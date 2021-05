Home Office: alternativas para cortar el día

Con tantas horas desde casa sentimos que ya no hay secretos para el trabajo diario, pero, estos consejos darán una nueva mirada para quienes sienten que el tiempo laboral no termina más.

Alejandro Zárate

Al parecer, las nuevas modalidades de trabajo en casa vinieron para quedarse. Es así que debemos pasar mucho tiempo frente a la computadora, incluso más allá de nuestro anterior horario en la oficina. Algo bueno tiene el permanecer en el el hogar: no hace falta vestirse con formalidad, podemos estar más cómodos, calzar confortables pantuflas. Pero, al no haber un límite concreto de tiempo, corremos el riesgo de sufrir otro tipo de estrés: el que nos genera no poder alejarnos de la máquina y volvernos workaholics. ¿Cómo hacer para dar un corte en el día o tener una pausa en la jornada laboral? He aquí algunas sugerencias, opciones para probar restaurar el ánimo y encarar con mayor vitalidad el siguiente día frente a tanta oferta de encuentros virtuales y dispositivos.

Cambiar la luz del ambiente

Bajar las luces al terminar la jornada de Home Office te acerca al bienestar

Si el living se transformó en tu oficina diaria, te recomendamos que trates de cambiar completamente la iluminación cuando se acerque el fin de la jornada.

Prender una vela, bajar la potencia de los focos, colocar lámparas en el piso que se puedan dimerizar… La idea es modificar el ambiente con diferentes cruces de luz tenue. Existen unos difusores ultrasónicos que se pueden conseguir a precio accesible y de este modo, aromatizando con aceites cítricos -o de la esencia que se prefiera- renovar la energía de los ambientes.

Puede ser el momento perfecto para poner esa música que no escuchabas hace tiempo y darte un buen baño que cambiará la vibra y te relajará de las inevitables tensiones frente a la computadora.

Para los que todavía tienen equipos de música, y asimismo los que usan plataformas, la propuesta es buscar un disco de la serie del sello ingles Late Night Tales, compilaciones para la noche. En especial, les recomendamos que escuchen el último álbum creado por Jordan Rakei, que hizo esta selección de música con el objetivo crear momentos sonoros que ayuden a distender . Cada unos de estos discos tiene un relato o una historia que habla de temas nocturnos. En este caso, la voz de quien relata “Imaginación” (un texto del mismo autor de la compilación) es el conocido director de cine Alejandro González Iñárritu. Lo hace de una manera muy personal y seductora. Es la primera vez que hay un relato en castellano en toda la serie de este sello.

Luz, música, fragancias crearán una atmósfera favorable para ayudarte a desconectar profundamente de las horas de oficina en tu propio hogar.

Crear tu Gin Tonic al final de la jornada

El 13 de mayo es el Día del Cóctel Shutterstock

Sin duda, el Gin Tonic es uno de los tragos que se pueden beber tanto al atardecer como un aperitivo o más tarde, para cerrar el día. Vale, entonces, cambiar la forma rutinaria de prepararlo, dejando de lado la receta habitual. Lo bueno de la flexibilización del gin tonic en la actualidad es que se ha vuelto uno de esos tragos que se pueden adaptar a cualquier gusto. Gran parte de esta nueva actitud se debe a la amplitud de marcas de gin y de tónicas que encontramos en el mercado.

Hoy en día esta bebida gaseosa llamada agua tónica está de moda, y la variedad hace que cambien completamente el sabor del trago; también hay un gran surtido de gin nacional que nos evitar gastar mucho en bebidas importadas. Claro que está el catador especializado que dirá lo contrario, pero al tratarse de la preparación de un trago, hay ciertas licencias y permisos que no modifican substancialmente el resultado.

Es otoño, comienzo de la temporada de cítricos, la mandarina y el pomelo son una alternativa a tener en cuenta. Tomar ramas de romero fresco o de salvia y machacarlas en un mortero con unas cuchara del jugo del cítrico elegido, colar el liquido y agregarlo a la copa que este muy fría, luego la proporción es casi siempre una de gin por tres o cuatro de tónica. Este es un trago no demasiado fuerte, apropiado para disfrutarlo a pleno en el cierre del día.

Últimamente se considera un arte el combinar acertadamente ingredientes para personalizar tu gin tonic favorito. Aceitunas, pimienta negra, orégano fresco, flores de lavanda. En fin, una gran variedad de alternativas: solo es cuestión de ir probando. Crear tu propio gin tonic es como cumplir un grato ritual en el que descubrirás combinaciones que acaso jamás habías imaginado, que te llevarán a una dimensión lejos de toda preocupación laboral.

Los directores de cine recomiendan

Más allá de las plataformas que nos sugieren infinidad de series y películas, un ejercicio para descubrir filmes de ficción o documentales es, por cierto, tomar nota y entrar en el universo maravilloso, e infinito, de YouTube. Donde se pueden encontrar, por ejemplo, entrevistas a directores de cine que cuentan qué están viendo o que se explayan sobre producciones de culto, rarezas fuera de catálogo.

Isabel Coixet, detrás de la cámara de su película "La Librería"

Por su parte, la cineasta Isabel Coixet, en su programa de radio “Alguien debería prohibir los domingos por la tarde”, que se transmite todos los domingos por Internet, recomienda textos, cuentos, libros. Sus comentarios los condimenta con excelente música. Se trata de un exquisito programa radial que se puede escuchar online. Hace unos días, en el Festival de Fotografía de Castilla y León, la directora recomendó cuatro películas que seguramente no están entre el cine más comercial, pero que no son difíciles de encontrar.

Es el caso del último film que realizo Agnés Varda, “Visages, villages”, de la que apunta que es una mirada poética sobre el rostro humano, una película que logra la pura emoción con nobles recursos.

Su segunda recomendación: una película un poco inclasificable “My Mexican Bretzel”, basada en fotos encontradas, casi sin diálogos, pero con una narrativa novedosa.

“Party girl”, la tercera, un filme francés del 2014, que fue aclamado en el Festival de Cannes, dirigido por Claire Burger, primer largometraje de esta directora.

Por último el documental “Capturing Miller”, sobre la legendaria y muy talentosa fotógrafa Lee Miller, un film que nos acerca detalladamente a su vida y su obra, desde sus orígenes a la época de más esplendor.

Seguir estas recomendaciones seguramente nos pueden llevar a una experiencia fructífera, que más allá del simple entretenimiento, nos lleve a otro cine no tan conocido que nos amplíe la mente, nos enriquezca el espíritu, nos afine la sensibilidad.

Un programa que nos transporta al color

Si sos de los que te conectás enseguida con Netflix, hay un programa que se presenta como documental, de tres capítulos, titulado “La vida a color”, del famoso explorador británico David Attenborough. Durante casi una hora, cada uno de los capítulos te transportará a una experiencia de exploración a través del color en el plumaje o el pelo de los animales, mostrando cómo lo utilizan en su modo de comunicación, supervivencia y apareamiento. Un ejercicio visual asombroso que este gran estudioso de la naturaleza nos invita a disfrutar. Escuchar los relatos de Attenborough es agradable, didáctico y nos conduce a comprender la increíble complejidad y toda la belleza de los animales.

Es una de esas joyas, esos filmes que desearías que no terminen, porque cada imagen es más fascinante que la anterior a medida que avanza cada capítulo. Con el uso de nuevas tecnologías se captan detalles de insectos o aves nunca antes observados, o colores que los seres no podemos percibir. Con música y paisajes que recorren desde selvas de Costa Rica hasta las nieves de las Highlands escocesas, este documental nos revela un mundo oculto del color que bien vale descubrir. No es un programa más, sino una experiencia sensorial, muy gratificante en estas épocas donde se empieza a tomar conciencia de la forma en que se ha maltratado nuestro planeta.

Ojalá te inspiren algunas de estas recomendaciones para pasarla estupendamente en tu hogar, sabiendo tomar distancia de tu trabajo en el momento oportuno, y que esa pausa te resulte altamente gratificante.

Alejandro Zárate

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project