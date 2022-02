Hágalos usted misma: le pasaron una cifra alocada para renovar su cocina y lo hizo ella misma por muchísimo menos

Las cocinas nuevas pueden ser muy costosas. De hecho, suelen ser uno de los mayores gastos cuando se trata de renovar el hogar. Entonces, cuando a una madre de dos hijos le cotizaron 24 mil dólares por una nueva cocina, decidió llevar a cabo la transformación ella misma para ahorrar algo de efectivo.

Jill Oliver, de Durham, Reino Unido, consiguió maderas, pintura y manijas y gastó solo un poco más de 200 dólares en total. Como resultado, la mujer ahorró miles de dólares gracias a su proyecto de bricolaje.

Así se veía la cocina antes de que su dueña interviniera

“Pinté mi cocina en la cuarentena con un gris oscuro tal como había visto a otras personas, pero luego me encantó otro estilo de cocina”, contó Jill en el grupo de ahorro de dinero de Facebook DIY On a budget UK.

“Simplemente seguí muchas cuentas caseras y vi a diferentes personas haciendo cosas similares. Me pasaron distintos presupuestos hace un tiempo y variaban, pero habría sido algo así como 16 mil dólares para reemplazar la cocina y no podía justificar esa cantidad de dinero cuando sabía que yo misma podía actualizar las puertas simples a otro estilo. El precio de 16 mil dólares fue de un carpintero que hemos llamado durante años, pero las compañías más grandes me pasaron mucho más, algunas hasta 24 mil dólares”, explicó la mujer al diario británico Metro.

Colocó MDF en las puertas para cambiarles el estilo

Jill decidió hacer ella misma los paneles de la alacena de la cocina después de lograr con éxito una apariencia similar en su dormitorio y pasillo, simplemente siguiendo tutoriales de YouTube. Primero se puso en contacto con un comerciante de madera local y le pidió que cortara una lámina de MDF en tiras de 70 mm (a 4 mm de profundidad), para cubrir todos los agujeros viejos donde antes estaban las manijas. Cuando los recibió, Jill cortó cada uno para que encajara con una sierra. Después, se puso a lijar los armarios y a limpiarlos con jabón, antes de pegarles el MDF.

La mujer de 50 años explicó: “En cada puerta, primero pegué los lados del MDF, usando un nivel de burbuja para asegurarme de que estuvieran derechos. Una vez que todo el MDF estuvo puesto, usé una pintura de color cáscara de huevo e hice tres capas ligeras con un rodillo de esponja”. Después de esto, perforó agujeros para las manijas.

La cocina parece más grande y mejor iluminada

De acuerdo con el diario Metro, Jill está encantada con los resultados, sin mencionar el ahorro, además de sentirse feliz de haber hecho su parte por el medio ambiente también. “Las puertas de los armarios de mi cocina tienen 18 años”, continuó.

“Lo que creo que es realmente importante es que, tal como va la economía, todo está subiendo de precio y nuestros salarios no. Esta es una excelente manera de no gastar una fortuna y actualizar el hogar con un hermoso acabado. La otra cosa buena es que hablamos sobre el medio ambiente y el reciclaje: bueno, qué gran manera de no desperdiciar muebles, puertas, etc., por lo que es mejor para el medio ambiente”, continuó.

Así luce la cocina luego de su renovación

“Siempre quise una cocina grande con puertas plegables y una isla, pero ahora que le hice esto a mi cocina, me di cuenta de que, en realidad, solo quería una cocina agradable, acogedora y hogareña, y ahora me encanta. Es lo mejor que le he hecho a mi casa”, reveló Jill.