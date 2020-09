Alejandro Gorenstein Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de septiembre de 2020 • 00:10

Aproximadamente, a las 6.15hs del domingo 17 de abril de 2016 Eliana Toro se subió a su moto (como todos los días) para trasladarse a la redacción del diario Mendoza Post, en pleno centro de la ciudad de Mendoza, donde todavía sigue trabajando como periodista.

Como a esa hora muchos no respetan los semáforos, cuenta, siempre solía frenar e incluso teniendo luz verde, pero en ese momento no lo hizo y por más que tenía el paso se le atravesó un taxi que venía en rojo.

"Los dolores eran increíbles"

"Cuando me di cuenta ya lo tenía frente a mis ojos. Al tratar de esquivarlo le di de lleno con todo el lado izquierdo de mi cuerpo. Recuerdo en ese momento como que se me apagó todo y desperté acostada boca arriba en el asfalto, a varios metros de donde había sido el choque. Un recepcionista de un hotel cercano me despertó y me dijo que había tenido un accidente, que ya había llamado a una ambulancia", recuerda Eliana, a la distancia.

Durante un tiempo pensó que la solución era que le amputaran una de sus piernas

Ya en el Hospital Italiano de Mendoza los médicos le diagnosticaron fractura múltiple de fémur, luxación de rodilla (separación de los huesos que componen la articulación) y fisura en la clavícula. La operaron de emergencia porque en las luxaciones suele comprometerse la arteria, y le explicaron que eso podía derivar en una amputación. Estuve internada 10 días con un tutor que atravesaba toda la pierna para poder enderezarla, por lo que permaneció en silla de ruedas con un extensor para mantenerla estirada. Más adelante, la intervinieron tres veces más.

"Hacía fisioterapia dos horas todos los días. Los dolores eran increíbles. Me pasaba que me dolía tanto que a veces me olvidaba de respirar, no me daba cuenta que estaba conteniendo la respiración. En cada operación, para el dolor, tenía que recurrir a un opioide que me generaba mucha adicción, y cuando finalmente lograba dejarlo, me volvían a operar".

Depresión

En ese momento Eliana leyó una nota de la BBC que se refería al caso de una chica británica que luego de un trauma similar decidió amputarse la pierna y la reemplazó por una prótesis de última generación. "Comencé a leer muchísimo sobre amputaciones electivas, a charlar con amputados de varios lugares, a ver cómo funcionan las prótesis, cómo eran. Vi que había una modelo de Brasil que bailaba zumba con la prótesis, que controlaba con un IPhone, mientras yo no podía caminar dos cuadras. No era una locura, se trataba de sacrificar algo que funciona a medias para tener una mejor calidad de vida, y así lo empecé a considerar más seriamente. Pero es bastante complejo, es todo un tabú, no es aceptado y por más que algunos médicos me daban la razón, me confirmaban que nadie lo haría, salvo que avanzara judicialmente. Pero no tenía fuerzas para enfrentar otro litigio", comenta.

Por aquellos días Eliana se alejó de su trabajo por un tiempo (había vuelto cuando dejó la silla de ruedas y se manejaba con andador). "Me sentía muy sensible y sobrepasada por la realidad del día a día. Dije ´basta´ y acortamos (con su pareja) todos los gastos superfluos para poder vivir con un sueldo menos. Tuve depresión, diagnosticada por la junta médica de la ART de mi trabajo. No alcancé a medicarme ni a hacer terapia porque estaba entrando al quirófano cada vez que comenzaba un tratamiento. Igual no me gustaba tener que 'desnudarme' desde cero cada vez que le hablaba a un psicólogo o a un psiquiatra, era remover todo de vuelta", confiesa.

El humor la ayudó a hacer catarsis y a superar una depresión

La tragedia como fuente de creatividad

Hace casi dos años Eliana se animó a hacer videos cortos en Instagram (@toropoderosa) con algunos pensamientos muy al voleo, como ella misma dice, al estilo catártico. "No puedo ser mi propia jefa porque me despediría a los dos días" fue el primero que grabó. Y como se dio cuenta que funcionaba comenzó a hacerlos más largos, con guión e incluso hasta se animó a disfrazarse. Para ese entonces, además, los hacía sobre temas de actualidad.

"Al principio, la repercusión fue toda una sorpresa porque siempre he estado como en el backstage de todo. Además, el humor era muy negro e irónico y me refería a mi propia situación con un humor muy al filo como, por ejemplo, las vueltas que te dan para hacer un trámite. Pero me fui dando cuenta, poco a poco, que mientras más banalizaba mi situación, más superada me sentía y eso hacía que la gente hablara de ello aunque sea a través del humor. Es mucho mejor reírse de uno mismo a tener pena por uno mismo y el objetivo se puede alcanzar igual: crear conciencia y hacer catarsis", aclara.

Una propuesta movilizante

A raíz de la viralización que tuvieron sus videos en Instagram, la productora mendocina Tres Australes (que trabaja con artistas netamente locales y quería incursionar más en el tema humor) la contactó para preguntarle qué opinaba del stand up y si se animaba a hacer un show. "Me ofrecieron preparar un monólogo para exponerlo de ese momento a un año en el espacio cultural Julio Le Parc.

Si bien no me negué y acepté de inmediato, pensaba qué rápido se estaba dando todo, por lo que me dediqué a hacer stand up a la gorra todos los fines de semana en diferentes bares para prepararme, estudiar, aprender y sacarme el miedo escénico antes de enfrentarme a un teatro ante 450 personas. No quería defraudar. Si es difícil hacer reír, imaginate ser una mujer con bastón hablando de discapacidad y sacar carcajadas, fue un recontra desafío".

Eliana confiesa que el humor, de alguna manera, le salvó la vida

"Pude con eso, puedo con todo"

Su primera vez arriba de un escenario fue en julio de 2019, junto con otros dos humoristas. El espectáculo se llamó "Catarsis Random" porque hacían catarsis de cosas variadas de sus vidas. ¿Cómo te sentiste estando arriba del escenario? "Cuando llega el aplauso y escucho que la gente se tienta y oigo una risa detrás escondida que sigue sonando por más que cambiaste de tema, es la droga sana que te invita a subirte otra vez, hablar de nuevas cosas, a superarte", responde.

Después de esa primera vez, Eliana continuó presentándose junto a un elenco de humoristas (todos varones) llamado Maple compuesto por un chico de 20 años que irónicamente trabajaba en negro en un estudio contable, un recién recibido de medicina en tiempo récord, un abogado y un chico con efisema pulmonar que subía al escenario con el pulmotor. "Actuábamos en un solo bar donde ese tipo de humor era más aceptado, y el cual ellos hace rato venían explotando. Me invitaron una vez, les gusté y me 'adoptaron'. Terminé sintiéndome más cómoda ahí que en grandes escenarios. Había fines de semana que teníamos que cancelar reservas porque no entraba un alfiler, fue a la par de la crisis económica. Generalmente con las crisis este tipo de arte resurge, la gente lo demanda y necesita. La pandemia puso todo en stand by, si bien nos está dando muchísimo material para cuando volvamos".

Eliana en una de las noches de stan up

Eliana confiesa que el humor, de alguna manera, le salvó la vida. "Cambió mi manera de ver las cosas, hasta mi personalidad. Con el objetivo de encontrar nuevo material para el fin de semana, en tu cabeza vas armando monólogos de cada situación que vivís. Ese lente con el cual ves el mundo te cambia la cabeza, te hace humilde y al banalizar una situación, cualquiera que sea, la aceptás mejor, porque le sacás el drama. Mi vida cambió por completo. Pasé de estar en el backstage de las cosas a animarme a ponerme en el frente sin vergüenza alguna. A veces me digo: 'hablé de mí 40 minutos sin parar con una luz apuntándome a la cara arriba de un escenario. Pude con eso, puedo con todo'".