Gran Día. Los voluntarios de grandes causas cuentan por qué es tan bueno ayudar

Hoy se celebra el Gran Día

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de noviembre de 2020 • 16:41

"Lo más importante de ayudar es que le hacés bien al otro, pero además te termina haciendo bien a vos". Lo dice Gabriel, uno de los voluntarios de la Fundación Sí, una ONG que, entre otros programas, ayuda a que jóvenes egresados de zonas rurales o alejadas de los centros urbanos puedan iniciar una carrera universitaria o un terciario.

En el mundo del voluntariado los mensajes parecen repetirse. Sin embargo, cada una de las personas que destina gran parte de su vida a ayudar al otro le imprime a su sello personal a la hora de contar que la lleva a practicar esta actividad tan digna. "El voluntariado es una vocación de servicio. Yo digo que hay una gran satisfacción: todo lo que uno entrega vuelve multiplicado por mil". En este caso la que habla es Doly, quien lleva 17 años visitando a los chicos y las familias de La Casa Ronald, donde se alberga a familias que deben estar lejos de sus hogares para atender la enfermedad de un hijo.

Además de la grandeza de sus causas solidarias, a La Fundación Sí y a La Casa Ronald las une el hecho de compartir lo que se recauda en el Gran Día de McDonald´s por la venta del Big Mac. El año pasado, por ejemplo, se vendieron 220 mil hamburguesas en esa jornada solidaria, lo que le permitió a la Fundación Sí abrir una nueva Residencia Universitaria en Mendoza capital con capacidad para 50 jóvenes. Ahora, ya son más de 400 los que se han alojado en alguna de esas residencias. Por su parte, La Casa Ronald pudo sostener sus 11 programas en todo el país y ya ha acompañado a más de 330 mil familias.

Las historias de Gabriel y Doly son bien diferentes. Él, por ejemplo, conoció a su pareja colaborando con la Fundación Sí. Ella enviudó hace muchos años y tiene hijos grandes viviendo en Italia. Sin embargo, a ambos los une la pasión por ayudar al otro. "Estos días que no pude venir lo extrañé muchísimo", cuenta Doly sobre los meses en que la pandemia nos obligó a aislarnos. "La Fundación Sí es mi segunda casa porque tengo muchos amigos y encontré ahí a la persona que hoy en día me acompaña. Pero después encontré cantidad de familias que hoy me sigo relacionando e inclusive personas que viven en calle pero que hoy tengo mucho contacto", se emociona Gabriel. Por eso ambos alientan a toda la gente a que este viernes 13 de noviembre se sumen a una nueva edición del Gran Día de McDonald´s.

Hoy será un Gran Día

Si algo quedó claro en este 2020 marcado por la pandemia es que el espíritu solidario no se vio afectado por el particular contexto que nos ha tocado vivir. Por el contrario, hemos visto cómo ha crecido el voluntariado y han surgido acciones, muchas veces espontáneas, para ayudar a los que más lo necesitaban. Y esta respuesta de la sociedad seguramente podrá apreciarse hoy con la misma fuerza de siempre, cuando todas las sucursales de McDonald´s de país vendan miles de Big Mac.

El 100% de lo recaudado por la venta del Big Mac será donado nuevamente a la Fundación Sí y a La Casa Ronald. La hamburguesa podrá adquirirse a través de la app de McDonald´s y luego canjear el cupón hasta el 20 de noviembre (incluso se puede enviar por mail para regalárselo a alguien) o bien por AutoMac, take away o McDelivery en las distintas aplicaciones de envíos.

La gran novedad para este Gran Día 2020 es que los festejos se realizarán de manera virtual. Si bien los más de 200 locales de todo el país estarán abiertos, los shows y actividades especiales para toda la familia se podrán seguir a través de las plataformas digitales y las redes sociales de la marca.

Con el ejemplo de Gabriel y Dory como los representantes de los miles de voluntarios que ayudan en distintas causas en todo el país, hoy es el Gran Día para que todos mostremos esa veta solidaria que tenemos: comprando un Big Mac más jóvenes de zonas vulnerables podrán estudiar y más familias recibirán contención ante el duro trance de tener a un hijo con una enfermedad.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

Conforme a los criterios de Más información