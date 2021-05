“Con nuestra victoria abrimos muchas puertas a las niñas que muchas de nosotras no hemos tenido. No es importante solo ganar, sino también lo que creas en un país entero. Muchas chicas no hemos tenido referentes y esto es lo que más feliz me hace hoy” - Victoria Losada, capitana y mediocampista del Barça. Activista por la igualdad de la mujer en el fútbol.