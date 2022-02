Hallazgos deco: recomendados por una experta para visitar en Buenos Aires, Patagonia, París, Ámsterdam y Miami

Hallazgo 1: Estancia Peuma Hue

Se encuentra en el parque nacional Nahuel Huapi, Patagonia. Despliega sus 200 hectáreas de bosque, arroyos, cascadas, lago y fauna autóctona sobre la cabecera sur del lago Gutiérrez.

Eve Hoter

Eve Hoter, su fundadora, logró que cada visitante se enamore del lugar, como en mi caso, que fue conexión a primera vista y nunca pude dejarlo.

Allí me encuentro trabajando en un proyecto que me tiene apasionadamente entusiasmada. En septiembre me hice cargo de la huerta, agradecida de tener un espacio donde experimentar con la agroecología, curiosidad que se despertó en mi en New York, en plena pandemia. Hoy la estancia cuenta con cuatro cabañas, ofrece cabalgatas, trekking, kayac entre otras actividades. Y lo mejor, todo se puede hacer sin moverse del lugar. + info: @PeumaHue

Hallazgo 2: Inmueble en el microcentro

Quienes pasen por estas calles del microcentro porteño, no se imaginan qué es lo que devela este espacio. Durante años la función y su entorno fueron bien diferentes.

Un lugar oculto en microcentro intervenido por Sofía

Está ubicado en calle Florida 250. Se ingresa por una pequeña puerta, en medio de una galería. Era un edificio de oficinas hace 40 años. Su arquitectura es extemporánea y fascinante. Empecé a ir y explorar y decidí junto a una amiga que fuera la sede de lanzamiento de mi última colección. Se llama Be Reborn y tiene que ver con ese renacer que la vida suele presentarnos en algún momento. Post pandemia más aún. Allí filmamos un video sobre un cuento donde Silvestre, hada habitante de los bosques, espera ser renacida.

Hallazgo 3: Vandana Shiva, una voz inspiradora

Activista india del movimiento conocido como ecofeminismo, que lucha por los derechos de las mujeres agricultoras indias y por colocar a la mujer y la ecología en el corazón del discurso del desarrollo moderno.

Vandana Shiva De Augustus Binu, Wikipedia

En mí despertó un renacer y cambio de enfoque que me encuentro transitando en este momento: inspirarnos en personas que se animaron a mirar la vida de otra manera. Es un camino para abrir nuestra mirada sobre los lugares que habitamos. Info: Vandana Shiva

Hallazgo 4: restaurante Tigre, en Miami

En el Little River de Miami, un circuito con emprendedores y un encanto que crece a ritmo lento, pero sostenido, el público argentino, y sus emprendedores de igual origen se afianzaron con entusiasmo.

Fui hace poco y me encantó Tigre. Impecable la deco, la comida y la atención, pero sobre todo me encanta porque su fundadora es Deborah de Corral y le imprimió un estilo personal en el que es agradable quedarse y pasar varias horas creando, ya sea por trabajo o por placer. Info: Instagram Restaurant Tigre

Hallazgo 5: novedades en la semana del arte en Miami

Este encuentro que se realiza todos los años es un gran momento para descubrir artistas que se animan un poco más. Transcurre los primeros días de diciembre.

Allí se pueden visitar muestras como Art Miami, Art Basel, Untitled y Pinta, entre otras. Viaja gente de todo el mundo, es realmente alucinante. La muestra del artista suizo que se radicó en Estados Unidos: Ugo Rondinone “Vocabulario de soledad” me pareció imperdible y una buena propuesta para pensar estos días pospandemia. Info: Art Basel, Art Miami

Hallazgo 6: secretos de Le Marais, el distrito de arte en París

Big Love Cafe

Restaurantes trendy y tiendas súper cool de París por todo el barrio. Caminarlo es “EL” plan y arrancar con un brunch en Biglove, un restaurante italiano y vegetariano, es una muy buena opción. Además, en París, el Jardín des Tuileries -uno de mis favoritos- es otra alternativa para llevarse un café o almuerzo para picnic y pasar ahí un buen rato.

Jardin des Teuleries

Hallazgo 7: el estudio de Marcel Wanders en Amsterdam y alrededores

Él es uno de mis diseñadores favoritos. A unas pocas cuadras está Mouse Mansion, la casa de juguetes más linda del mundo. Clave alquilar bici y recorrer la ciudad con el típico cono extra large de papas fritas en mano.

Amsterdam en bicicleta

Hallazgo 8: recorrer los castillos del Valle del Loira

Vista panorámica del castillo medieval con reflejo en el agua a la luz del sol. Hermoso paisaje soleado con el valle del Loira por la noche.

Uno de mis favoritos es Château de Chenonceau. Las vistas son increíbles. Almorzar en Bistrot des Hauts de Loire. Se come increíble, divino lugar. Imperdible si se viaja a Francia y se quiere volver sin olvidar el estilo francés.