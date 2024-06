“Hay demasiado ego en el palacio”. El primo de Carolina de Mónaco que pudo ser príncipe, se peleó con Rainiero y armó su familia en la Argentina

El barón Christian de Massy vivió en Buenos Aires y se casó con una argentina, con quien tuvo una hija; irreverente y sin filtro, habla con LA NACION el heredero menos conocido de la Casa Grimaldi

Paula Ikeda Para LA NACION

Pudo haber sido el príncipe de Mónaco y soberano del principado con más glamour de mundo. La vida de Christian-Louis Noghès, conocido como el barón de Massy, pudo haber cambiado el curso de la historia en la realeza. Su madre, la baronesa Antoinette de Massy, era la hermana mayor del príncipe Rainiero, y por mucho tiempo, Christian (nacido en 1949) fue segundo en la línea de sucesión al trono detrás de su tío. Pero la llegada de Grace Kelly a Montecarlo, en 1956, y el nacimiento de sus hijos, lo cambiaron todo.

El barón Christian de Massy, primo de Alberto y Carolina de Mónaco. "Después de mis altos estudios, yo preferí vivir una gran aventura. Tuve una compañía, hice una fortuna, pero soy vago y me gusta divertirme así que la vendí. Luego, me fui de viaje por el mundo. Amo Sudamérica y la recorrí toda" gentileza Christian de Massy

“Puedes llamarme ‘Su Excelencia’... y espero ver una reverencia”, dice Christian de Massy al comienzo de la videollamada con LA NACION. Pero no puede contener la risa más que algunos segundos. “Obviamente es un chiste”, corrige inmediatamente el primo hermano de la princesa Carolina de Mónaco desde la terraza de su departamento en Montecarlo.

La vista parece imponente: “Aquel es el Palacio, allí el Hotel de París…”, señala el Grimaldi que pocos conocen y que supo ser el más rebelde de la familia (”después de su madre”, coinciden los que conocen la intimidad del principado ). Al hablar, de Massy mezcla el inglés con algo de italiano, un poco de francés y un español bien aporteñado. Y es que este miembro de la realeza monegasca vivió en Buenos Aires, estuvo casado con la argentina María Marta Quintana del Carril, hija de Tita Tamanes, que por un tiempo fue baronesa, y además tuvo una hija, Leticia de Massy.

El príncipe que no fue

Hermana mayor de Rainiero III de Mónaco, Antoinette Grimaldi, condesa de Polignac, se crio rodeada de atenciones en el principado. Tuvo a sus dos hijos mayores -Elisabeth Ann y Christian Louis- con el tenista Alexandre Athenase Noghès fuera del matrimonio. Recién en 1951, cuando Noghès se divorció de su primera esposa y se casó con Antoinette, legitimando a sus hijos, dándoles un lugar en la línea de sucesión al trono, el príncipe Rainiero le otorgó el título de baronesa de Massy.

Sin embargo, Antoinette no pudo con su codicia. Mientras Rainiero se perfilaba como un soberano soltero y sin herederos, Antoinette ya tenía a un valioso hijo varón e intentó sabotear a su hermano. Divorciada de Noghès y en pareja con Jean-Charles Rey, presidente del parlamento monegasco, aprovechó un escándalo bancario y que la reputación de Rainiero III iba en picada y conspiró para derrocarlo. Su intención era colocar a su hijo Christian-Louis en el trono y autoproclamarse regente.

Fue entonces cuando Christian Noghès (ya conocido como “de Massy”) quedó envuelto en una trama de intrigas palaciegas que inspiraron el film Grace de Mónaco, de 2014, con Nicole Kidman. Ni Carolina, ni Alberto o Estefanía de Mónaco habían nacido aun. Rainiero demoró décadas en perdonar a su hermana.

-¿Cuánto hay de cierto en esa historia?

-Fue un gran escándalo. Bueno, ahora que lo pienso fue solo un escándalo. En estos días tenemos uno por semana... Hubo un gran escándalo financiero en Mónaco, Rainiero no estaba casado y, en cambio, mi madre me tenía a mí de heredero. Además ella era la presidente del Parlamento Nacional. Ellos (por la baronesa y su segundo marido, Jean-Charles Rey) trataron de sacar a Rainiero. Durante cuatro días fue una posibilidad real. Ella decía “yo seré la regente”, porque yo era menor. Pero, obviamente, eso no llegó a ninguna parte.

-¿Ha visto la película con Nicole Kidman?

-Sí, yo tengo un papel principal (ríe). Estoy bromeando, me divierte la escena de la piscina, donde se escucha a mi madre gritar: “¡Christian, ya deja de ser un idiota!”.

-Entonces tenía 13 años. ¿Qué recuerda de esos días?

-Yo no tenía idea de qué estaba pasando, no sabía nada. Supe que fue un “big quilombo”, pero nada más.

La baronesa Antoinette de Massy junto a su cuñada, la princesa Grace, y su hermano menor, el príncipe Rainiero de Mónaco. "Mi madre me tenía a mí de heredero, además era la presidente del Parlamento nacional. Ellos -la baronesa y su segundo marido, Jean-Charles Rey- trataron de sacar a Rainiero. Y, ¿sabes? durante cuatro días esta oportunidad fue real, porque ella decía 'yo seré la regente', porque yo era menor". Keystone-France - Gamma-Keystone

-Es un Grimaldi, pero de muy bajo perfil. ¿Cómo se presenta?

-Ante todo, como integrante de un club muy exclusivo (ríe). Fui educado en Suiza, en el prestigioso Le Rosey. Estuve casi diez años allí. Mi madre me metió pupilo muy joven, cuando tenía apenas ocho. Y, modestamente, pertenezco al club de los expulsados del ya exclusivo Le Rosey... Imagínese. Ése es el club más exclusivo del mundo: “Echados de Le Rosey”. Y, para que eso pase, realmente tienes que buscártelo. En 120 años creo que solo 80 personas fueron echadas. ¡Yo fui uno de ellos!

El príncipe Rainiero junto a su hermana y sus sobrinos cuando la princesa Grace entró en sus vidas. Heredero, Christian fue educado Le Rosey, el "Colegio de los reyes" en Suiza. "No era un gran estudiante y me echaron porque tuve tres advertencias en el último año. La primera fue con el ingreso del primer chico africano al colegio. Hubo una gran charla sobre que debíamos ser amables con él, que era hijo del Primer Ministro del Congo. Porque la mayoría de los estudiantes de aquel entonces eran “gringos”, muchos de Texas, muchos de ellos racistas... Lo pusieron conmigo, porque yo jugaba muy bien al fútbol y un día bebimos en un lugar prohibido. Me culparon. 'No lo llevé de las orejas, ni apuntándole con una pistola', avisé, pero me castigaron".

-¿Por qué lo expulsaron del “colegio de los reyes”?

-No era un gran estudiante, pero además me mandé tres strikes, tres faltas graves, el último año. Recuerdo que Mónaco había llegado a la final de la Copa de Francia, algo grande para nosotros. Estábamos en Suiza y pregunté si podía ir a París a ver el partido. Dijeron que sí, pero luego cambiaron de opinión, así que me escapé. Pero la policía y el director me atraparon en la estación de trenes y me llevaron de vuelta al colegio. Muy teatral todo. A la semana, cuando se jugaba el segundo partido de aquella final, desaparecí entre los bosques y me trepé a la copa de un árbol. ¡Dios mío! Vino la policía al colegio, revisaron la estación buscándome… y mientras yo seguía trepado al árbol. Para las siete, la hora de la cena, dijeron que nadie comería hasta que alguno dijera dónde estaba De Massy. Bajé del árbol, fui a mi habitación, me puse mis mejores ropas y así entré al comedor. Todos estaban esperando por mí. Fue mi tercera falta de aquel último año. Tenía trece años y me echaron justo antes de mi cumpleaños número 14. Luego fui a otro lugar, pero no fue lo mismo. Un colegio benedictino en Inglaterra con un maldito uniforme. Hoy me arrepiento, Le Rosey era un gran lugar, pero mi madre me metió allí a los 8 años, yo era muy joven.

"Me echaron de Le Rosey por tres faltas. A la segunda ('cuando un noruego egipcio me agarró del cuello, me lastimó y yo insulté y le bajé el pantalón', eplica Christian) dijeron 'Hablamos con tu madre, le avisamos que te íbamos a echar y ella dijo ‘hagan lo que quieran, pero no lo expulsen', que tío Rainiero había ido ahí'. Entonces le dijeron que me iban a dar un castigo corporal, que era ilegal en el sistema entonces. Dolió, pero no me expulsaron". @instlerosey

-A pesar de lo sucedido con su madre, a quien “expulsaron” de Mónaco por un tiempo, se dice que tenía una buena relación con el príncipe Rainiero y con la princesa Grace…

-Hacia el final no tan buena. Con Grace sí, pero no con Rainiero. No quiero hablar de eso… aunque al menos Rainiero era franco y gracioso, tenía un muy buen sentido del humor. Y la princesa Grace nos dio todo. ¡Todo! No éramos nada, no teníamos dinero, nadie sabía dónde estaba Mónaco... Onassis había hecho su puerto allí, sí, pero fue ella quien nos dio toda esta imagen, todo este glamour de high class. ¡Esa operación! (suspira). Grace en Mónaco logró lo que a cualquiera le hubiera llevado 50 años. No creo que nadie más hubiese podido hacer lo que hizo ella por la imagen del principado. Fueron los años más fantásticos de Mónaco y en 1982, cuando ella murió, comenzó a decaer.

"¡Esa operación!, 'Grace en Mónaco', logró lo que a cualquiera le hubiera llevado 50 años. No creo que nadie más hubiera hecho lo que ella hizo por la imagen del principado. Fueron los años más fantásticos de Mónaco y en el 82 cuando ella murió comenzó a decaer" Archivo

-Usted fue criado en el Palacio Grimaldi hasta los 9 años como heredero al trono de Mónaco hasta el nacimiento de sus primos, Carolina, Estefanía y Alberto. Parece un cuento de hadas...

-Crecimos juntos, sí. Yo estuve mucho tiempo afuera, aunque volvía en vacaciones. Con Carolina fuimos cercanos, pero ya de grandes, porque yo era muy amigo de Philippe Junot, su primer marido. Un buen amigo mío (ríe). Ellos se casaron, pero no duró mucho.

-Su hermana Elisabeth Ann fue muy cercana a Rainiero y a Alberto de Mónaco. Y con frecuencia se ve a su sobrina, Mélanie Antoinette, en actos oficiales. Como primo del soberano, ¿cuenta con alguna función real?

-No, no. Después de mis altos estudios, yo preferí vivir una gran aventura. Tuve una compañía, de esas que venden tonterías para idiotas... como esas que prometen ganarte el loto o perder 30 kilos en un mes, qué vergüenza, pero tuvo gran éxito en Europa del Este e hice una maldita fortuna. Pero soy vago y me gusta divertirme así que la vendí a los seis meses. Luego, me fui de viaje por el mundo. Amo Sudamérica, la recorrí toda.

Como parte de la Familia Real, el barón Christian De Massy, solía frecuentar eventos de sociedad. "Siempre había una mesa para Palacio y, ¿quién iba a usarla? éste servidor, aunque aquello quedó en el pasado". "Huí de eso. Ya pagué mis cuentas, nada de responsabilidades oficiales. Me gusta mi independencia" gentileza Christian de Massy

-¿Y qué decían en Palacio? No es una vida convencional de un miembro de la realeza

-No lo es. Cuando Albert tomó el poder (el príncipe Rainiero murió en 2005) me las arreglé para hacerle entender la importancia de Sudamérica. En Mónaco no tenemos poder, ninguna ambición política y tampoco intercambio comercial con ningún país. ¿Por qué ignorar Latinoamérica? “Mándame de embajador”, le dije. “Si algún monegasco tiene mayor conocimiento de Sudamérica que yo, juro que no te lo pediré más”, insistí. Porque para ser diplomático de Mónaco necesitas cuatro cosas: hablar el idioma, conocer el país, amar el país y buenos contactos. El resto no importa. Y yo cumplía con esos cuatro criterios. Albert dijo: “Serás perfecto”. Y así me hice cargo de Sudamérica y el Caribe.

¿Un primo del príncipe como embajador? "Algo así, Agregado Económico. Para hacer eso, necesitaba una base y Albert quería una embajada para toda Sudamérica. ¿Ponerla en Argentina? No... con los celos que les tienen, que dicen que son snobs… -risas-. ¿Panamá? Tenía sentido, tiene las mismas actividades que nosotros, bancos, navíos e incluso los escándalos, pero tuve la mejor idea del mundo: la ciudad más al norte de Latinoamérica. Albert dijo, '¿Dónde es eso?'. 'Miami'. Tienes todo exdictador, todo expolítico millonario va una vez al año a hacer shopping, todos los bancos y la prensa latinoamericana". Christian de Massy

-¿El príncipe Alberto confía en “la oveja negra” de la familia?

-Querida, la última cosa de oveja negra que hice fue lo de Le Rosey, pero 40 años atrás. Si fuera por eso, no estaríamos hablando con los alemanes, ¿no es cierto? He sido un gran chico, un extremadamente buen chico desde entonces. Aún trabajo en Miami, donde me instalé como Agregado Económico, aunque mis ocupaciones terminaron el año pasado porque para los gringos, no puedes estar ahí más de cinco años como diplomático. Estuve en Colombia, el paraíso, justo cuando en 2020 surgió el Covid y ése idiota, hablo del primer presidente que va a ir a prisión de América, dijo: “No es nada, esto se irá como un resfrío”... ¡y luego cerró las fronteras! Mi hijo y mi amada novia no pudieron venir a verme.

El barón Christian de Massy y su pareja desde hace once años, Katerina. "Mi novia es una americana jamaiquina muy hermosa. Ella me entiende, comprende mis recorridos en solitario con la motocicleta. Es que una vez que estamos juntos y empezamos a pelear, salgo de viaje" gentileza Christian de Massy

-¿Cómo regresó a Mónaco?

-Cuando murió mi hermana, la mayor (se refiere a la baronesa Elisabeth Ann de Massy, muy querida para la familia real). Digamos que yo no era fan de esta ‘young lady’. Albert me llamó y dijo: “Tu hermana murió”. Yo respondí: “¿Pero cómo? Normalmente hierba mala nunca muere...”. Insistió: “Debes venir porque si no vuelves... ¿Qué dirá la gente? Que no la querías... Vuelve”. Le respondí: “Sí, Albert, pero hay tiburones en el mar. ¿Quieres que nade de vuelta?”. Sugirió que me tomase un vuelo a México: “¿Y cómo voy de Colombia a México? Si quieres que regrese, solo hay una forma… Y tu eres un poco amarrete, pero solo hay una manera”. Así que él mandó su jet privado, volé a Mónaco y estuve en el funeral. Básicamente, estoy de regreso en Montecarlo desde junio de 2020. Tomo mi moto y viajo todo lo que puedo. Tengo una moto en Mónaco y otra está kaput en Italia.

Christian junto a sus primas, la princesa Estefanía de Mónaco, Carolina de Hannover y su sobrina Melanie-Antoinette en el funeral de su hermana, Elisabeth-Ann de Massy en la Catedral Notre-Dame de Monaco. "En 2020 Albert llamó y dijo 'Tu hermana murió, vuelve. Porque si no vuelves, qué dirá la gente, que no la querías'. Estaba en Colombia con las fronteras cerradas. 'Si quieres que regrese, solo hay una forma'. Así fue como él mandó su jet privado, volé a Mónaco y estuve en el funeral". Pool - Getty Images Europe

-¿Qué trato recibe en Europa?

-Siempre espero que digan ‘Su Excelencia’ (ríe). Es broma, soy bastante llevadero, demasiado, pero no voy a muchos eventos oficiales. Siempre la misma gente, siempre escuchar lo mismo: conversación de salón... Que “Ay, mi amor”, “¿Cómo andás?”, “¡Divina!”, “¡Sos espléndida!”… Cuando yo se muy bien que dos segundos después van a decir “Es una perra”.

-¿Ni siquiera asiste al tradicional Baile de la Rosa?

-Solía ir a todo, pero ya no más. Yo ya pagué mis cuentas. Mi cuerpo también dijo basta. Sobre todo mi páncreas. Adoro el vino pero ya no puedo beber ni una copa. Y quiero cuidar mi cuerpo para poder seguir viajando. Gracias a Dios, ya no tengo responsabilidades oficiales. Me gusta mi independencia. Ni siquiera con la Fórmula 1... ¡y eso que mi abuelo fue quien comenzó con el Gran Prix de Mónaco! Huí de eso. Hoy las fiestas son comerciales, todo es con sponsors, a mí me gustan las fiestas pero cuando son auténticas. Eso ya lo hice de joven, con Nickki Lauda, James Hunt y mi buen amigo Clay Regazzoni. Hoy veo a esta gente que se despierta a las 5 de la mañana para hacer yoga y que se va a hacer acupuntura, eso no es una auténtica fiesta.

Amante del automovilismo, Christian de Massy evita incluso los eventos que rodean la carrera de Fórmula 1 en Mónaco. "Ya nada de responsabilidades oficiales, me gusta mi independencia. Ni siquiera con la Fórmula 1 -y eso que mi abuelo fue quien comenzó con el Gran Prix de Mónaco-, huí de eso. Hoy las fiestas son comerciales, todo es con sponsors, a mí me gustan las fiestas pero cuando son auténticas. Eso ya lo hice de joven, con Nickki Lauda, James Hunt y mi buen amigo Clay Regazzoni" Christian de Massy

El barón Christian De Massy y el fútbol. "Siempre jugué muy bien. Conocí a Marcelo Gallardo. En el mundo debería haber más futbolistas como él, y no lo digo por lo deportivo". Fanático de Argentina, señala "cuando ves a los jugadores, ellos morirían por su país, tienen emociones, algunos lloraban al cantar el himno. Mira al equipo francés, no se saben ni la letra" gentileza Christian de Massy

-¿Cómo toma la familia el hecho de que usted elija no ser parte de estos eventos?

-La familia de Mónaco ha cambiado mucho a través de las generaciones. Antes había solo un sucesor. ¿Carlos III? ¿Albert I? Sin hermanos ni hermanas. La primera vez que hubo dos herederos fue con mi querida madre y con mi tío. Cuando yo empecé a salir a los clubs, tenía 21 años y siempre había una mesa para el Palacio. ¿Y quién otro iba a salir e irse de fiesta? Este servidor. Pero hoy, ¿cuántos somos en la familia? Somos 30.000 (exagera). Caroline, Stephanie, Albert y ellos tienen a sus hijos... Todo ha cambiado. Y Albert trabaja, Stephanie no va a nada donde la veas, su hijo Louis va, una de sus hijas va... ¿Caroline? A veces va al Baile de la Rosa. Y cuando no están peleando también va a la gala de la Cruz Roja. ¿Sus hijos? A veces... Muchos egos.

La familia real de Mónaco en la edición 2007 del Baile de la Rosa. Por entonces con Ernest de Hannover, Carolina, la princesa Charlene, Estefanía, el príncipe Alberto y los de Massy: su madre Antoinette, su hermana mayor Elisabeth-Anee y sus sobrinos Mélanie-Antoinette Costello de Massy y Jean-Léonard Taubert-Natta de Massy, sin Christian. "En eventos oficiales, Mónaco es un lugar demasiado chico para tantos y con egos tan grandes" Getty Images

-¿Se conocen entre todos? ¿Los hijos de sus primos saben quién es?

-Sí, los conozco y me conocen. Pero para eventos oficiales, Mónaco es un lugar demasiado chico para tantos miembros de la familia y con egos tan grandes. Yo prefiero mi moto.

-¿Tanto así se resintió su relación con el resto de los Grimaldi tras escribir su biografía “Palacio: mi vida en la familia real de Mónaco”, en 1989?

-Cuando lo escribí pensé que iba a ganar un premio de literatura. Me sentí decepcionado. Pensé que iba a ser el mejor autor monegasco (comenta con ironía). Mi tío no pudo gritarme porque yo no estaba acá, estaba en New York. Eso fue astuto. Después de la publicación, no nos hablamos por muchos años. Pero cuando hice aquel negocio con el que gané mucho dinero y yo ya tenía todo lo que necesitaba, me acerqué y le dije: “Lo lamento”. Solo quería que supiera que era sincero. Fue estúpido hacerlo y fue una situación completamente evitable.

El príncipe Rainiero, junto a sus hijos Alberto, Carolina y Estefanía, en 2000. En 1989 su sobrino escribió una autobiografía sacando a relucir detalles familiares. "Tras eso, con mi tío no nos hablamos por muchos años. Pero pasado el tiempo me acerqué y le dije, 'Lo lamento', solo quería que supiera que era sincero. Fue estúpido hacerlo y una situación completamente evitable". "Al menos Rainiero era franco y era gracioso, tenía un muy buen sentido del humor"

El libro que generó el alejamiento de Christian de Massy de la familia real de Mónaco

Pasión por Argentina y los argentinos

“Viví un año en África y volví a Monaco. Y mi querido tío me dijo ‘Antes de armar quilombo aquí, ¿por qué no te vas a Argentina?’. Dije: ‘¿Dónde está Argentina?’. Bien lejos, exacto. ‘No vuelvas, así no nos traes problemas’”, recuerda el barón de Massy hoy, con 75 años.

En Buenos Aires, el barón Christian Louis conoció y se casó en primeras nupcias con María Marta Quintana del Carril, hija de Tita Tamanes y de Enrique Quintana y Achával. Cuenta la historia que, para la baronesa Antoinette, una plebeya latina no era suficiente para su hijo de sangre real. “No fue exactamente el caso, pero prefiero no hablar de eso”, responde a LA NACION de Massy. De aquella unión, que terminó en divorcio en 1978, nació en Buenos Aires su hija Leticia de Massy (53). “Ella es las dos cosas, argentina y monegasca”, dice su padre. Leticia estudió historia del Arte en Argentina, trabajó en el Bellas Artes y actualmente vive en Mónaco.

-Con cuatro matrimonios en su haber y una novia desde hace once años, ¿cuántos hijos tiene?

-(ríe) Tengo a Antoine que vive en Miami y es campeón de tenis. Luego tengo la hija argentina. Y también adopté un tercer hijo (se refiere a Brice Souleymane Gelabale de Massy, hijo del su cuarta esposa, Cécile Gelabale).

El barón Christian de Massy en Ushuaia Christian de Massy

-¿Cómo fue su vida en Argentina?

-Viví dos años allí, tenía una casa en Martínez. Recuerdo un lugar llamado “The embassy”y pasarlo con el dueño de Heineken, en su lugar, con vista al Río de la Plata. También a muchos amigos, como aquel que “tenía una pequeña vocecilla y lo llamaban el loco” (imita). Ya sabes que allí te ponen “el flaco, el negro, el gordo”... A pesar de que era monegasco, yo era “el francés”. ¿Sabes de quién te hablo? Era “el loco” Oscar “Ringo” Bonavena, el boxeador que conocí en Mar del Plata, en la fiesta de Gente. Me senté a su lado sin saber quién era. Resultó muy gracioso, se emborrachó y terminó nadando en ropa interior. Ahí nos hicimos amigos. Recuerdo cuando fue a la Embajada norteamericana a sacar la visa dijo: “Voy a ir a matar a un negro”. ¡Se refería a Casius Clay! Era un gran hombre.

"He ido a de Punta del Este a Belén en Brasil, ¿sabés lo que me tomó? Dos años y medio. Siempre me encontraba a alguien que me aseguraba un lugar en su mesa y luego en la de su familia y luego en la de otro vecino... 'Tu casa es mi casa'. 'Ah, no seas el típico europeo, que viene toma un café y sale corriendo como un ladrón', me decían. Así fue como en Río me quedé seis meses" gentileza Christian de Massy

-¿Se hizo amigo de otras celebridades argentinas?

-Yo solía ir a la “Munich”, en Recoleta, ahí me juntaba con amigos. Y conocí al “enano”, quien sería el novio de Susana Giménez, cuando vino a Montecarlo para la pelea contra Nino Benvenuti. Sí, así conocí a Carlos Monzón. Con él hablábamos en español, porque su nivel de inglés no era bueno. Él bebía tanto vino como yo. Pobrecito, ¡qué gran boxeador Monzón!

-Un argentino que tuvo un paso estelar por Mónaco fue el futbolista Marcelo Gallardo.

-Los argentinos y el fútbol... Hace mucho mucho tiempo, cuando llegué por primera vez a la Argentina, conocí por otras personas a Alberto J. Armando, el presidente de Boca. El típico argentino: me prestó un auto, me invitaba a los partidos... Luego, por supuesto, conocí a otro grande, a Marcelo Gallardo, que vivió en Mónaco y que vino a mi casa muchas veces con su esposa. Sus hijos iban con los míos al colegio. Lo respeto mucho, es muy inteligente, un gran señor, sin aires de estrella. Solía contarme “si yo juego en Buenos Aires y pierdo, me oculto. Y si gano, ¡tampoco puedo salir a cenar con mi esposa porque no paran de pedirme fotos!”. Me cae muy bien. Recuerdo que con el embajador argentino en París fuimos a ver el partido inaugural del Mundial de Rugby 2007, entre Argentina y Francia. ¡Me puse tan feliz cuando Argentina ganó! Sí, argentina, tiene pelotas.

-¿Hinchó por Argentina o por Francia en la final del Mundial de fútbol?

-¡Por Argentina, por el amor del cielo! Si es Argentina versus Mónaco, okey, problema. Pero si no, siempre con Argentina. Cuando ves a los jugadores sientes que ellos morirían por su país. Tienen emociones, algunos lloraban al cantar el himno. Mira, en cambio, al equipo francés: no se saben ni la letra... Fijate en el próximo partido del equipo francés quién canta. ¿El entrenador? Todo es plata, plata, plata... El ego es una vergüenza en el equipo francés, no lo aguanto.

"Argentina es el amor de mi vida, quiero volver para hacer la Ruta 40 en moto y luego ir a Santiago de Chile, Australia, Nueva Zelanda, Tasmania, Indonesia, Tailandia, India, Oman y vuelta a Mónaco" Christian de Massy

Un royal suelto en la Patagonia

“Me casé con una argentina, pero otra esposa mía que encontrarás en la Argentina es la Ruta 40″, comenta De Massy a LA NACION. “A la Argentina la he recorrido en auto tres años atrás, desde La Quiaca hasta Ushuaia. Es la cosa más fantástica...”, asegura. Es por eso que al barón De Massy es difícil ubicarlo. Pasa sus días recorriendo el mundo a solas con su motocicleta. “Estoy haciendo ahora las 30 rutas más míticas del mundo. He hecho la Ruta 40 con un Land Rover y quiero hacerla de nuevo en moto antes de morir”.

Dice que solo espera el momento adecuado para volver a la ruta, que va a trasladar su moto en barco. “Es limitante no poder arreglar todo yo mismo, pero en Argentina la primera persona que pasa te ayuda”, agrega. Su fanatismo por el país es tal que destaca “la hermosura del campo, de la ruta y lo más importante, la gente que conocés 5 minutos en una estación de servicio” y “las gauchadas, cosas que solo encontrarás en Argentina”.

-¿Qué recuerdos tiene de estos viajes?

-Es increíble. Si vas fuera de Buenos Aires o de cualquier gran ciudad, el argentino es “macho”, pero tiene un gran corazón… Como en mi recorrido de Río Grande a Ushuaia, con Romero, el gomista que me socorrió un domingo, cuando más lo necesitaba. Se le había muerto un hijo por no tener suficente dinero para lograr una visa y poder salvarlo con tratamiento médico en los Estados Unidos. Pero él terminó mi arreglo y al pagarle le dije: ‘Che, Romero, ¿estás seguro? Me cobró 22 dólares. Aún viendo mi auto, mi chapa gringa y pudiéndome cobrar lo que quisiera, no aceptó un peso de más. Incluso me prestó sus cadenas para manejar en la nieve. Quise pagarle eso y me respondió ‘Una gauchada no se paga’. ¡En Francia me hubieran dicho ‘es domingo, es cuatro veces más caro’! Y en otro país me hubieran secuestrado... Argentina, no tengo palabras... Un gran país, con muy buena gente.

"Amo el vino y, cuando llegué a Ushuaia, en mi hotel descubrí en la cava una botella de Benegas. Me dijeron “si pasas por Mendoza, a Federico Benegas Lynch le gustaría que seas su invitado”. Cambié mi recorrido y, desde el sur me fui directo hasta Mendoza. Y Benegas dijo 'quédate en mi casa'. Tomamos de todo y al día de hoy nos mensajeamos. Me gusta la gente así, esas personas que vas conociendo en el camino" Christian de Massy

-¿Viaja siempre solo?

-Soy muy individual, no soy muy “colectivo”. No tengo paciencia para esperar. Aun cuando te adore y quiera ser amable, si voy con mi novia querremos ver dónde ir a cenar, qué quieres tú, qué quiero yo... Yo salgo y hasta el atardecer no paro, es un sentimiento único. Cuando manejas, te caes y no eres feliz... sientes frío, calor, humedad y no eres feliz, pero llegas a tu hotel y con una ducha caliente finalmente piensas, ¡que hermosa jornada!

-¿Se viene un nuevo libro pero con sus aventuras por el mundo?

-A veces tomo algunas fotos con el celular, pero no quiero tener que ponerme con la computadora... eso lo hago cuando vuelvo de los viajes. Todavía no se hacer Zoom, mi hijo me tiene que enseñar. Viajo con mi iPad y mi música... la música en mi casco es indispensable, años atrás descubrí este grupo increíble, Gotan Project. Nunca me gustó el tango, lo encontraba monótono y triste. Yo soy más del jazz, del funk y de la música moderna... hasta que viajé solo por horas y horas. Cuando manejas a través de la Patagonia y pasas días de viento, sin nadie a la vista y pones tango, ahí es cuando lo entiendes, captas el mensaje. El “machismo”, el honor de la gente.

"Seguro que no conoces el pueblo 28 de noviembre. De población, debe tener 500 personas, googlealo. Recuerdo que paré a poner nafta, había un almacén y fui a comer algo, algunas empanadas, una Quilmes de litro y había un hombre mirándome todo el tiempo. Se acercó y, como mi chapa era americana, me preguntó “¿Señor el coche es de usted’?”. “Si no le molesta, yo nunca he salido del pueblo, ¿me puede contar de su viaje? No quiso comer ni tomar nada conmigo, ni el dulce de batata y queso, que amo (me encanta la comida argentina). Le hablé por hora y media y, cuando fui a pagar me dijeron 'No, el señor ya pagó'". Christian de Massy

-Con ansias de libertad y ganas de viajar, ¿es una ventaja o desventaja ser de la realeza?

-Un poco desventaja, porque saben quién sos, por tus papeles. Y si pides consejo a algún embajador, siempre te dirá que no es peligroso y que no debes hacerle caso a los diarios porque exageran. O al revés: si se enteran que planeo ir con mi enorme moto, recibo mails de mi cónsul, como el de Guatemala, diciendo “no lo hagas, no tomo responsabilidad”, por los secuestros. En Buenos Aires también está un poco jodida la situación, ¿no? Leí que mataron al alguien del campo en una moto… ¿Blaquier? Es increíble, lo que sucede con los seres humanos en las grandes ciudades.

-¿Añora vivir aquí?

-A Buenos Aires volví una vez por Néstor Kirchner, conocí a Daniel Scioli, ése que era piloto de botes, y fuimos a comer a Las Lilas. No conozco esa Buenos Aires peligrosa, me pasa como cuando tienes una novia hermosa. Es como que hoy te digan que tienes al amor de tu vida parada detrás de ti, pero luce como un Shar pei. ¿Querrías darte la vuelta? No creo. Cuando mueres, lo único que tienes son tus memorias. Y yo quiero mantener las buenas memorias.

Tengo un medio hermano, que no es muy brillante pero me ha dicho una sola cosa inteligente en su vida: “Nunca cambies”. Tengo un Mini Cooper, vivo en Mónaco y se suponía que estudiara en Cambridge, pero yo no quiero estar en grandes casas, solo quiero la Ruta 40, podría vivir en la Ruta 40. Solo ansío estar sin nadie, solo con el gomista, comida simple y... bueno, y ese espacio enorme, escuchando música. En mi mente soy quien quiero ser, la fuga por adelante

Christian de Massy evita las grandes ciudades. "No conozco esa Buenos Aires peligrosa, me pasa como cuando tienes una novia hermosa. Es como que hoy te digan que tienes al amor de tu vida parada detrás de ti, pero luce como un Shar pei. ¿Querrías darte la vuelta? No creo. Cuando mueres, lo único que tienes son tus memorias. Y yo quiero mantener las buenas memorias" Christian de Massy

El cortejo en la boda de Grace Kelly con el príncipe Rainiero, con Christian de Massy

Con su novia, Katerina Christian de Massy

El barón Christian de Massy junto a su hijo Antoine y su novia Katerina Christian de Massy

Junto a su hijo tenista, Antoine. "Me rompí los codos, y me dijeron que nunca más moto, pero yo quiero hacer Alaska-Ushuaia en moto. El me dice, ¿daddy por qué no cambias y vas en Land Rover?, ¡a tu edad!" Christian de Massy

"Tengo un mini cooper, vivo en Mónaco y se suponía que estudiara en Cambridge, pero yo no quiero estar en grandes casas, solo quiero la Ruta 40, podría vivir en la Ruta 40. Solo ansio estar sin nadie, solo el gomista, comida simple y buena y ése espacio enorme, escuchando música" Christian de Massy

"Amo la cocina argentina", remarcó de Massy Christian de Massy