Goop. Qué es y qué vende este negocio valuado en 250 millones de dólares

Crédito: Gentileza Netflix.

El mes pasado se estrenó The Goop Lab, la serie-documental que nos muestra la interna del fenómeno Goop, la plataforma online creada por Gwyneth Paltrow que se hizo popular a fuerza de grandes polémicas. Para las que todavía no la conocen, Goop surgió en 2008 como un newsletter que era enviado con información proporcionada por la actriz sobre su vida personal, enfocado en viajes y alimentación y que nos dejaba entrar un poco en su mundo y sus rutinas diarias. A lo largo de los años, se fue transformando en una web de estilo y bienestar personal en donde se pueden comprar diferentes tipos de productos.

Está valuada en 250 millones de dólares y vende miles y miles de artículos por día. Pero ¿en qué consiste este fenómeno? Algunos dicen que se trata de una estrategia de marketing basada en comunicar terapias y productos controversiales que generan polémicas y derivan en más y más ventas. Cuánto más raro y bizarro, más comentarios negativos va a tener y más va a dar que hablar. Y aunque tiene muchos fanáticos, lo cierto es que, más allá de sus aciertos en terapias y productos novedosos, lo que popularizó a Goop en todo el mundo fueron sus peculiares recomendaciones, confirmando la teoría de que los haters siempre son un buen medio para conseguir ventas.

Productos exitosos

Ojo. No todo lo que propone es malo o engañoso. El marketing del bienestar es posible porque muchos de los productos que promociona realmente generan algo bueno.

Goop by Juice Beauty : esta línea especializada en el cuidado de la piel es uno de los pilares de la marca con una amplia propuesta de cremas y maquillajes veganos.

: esta línea especializada en el cuidado de la piel es uno de los pilares de la marca con una amplia propuesta de cremas y maquillajes veganos. Goop Label : una marca de ropa basada en los gustos personales de Gwyneth y que ella misma denomina como "básicos y para cualquier momento del día".

: una marca de ropa basada en los gustos personales de Gwyneth y que ella misma denomina como "básicos y para cualquier momento del día". Goop Fragance : incluye velas y fragancias naturales.

: incluye velas y fragancias naturales. Goop Wellness: una línea de vitaminas y suplementos que fomenta el bienestar corporal mediante la alimentación libre de gluten. Aunque los nombres son súper publicitarios.

Los suplementos que la hicieron famosa. Crédito: Gentileza Netflix.

G. Sport Sessions : un programa de ejercicios proporcionado directamente por Tracy Anderson, coach especializada en fitness y entrenadora personal de Gwyneth Paltrow.

: un programa de ejercicios proporcionado directamente por Tracy Anderson, coach especializada en fitness y entrenadora personal de Gwyneth Paltrow. Cb2 x Goop : una línea de muebles y objetos de decoración en colaboración con la compañía Crate and Barrel.

: una línea de muebles y objetos de decoración en colaboración con la compañía Crate and Barrel. Goop Summit: encuentros anuales con oradores sobre diferentes temáticas de bienestar. Desde actrices como Drew Barrymore que cuentan experiencias propias hasta diferentes especialistas en salud mental, alimentación y fitness.

Productos polémicos

Como mencionamos, algunos de los lanzamientos de la firma son productos poco convencionales que podés conseguir en el e-commerce y recibir en cualquier parte de Estados Unidos o Europa. El último trending topic fue una vela que bautizada "así huele mi vagina", que insinúa develar el aroma de Gwyneth Paltrow, pero no deja de ser un desarrollo de una de las marcas que ella elige para su catálogo. Su costo es nada más y nada menos que de 75 dólares. Seguro te estarás preguntando quiénes son las personas que compran este producto. Bueno, la vela está completamente agotada y hay lista de espera para cuando la repongan.

Goop aceptó pagar ?145.000 tras hacer afirmaciones no científicas sobre huevos vaginales de cuarzo y esencias florales. Crédito: Gentileza Netflix.

De todos modos, esta no es la primera vez que la marca está en la mira de todo el mundo: hace un tiempo ofrecían unos huevos vaginales de jade que aseguraban que ayudaban a las mujeres a controlar las hormonas y sus períodos e incluso unas esencias florales que decían que curaban la depresión, por supuesto, sin ningún fundamento científico. Por esto, Goop tuvo que pagar 145 mil dólares y ofrecerles un reembolso a todas las personas que lo habían comprado. Paltrow admitió en un comunicado que la marca cometió algunos errores y que ellos trabajan con científicos y expertos en cada uno de sus productos. Actualmente, la empresa no tiene permitido vender absolutamente nada que no esté aprobado por un médico.

Otros de sus productos controversiales fueron la vaporización vaginal, que ella recomendaba personalmente para la purificación del cuerpo, un dispositivo de enema de café y unos adhesivos que tenían como objetivo equilibrar la frecuencia energética corporal, que afirmaron que estaban desarrollados con materiales proveniente de la NASA.

¿Goop hace gaslighting?

Gaslighting se denomina a un patrón de abuso emocional en el que la víctima es manipulada para que dude de su propia percepción, juicio o memoria. Esto hace que la persona se sienta ansiosa, confundida o incluso depresiva. El término no tiene una traducción literal al español y proviene de una película llamada Gaslight, en la que un hombre manipula a su mujer para convencerla de que está loca y de esa manera robar toda su fortuna. Y aunque dentro de su equipo cuenta con doctores, psicólogos, científicos y otros profesionales que dicen avalar muchas de las terapias alternativas que propone el sitio, algunos analistas y especialistas de la salud sugieren que Goop consigue que las mujeres consuman información no del todo clara. Mediante un discurso feminista y sumándose al "girl power", Goop vendería a través de las inseguridades que les proporciona a sus seguidoras.

La gente habla, comenta y hasta se burla del imperio que creó Paltrow. Las polémicas existen siempre, pero las ventas se disparan y, además de un e-commerce, Goop también tiene una sección de medicina alternativa, una revista impresa, un podcast y, ahora, una serie en Netflix. Al final del día, Goop es una empresa millonaria manejada por una celebrity que consigue que los consumidores compren una vela que dice "oler como su vagina". Claramente, Gwyneth Paltrow percibió una necesidad y brillantemente la convirtió en millones.

Crédito: Gentileza Netflix.

The Goop Lab

The Goop Lab es la serie donde participan tanto la actriz como Elise Loehnen, CCO de la compañía, como presentadoras. Los seis capítulos nos reciben con el siguiente texto: "El propósito de la serie es entretener e informar, cualquier duda y/o consulta sobre algún tratamiento debe ser vista con un médico de confianza". Esto es clave, ya que, a lo largo de la serie, se recorren distintas propuestas que juegan al límite de lo irresponsable abordando diferentes temáticas en las que profundiza sobre diferentes tratamientos y terapias alternativas.

Capítulo 1. El viaje sanador : nos lleva a compartir la experiencia de un grupo de empleados de Goop que viajan a Jamaica para probar drogas psicodélicas como modalidad de curación por algún problema. Acompañados por un grupo de expertos sobre el tema, consumen unos hongos que amplifican las emociones y recuerdos dolorosos y de esta manera los sacan a la luz para que puedan ser tratados.

: nos lleva a compartir la experiencia de un grupo de empleados de Goop que viajan a Jamaica para probar drogas psicodélicas como modalidad de curación por algún problema. Acompañados por un grupo de expertos sobre el tema, consumen unos hongos que amplifican las emociones y recuerdos dolorosos y de esta manera los sacan a la luz para que puedan ser tratados. Capítulo 2. El poder del frío : en esta oportunidad, otro grupo de empleados de Goop se suma a una experiencia en la que la respiración y el contacto con el frío pueden lograr inhibir en un gran porcentaje los receptores de dolor y estrés.

: en esta oportunidad, otro grupo de empleados de Goop se suma a una experiencia en la que la respiración y el contacto con el frío pueden lograr inhibir en un gran porcentaje los receptores de dolor y estrés. Capítulo 3. El placer es nuestro : junto con la experta sexóloga Betty Dodson, este capítulo nos sumerge en la sexualidad femenina. Cómo la sociedad y las diferentes culturas nos enseñaron a sentir vergüenza de disfrutar de nuestro cuerpo y del placer. Con workshops, vamos aprendiendo a que el autoconocimiento sea divertido y lúdico.

: junto con la experta sexóloga Betty Dodson, este capítulo nos sumerge en la sexualidad femenina. Cómo la sociedad y las diferentes culturas nos enseñaron a sentir vergüenza de disfrutar de nuestro cuerpo y del placer. Con workshops, vamos aprendiendo a que el autoconocimiento sea divertido y lúdico. Capítulo 4. Salud extendida: este capítulo nos interioriza sobre la apariencia y cómo envejecemos físicamente. Tres mujeres se ponen a prueba mediante una alimentación saludable y diferentes tratamientos naturales en el rostro para demostrarnos que la edad biólogica es muy diferente a la edad cronológica y cómo modificarla.

Una de las terapias alternativas guiada por una médium. Crédito: Gentileza Netflix.

Capítulo 5. Energía : cómo, a través de ella, poder sanar el cuerpo y la mente. Un terapeuta corporal y quiropráctico enseña cómo modifica el flujo de energía de cada persona para que el cuerpo sane.

: cómo, a través de ella, poder sanar el cuerpo y la mente. Un terapeuta corporal y quiropráctico enseña cómo modifica el flujo de energía de cada persona para que el cuerpo sane. Capítulo 6. El sexto sentido: el último capítulo nos presenta a Laura, una médium y psíquica que lee la energía y se puede conectar con la conciencia de las personas que dejaron sus cuerpos físicos y cruzaron al otro lado. Nos guía para que todos podamos comunicarnos con gente que ya no está.

Tanto en la serie como en el sitio de e-commerce hay propuestas chequeadas y muy copadas, así como otras que no tienen mucho sustento. En cualquier caso, está bueno conocer más de cerca este fenómeno que hizo de la industria del bienestar un negocio millonario. .

Datos de Gwyneth

Crédito: Gentileza Netflix.

Es vegetariana.

Practica meditación trascendental.

Hace yoga y pilates todos los días para mantenerse en forma.

Es autora de varios libros sobre alimentación saludable.

Desayuna un smoothie con 4 ingredientes: proteína en polvo con sabor a vainilla, leche de almendras, aceite de coco y Beauty Dust de Moon Juice, un preparado de diferentes complementos antioxidantes que ayudan a combatir el envejecimiento y mejoran la calidad general de la piel.

Su hija se llama Apple Martin (no tiene que ver con la salud, pero es un dato que no pasa desapercibido, ¿no?).

La sexóloga

A pesar de lo que muchos critican, Gwyneth sí se apoya en expertos de cada temática que toca. Betty Dodson es una sexóloga que forma parte de su equipo. Tiene 90 años, es un ícono del feminismo internacional y vas a poder verla en el documental de Netflix. Promueve talleres y cursos en los que incentiva a las mujeres a masturbarse.

El significado GOOP

El nombre Goop surgió porque alguien le comentó que las compañías de Internet que eran exitosas tenían siempre en sus nombres dos letras "o". Por eso juntó sus iniciales con estas letras y ahí empezó todo. Gwyneth dijo que quería un nombre que no significase nada, pero que, a la vez, tuviese una historia detrás. Claramente no se equivocó: Facebook y Google son dos ejemplos de compañías exitosas que cumplen con el requisito.

"Participé de su workshop"

Por Lala Bruzoni. Creadora de @the.gelatina

Crédito: Gentileza Netflix.

"Cuando la vi en Nueva York era como si tuviera polvo de estrellas a su alrededor. Ella logra esa poción superlativa para el hechizo. Si seguís Goop como yo desde hace 10 años, leíste sus notas y escuchaste sus podcasts, entendés que su crecimiento en esta industria es un proceso. Las velas con olores eróticos o los huevos vaginales son sucesos; algunos, brillante estrategia de visibilidad; otros, error y aprendizaje. Está preparada para las críticas. Es parte del ADN de su compañía. Fui a verla a uno de sus summits de salud en Nueva York. Le dije que admiraba lo temprano que había identificado estas conversaciones. Me miró a los ojos y me dijo: "Sí, Lala, quizá demasiado pronto, ¿no?". No acompaño la teoría conspirativa. Siento orgullo por esta mujer, tan normal como extraordinaria, que ha cambiado la cultura".

Por Romina Goldstein.