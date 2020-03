Harry y Meghan. Le pusieron un final de película a su cuento de príncipes

A lo largo de cinco días protagonizaron una maratónica agenda con broche de oro: en compañía de la Reina y la familia real Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de marzo de 2020

Los duques de Sussex protagonizaron el pasado lunes su último acto institucional como miembros "senior" de la familia real británica. Fue su despedida del Reino Unido como royals, aunque la desconexión definitiva tendrá lugar el 31 de marzo. A partir del 1 de abril, el príncipe

Harry y Meghan dejarán sus deberes monárquicos, podrán ser financieramente independientes y seguir con su vida en Canadá, junto a su hijo Archie . Después de una intensa "gira" de despedida que arrancó el pasado jueves con la entrega de los premios Endeavour, los duques participaron del Día de la Commonwealth, una de las jornadas más importantes para el calendario de Isabel II y allí se reencontraron públicamente, no sólo con la Reina, sino con el príncipe de Gales, la duquesa de Cornwall, los duques de Cambridge y los condes de Wessex. El acto principal fue en la Abadía de Westminster, escenario de algunas bodas reales, como la de los duques de Cambridge, y del servicio interreligioso, donde hubo unos dos mil invitados, entre los que había representantes de los 54 países de la Commonwealth llegados desde África, Asia, el Caribe, América, el Pacífico y Europa, además de políticos y miembros de la sociedad civil.

A diferencia del año pasado, el príncipe Harry y Meghan fueron conducidos a sus asientos en lugar de esperar la llegada de la Reina y no formaron parte del cortejo con la monarca y el resto de miembros de la familia real. Los duques de Cambridge , que sí iban a participar en el cortejo real, a último momento también fueron guiados a sus asientos y tampoco acompañaron a la Reina en su entrada. Desde el pasado noviembre no se veía en público a los "Fabulosos Cuatro" juntos, una imagen que ya no se volverá a repetir en un acto institucional, al menos durante un año, período tras el que se revisará el contrato establecido entre los duques de Sussex e Isabel II.

Bajo la lluvia, el jueves 5 los duques de Sussex llegan a la residencia oficial del Lord Mayor de la City de Londres en medio de vítores (y algún que otro abucheo). Para participar de la entrega de los premios Endeavour, Meghan optó por un pencil dress de su amiga Victoria Beckham. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

La agenda oficial arrancó el jueves, con los premios Endeavour. Hacía dos meses que no se los veía juntos en un acto en suelo británico, por lo que la expectativa era muy grande Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

UNA VUELTA MUY ESPERADA

La maratónica despedida de los Sussex arrancó el jueves y estuvo llena de eventos en agenda y fuera de ella. Para empezar, quisieron tener un gesto con el personal que trabajó con ellos en su oficina del Palacio de Buckingham y que fue desmantelada (en febrero se hizo público que despidieron a sus quince trabajadores a raíz de la nueva vida). Los invitaron a almorzar a The Goring, un hotel cinco estrellas ubicado en una tranquila calle londinense de Belgravia, cuyo restaurante se encuentra entre los cuatro únicos de Londres con una estrella Michelin. La comida estuvo cargada de emotividad y, según Page Six, algunos de los comensales se emocionaron hasta las lágrimas. "Harry y Meghan a menudo hicieron cosas divertidas con su staff, como organizar fiestas con pizzas o contratar camiones de helados para su personal, pero querían hacer algo especial", dijo una fuente al citado medio. "Brindaron por el equipo y les agradecieron su trabajo", asegura la misma persona.

Después del almuerzo, Meghan fue en solitario al National Theatre, del que es patrona, para visitar el Estudio de Storytelling, donde se está utilizando tecnología emergente como la realidad virtual para desarrollar nuevas formas de narración emotiva. Y, tras un breve descanso, se cambió para acompañar a su marido a la entrega de los premios Endeavour, que reconocen la labor de los militares veteranos heridos en servicio que recurren al deporte como parte importante de su recuperación.

El viernes 6, Meghan visitó el National Theatre, del que es patrona, para conocer el Estudio de Storytelling Inmersivo. Fuente: HOLA

El príncipe Harry y su mujer entraron a la residencia oficial del Lord Mayor de la City de Londres en medio de vítores (y algún que otro abucheo). Estaban radiantes, felices, y hasta se escuchó a Meghan contar que su hijo Archie "acaba de cumplir 10 meses y está pendiente de todo". Hacía dos meses que no se los veía juntos en un acto en suelo británico (el último fue una visita a la Casa de Canadá en Londres, justo un día antes de anunciar su intención de renunciar a sus obligaciones reales para volcarse a sus propios proyectos), por lo que la expectativa era enorme.

Harry estuvo en el circuito de Silverstone, sede del Gran Prix de Gran Bretaña. Junto al seis veces campeón mundial de F1 Uno Lewis Hamilton, recorrió los boxes y conversó con la nueva generación de ingenieros y pilotos. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

Después de entregar un par de premios y de unas cálidas palabras de Meghan en el estrado, el nieto de Isabel II cerró el acto con un largo y profundo discurso en el que se refirió a su abuela y a su nueva vida alejada de palacio. "Servir a la Reina y a nuestro país es algo de lo que todos nos enorgullecemos y que nunca nos deja: servir una vez significa servir toda la vida", dijo. Al día siguiente, fue Harry quien tuvo su propio acto en solitario. Visitó el circuito de Silverstone, sede del Gran Prix de Gran Bretaña, para inaugurar The Silverstone Experience, un nuevo museo inmersivo que cuenta la historia del pasado, el presente y el futuro de las carreras de automóviles británicas. Junto al seis veces campeón mundial de Fórmula Uno Lewis Hamilton, recorrió los boxes, conoció a los voluntarios y también conversó con la nueva generación de ingenieros y pilotos que ya trabaja ahí.

Y Meghan, en tanto, celebró el Día Internacional de la Mujer por adelantado con una visita sorpresa al Robert Clack Upper School de Dagenham, al este de Londres. Recibida con aplausos por los alumnos del centro, pronunció un discurso en el que explicó por qué estaba allí. "Cuando pensamos sobre lo que quería hacer por el Día Internacional de la Mujer este año, para mí era increíblemente importante estar con las mujeres del futuro. Y son ustedes, las jóvenes de aquí, al igual que los chicos, los que juegan un gran papel en esto", afirmó.

Meghan celebró el Día Internacional de la Mujer por adelantado con una visita sorpresa al Robert Clack Upper School de Dagenham, al este de Londres. Al terminar, posó con el gesto de la igualdad, rodeada por todo el alumnado Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

Meghan también presentó a una ex alumna del colegio llamada Geraldine Dear que impulsó en 1984 una huelga para reivindicar la igualdad salarial en Ford Motors. "Es el mejor ejemplo de que no importa lo pequeña que te sientas o cuán abajo te veas en la escalera social; no importa el color de tu piel; no importa el género, tienen una voz y el derecho a alzarla por lo que es justo", afirmaba la duquesa, que finalizó su discurso con un llamado al empoderamiento y al respeto mutuo y animando a los chicos jóvenes a "valorar y apreciar a las mujeres de vuestra vida y también a dar ejemplo a los hombres que no lo ven de la misma forma".

Durante la visita, la ex protagonista de Suits quiso que algún joven diera un paso al frente para explicar por qué era importante celebrar este día. Sin embargo, la iniciativa no salió como esperaba. Aker Okoye subió al estrado, saludó a la duquesa y lo primero que se le ocurrió decir fue: "Es realmente guapa, ¿verdad?". Pero Meghan, lejos de ofenderse, se rió del cumplido y lo reprendió simpática con el dedo. Acabó dándole un abrazo. El estudiante, consciente de que sus palabras quizás no eran las más apropiadas para celebrar el Día de la Mujer, acabó pidiendo disculpas en una carta dirigida tanto a la duquesa como al príncipe Harry, donde justificaba su reacción ante el shock de ver a Meghan en su colegio.

Durante la visita, quiso que algún joven explicara por qué era importante celebrar este día. Aker Okoye subió al estrado, saludó a la duquesa y lo primero que se le ocurrió decir fue: "Es realmente guapa, ¿verdad?". Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

Lunes 9. Los duques de Cambridge llegan a la Abadía de Westminster -la misma en la que se casaron- para el servicio interreligioso por el Día de la Commonwealth, una de las jornadas más importantes del calendario británico. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

En su último acto institucional como miembros "senior" de la familia real británica, los duques de Sussex se mostraron tranquilos y de la mano. Meghan llevó un sofisticado diseño midi con capa firmado por Emilia Wickstead. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

Tal como dicta el protocolo, Su Majestad fue la última en aparecer Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

El Día de la Commonwealth fue el reencuentro público de los Sussex y los Cambridge tras cuatro meses sin coincidir en un acto y también la despedida de los "Fabulosos Cuatro", tal como los llamaban. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

Al final de la ceremonia, la familia desfiló tras la Reina en el mismo orden para saludar a las autoridades religiosas y a los participantes en el acto. El príncipe William y Kate caminaron delante de Harry y Meghan. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

"Servir a la Reina y a nuestro país es algo de lo que todos nos enorgullecemos y que nunca nos deja: servir una vez significa servir toda la vida" (Harry) Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

A la salida, Kate recibe flores de una pequeña admiradora, que no duda en reverenciarla. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

Meghan también recibió flores, y fue ella la que se puso a la altura de los chicos. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

FIN DE SEMANA NON STOP

Interesados en aprovechar al máximo su estadía, el sábado los padres de Archie Harrison fueron los protagonistas indiscutidos del Festival de Música de Mountbatten, celebrado en el Royal Albert Hall para recaudar fondos para las fundaciones de los Royal Marines. Aunque no suelen coordinarse con sus looks, esta vez Meghan se sumó a su marido, que vistió por última vez el uniforme de Capitán General de los Royal Marines, y apostó a un look total red que le sentaba de maravillas. Una vez ubicados en su palco, se mostraron muy entusiasmados con este encuentro anual de las bandas de la Royal Navy, que incluyó "las tradicionales marchas y oberturas que tuvieron tanto éxito entre el público a lo largo de los años".

La mañana del domingo, en tanto, acompañaron a la Reina durante el servicio religioso celebrado en la Capilla Real de Todos los Santos en Windsor. Normalmente la monarca va a esta misa acompañada de algunos de sus familiares y en esta ocasión fueron Harry y su mujer quienes fueron con ella, aunque en diferentes autos. Una fuente cercana a los Windsor habló con People acerca de este inesperado encuentro. "Fue un lindo gesto que la Reina les pidiera que fueran a la iglesia. Es revelador en el sentido de que siguen siendo familia y, como tal, todos se aman", aseguró.

En estos días, Harry y Meghan regresarán a Canadá para reunirse con su hijo e iniciar juntos un nuevo capítulo en sus vidas, que seguramente seguirá dando mucho que hablar.

El sábado 7 fueron los protagonistas indiscutidos del Festival de Música de Mountbatten, celebrado en el Royal Albert Hall para recaudar fondos para las fundaciones de los Royal Marines. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

Con looks coordinados, Meghan llevó un espectacular traje de noche con falsa capa en los hombros, un original diseño firmado por Safiyaa. Lo accesorizó con sobre Manolo Blahnik y pendientes Simone Rocha. Harry, en tanto, llevó por última vez su uniforme de Capitán General de los Royal Marines. Fuente: HOLA - Crédito: Gettyimages

Según se la escuchó contar a Meghan, su hijo Harry Archison, de diez meses, está "atento a todo" y ya intenta dar sus primeros pasos. Fuente: HOLA - Crédito: COVER