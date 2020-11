En las redes ya circula la tapa dominical de The New York Times con el anuncio del triunfo de Joe Biden ante Donald Trump Crédito: The New York Times

Tras la el recuento de votos más largo y polémico de la historia, Joe Biden fue elegido presidente de los Estados Unidos por los próximos cuatro años. En su tercera carrera presidencial, el demócrata derrotó a Donald Trump y los comicios fueron el objeto de miles de memes que se viralizaron en las últimas horas. Sin embargo, en las redes sociales también empezó a circular el borrador de la tapa dominical de The New York Times.

"Biden Beats Trump" (Biden vence a Trump) es el título que abre la tapa del matutino con la fecha de mañana, domingo 8 de noviembre. "Race is finally called after record turnout; chaotic term ends with rare incumbent loss", (La carrera finalmente termina después de un récord de participación; el término caótico termina con una pérdida poco común) reza la bajada.

El otro título que puede verse trata sobre la vicepresidenta electa Kamala Harris, compañera de fórmula de Biden, quien es protagonista de un hecho histórico en la política de EE.UU. ya que se conviritó en la primera mujer en llegar a la Casa Blanca.

Desde que decidió meterse en el barro de la vida política, Donald Trump mantuvo una relación áspera con la mayoría de los medios de prensa de su país. Por esta tapa cobra un significado especial para la prensa de Estados Unidos.

En las redes también se notó el fervor por una de la elecciones más controversiales de la historia. Allí, en el ecosistema digital una de la intervenciones que más llamó la atención fue la del basquetbolista Lebron James en Twitter. Sin escribir ningún tipo de mensaje, la estrella de la NBA publicó una foto de una de sus jugadas ganadoras en la que el rostro de Biden aparece en el cuerpo de James, mientras que el de Trump aparece en el de Andre Iguodala, intentando cubrir el aro sin éxito.