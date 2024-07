Hinchada incondicional. Las mujeres que acompañan y alientan a los jugadores de la Selección Argentina en la Copa América

Muri López Benitez es la novia de Lisandro Martínez. Se conocieron en Gualeguay, la ciudad natal de ambos, por amigos en común. Hoy viven juntos en Manchester. En 2023, después de la consagración de su novio en Qatar, Muri bailó en una comparsa con plumas celestes y blancas. “Él (por Lisandro) también tiene experiencia en el carnaval. Cuando lo conocí salía en el carnaval. Muchos de los sábados que él podía venir y compartir conmigo estaba acá haciendo la previa, me ayudaba a prepararme, me alentaba, me esperaba al final del trayecto. Fue algo que llegamos a compartir los dos, lo disfrutamos mucho, nos gusta".