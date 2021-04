Había sido amigo de su ex y era mucho más bajo que ella: ¿Qué pensaría el resto?

Su ex los presentó y se hicieron amigos; ya sola, llena de prejuicios, decidió que serían amigos con beneficios, hasta que él le confesó que estaba enamorado

En aquel 2006, Joaquín cumplía años cuando Victoria lo vio por primera vez. Ella, una chica que estaba por graduarse del secundario, había llegado con su novio, M. al bolichito en una esquina de Olivos, sin imaginarse el rumbo que estaría por tomar su destino. “Es un compañero del colegio”, le había contado M., que tal como Joaquín, estaba en vísperas de culminar el primer año de facultad.

Lo primero que le dijo fue “¡Bú!”!”. Victoria estaba de espaldas bailando con su novio y Joaquín la asustó por detrás. Ella enseguida supo que le caía bien: “Tenía cierto grado de alcohol en sus venas, una sonrisa de oreja a oreja y era bastante más bajo que yo, una mujer de 1,72”, rememora Victoria.

Al día siguiente, el Pelado -Joaquín- la agregó al MSN y comenzaron a chatear y entre ellos nació una linda amistad. M. comenzó a incorporar a Joaquín a los planes y ella estaba encantada. Con su metro sesenta y dos, su nuevo amigo sumaba una diversión única a las salidas de a tres.

Pero llegó un momento en que Joaquín y M., por nada en particular, dejaron de verse, no tenían demasiado en común, ni el mismo grupo de amigos: “Solo se cruzaban una vez al año en mi cumpleaños. Al final terminé siendo más amiga yo de Joaquín, que el mismo M. que me lo había presentado”.

Joaquín y Victoria se conocieron en un bar, cuando él festejaba su cumpleaños.

Una noticia impactante: el fin de una relación y una amistad diluida

Los años transcurrieron tranquilos, hasta que en un día con cielo olvidado y tormenta en el alma, a Victoria le detectaron cáncer. Apenas tenía 22 y cursaba su último año de carrera.

“Linfoma de Hodgkins y seis meses de quimioterapia”, una noticia que la enfrentó con sus ángeles y demonios, alteró su mundo conocido y la llevó a replantear su vida.

“Apenas me lo detectaron tomé la decisión de terminar con M., después de cuatro años de relación. Durante ese período mi amistad con Joaquín se diluyó. Simplemente dejamos de hablarnos”.

Una buena noticia, un pedido de perdón: amigos con beneficios

Transcurrió un año de coraje, acompañados por miedos, pero, ante todo, esa actitud positiva, tan característica de Victoria. Finalmente, en abril del 2011, los estudios indicaron que se había curado y sus amigas le organizaron una fiesta sorpresa, para luego ir a bailar: “Y fue en el boliche que me encontré con Joaquín”, revela Victoria sonriente.

No se separaron en toda la noche, hasta que él le confesó que no había querido alejarse de ella, pero que en su propia familia había estado viviendo el cáncer de cerca y no había estado bien: “Me pidió perdón por no haberme acompañado, me lo dijo con lágrimas cayéndole por la cara. Nos abrazamos y pasamos el resto de la noche caminando de la mano. Mis amigas me miraban y no lo podían creer. `¿Qué haces?´, me decían. `Nada, somos amigos´ era mi respuesta”.

Después de un año sin verse, Victoria y Joaquín se reencontraron cuando ella festejaba su recuperación del cáncer.

Una semana después, Joaquín la invitó a su casa a ver una película, como amigos, claro. Lo repitieron a la siguiente y todo cambió: “Estábamos sentados uno al lado del otro y, en el medio de la película, me llegó un SMS que decía: `Te voy a dar un beso´. Lo miré y me lo dio”.

Esa noche, Victoria volvió en remise a su casa y desde el auto le escribió a una amiga: “Le di un beso a Joaquín, mi amigo”. “Que no pase de eso”.

Pero a ella le comenzó a divertir la situación, sabía que él era su amigo y que no le gustaba para algo más, ¡y había sido amigo de su ex”, así que decidió que serían amigos con beneficios, como en las películas.

“Pero es mucho más petiso que yo, ¿qué va a pensar el resto?”

Victoria y Joaquín se veían y la pasaban bien, sin proyectar más allá. O al menos a viva voz al comienzo, porque a los tres meses él, sin filtro, le dijo que estaba enamorado.

“Yo no sabía qué hacer. Era mi mejor amigo, había sido amigo de mi ex (aunque ellos ya no se hablaran más), era mucho más petiso que yo (10 centímetros, los tenía contados), y qué iba a pensar el resto. Me llevó varias sesiones procesarlo”, recuerda con una sonrisa.

Victoria le daba mil vueltas al tema, de manera extraña, hasta que un buen día, su psicóloga lanzó: “Vicky, vos también estás enamorada, ¿no te das cuenta?” “Tenía razón”, confiesa. “No paraba de pensar en él”.

Y fue otro buen día, cuando lo vio jugar con sus sobrinas riéndose a carcajadas, que supo que quería estar con él, pero no le dijo nada.

“Si no te ponés de novia con este chico sos una tonta”

En su cumpleaños de aquel 2011, esta vez Victoria tenía cierto grado de alcohol corriendo en sus venas, devolvió toda lo ingerido en el toilet de su casa, mientras Joaquín le sostenía el pelo. Cuando todos los invitados se fueron, él se quedó ordenando y lavando todo, justo cuando llegó el hermano de Victoria a la casa para contemplar el cuadro. “Si no te ponés de novia con ese chico sos una tonta”, le dijo al día siguiente.

Se pusieron de novios el 16 de julio de 2011 en una fiesta. “¿Querés ser mi novia?”, “No”, le contestó Victoria entre risas. Joaquín se la volvió a hacer y ella negó una vez más. Cuando llegó el tercer intento, ella le dijo que lo aceptaría si el DJ ponía su canción favorita. “Tuvo la suerte de que el DJ era amigo suyo. Y ahí sí, mi amigo pasó a ser mi novio”.

Joaquín y Victoria, en su boda en el 2015. Leyeron los votos y él hizo casi un show de stand up en donde le dijo: “Amo tus tartas de choclo, aunque sean lo único que sabés cocinar” y todo los invitados estallaron de risa. El humor es la clave entre ambos.

El corazón le gana a la cabeza

A fines del 2013 hicieron un viaje por la costa oeste en California. Al tercer día, en la feria del muelle de Santa Mónica en Los Ángeles, se subieron a la vuelta al mundo. En la cima y ante una vista impresionante, se arrodilló en el cubículo y le dio un anillo. “¡¿Me estás cargando?!, fue lo primero que le dije, pero esta vez le dije que sí de una”, continúa Victoria entre risas.

“De Joaquín me enamoró su sensibilidad, su bondad, que me hace reír a carcajadas, que sabe cómo sacarme una sonrisa aún en los peores momentos, que con él nada me da miedo, que se ríe de mis defectos y, a la vez, me hace explotar mis virtudes al máximo”, reflexiona Victoria hoy. “De mí, él dice que ama mi alma de niña eterna, mi resiliencia, mi torpeza, que estoy (casi) siempre de buen humor”.

“Con mi experiencia aprendí a soltar la mirada ajena. Mi mayor desafío fue enfrentarme a esos prejuicios que yo tenía de que era el amigo de mi ex, que era mucho más petiso que yo (puede sonar bobo pero la diferencia de altura me pesaba mucho en ese entonces) y que me daba miedo arruinar la amistad si no llegaba a funcionar lo nuestro”, continúa. “Y juntos tuvimos otro tipo de desafíos. Principalmente la búsqueda de ser padres, donde perdimos dos embarazos”.

Victoria y Joaquín. La propuesta de casamiento fue captada por las cámaras de la vuelta al mundo, en Los Ángeles.

“Mi historia me hizo comprender que el corazón, tarde o temprano, le termina ganando a la cabeza. Por más de que mi razonamiento dijera que no podía estar con él, lo que sentía era otra cosa y la mejor decisión que tomé fue dejarme llevar por eso”.

Finalmente, en noviembre del 2020, Joaquín y Victoria le dieron la bienvenida su primer hijo al mundo.

