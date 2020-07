De acuerdo con la biografía de los duques que se publicará a mediados de agosto -Buscando la libertad-, el príncipe y la actriz enseguida comenzaron a pensar en un futuro juntos. Al mes y medio de conocerse, viajaron a África Crédito: Instagram

27 de julio de 2020

A los tres meses de conocerse, el príncipe Harry le dijo "Te amo" a Meghan y ella, sin dudarlo, le respondió "Yo también". La información surge del libro que estará a la venta a mediados de agosto llamado Finding freedom (Buscando la libertad) que revela la historia completa de la pareja . Los coautores del texto, dos periodistas especializados en realeza, Omid Scobie y Carolyn Durand, cuentan que al royal y a la actriz "no les llevó demasiado tiempo comenzar a vislumbrar un futuro juntos".

Antes de llegada a las librerías, los medios The Times y The Sunday Times publicaron una serie de extractos de la biografía de los duques de Sussex. En uno de los párrafos que salieron a la luz el libro cuenta, por ejemplo, que el príncipe William "estaba preocupado por Harry en el sentido de que no estuviera cegado por la lujuria" durante los primeros tiempos de la relación con Meghan.

El príncipe y Markle se conocieron en Londres en julio de 2016 cuando un amigo en común los presentó. Ese primer encuentro duró tres horas y continuó la noche siguiente en el mismo lugar: Soho House. De acuerdo con el libro, "Harry quedó en trance" y ella les dijo a sus amigos que "podía haber algo más entre ellos". Los coautores aseguran que los datos obtenidos para la biografía surgieron de más de cien entrevistas a amigos y conocidos de la pareja.

En la tercera noche, Harry invitó a Meghan al Palacio de Kensington. Si bien desde el principio la pareja acordó en mantener su relación en el ámbito privado, de acuerdo con la biografía, la actriz dejó señales del romance en Instagram donde compartió una imagen de un corazón junto con la leyenda "Lovehearts in London".

Al mes y medio de comenzada la relación, el príncipe llevó a Markle de viaje. Volaron en un avión privado a Botsuana donde se dirigieron al humedal de Delta de Okavango. Allí se instalaron en una carpa de lujo de casi dos mil dólares por noche.

A los cuatro meses de conocerse, el Palacio de Kensington confirmó que estaban en una relación y al año siguiente anunció el compromiso y la boda Fuente: Archivo

La biografía cuenta que, a partir de ese viaje, la relación se aceleró y que enseguida comenzaron a hablar con seriedad de un futuro juntos. Los rumores acerca del vínculo se hicieron cada vez más fuertes hasta que en noviembre de 2016, el Palacio de Kensington confirmó que Meghan y Harry estaban en una relación. Al año siguiente se anunció el compromiso y la boda.