los que es convocada para presentar un proyecto de reforma y luego hacer la instalación, Victoria admite que en cuarentena debió rechazar varios: "Siempre trabajé mucho, pero este año es demasiada la demanda, sinceramente no me da el tiempo. Esto nos superó y tengo que rechazar varios trabajos porque no damos abasto. La gente busca renovar más que nada livings y dormitorios. Es un público que viajaba o trabajaba muchas horas fuera de su casa y no encontraban el momento para dedicarle a la reforma en su casa o no le daban tanta importancia -plantea-. Hoy muchos se dieron cuenta de que es imprescindible tener una casa que los identifique, donde se sientan cómodos".

El bienestar que genera poner "la casa linda" hace que el furor por redecorar no termine en solo en algo puntual. "Cambiás una cosa y enseguida querés cambiar otra y otra porque es palpable el bienestar que generan esos cambios -analiza Kon-. Hoy más que nunca quedó en evidencia que tener un espacio lindo es muy importante para el día a día. Sin duda, en estos meses mucha gente se reencontró con su casa."