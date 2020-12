Crédito: Ilustraciones de Inés Fraschina.

Ana Bilsky Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2020 • 09:41

El 2020 vino con una pandemia que nos obligó a parar, a frenar el acelere de nuestras vidas y a derribar la falsa creencia de que en la sociedad humana no es posible una transformación. Fue una oportunidad para echar luz a nuestros prejuicios, a nuestros miedos ancestrales y personales, para que nos descalcemos de ellos. Estamos despertando a un "pensarnos diferente", ya no como seres aislados, sino como un colectivo vital en proceso de cambio.

A partir de 2021, este despertar -más tarde o más temprano- se va a ir haciendo estridente y tangible. Vamos a poder, entonces, resignificar ideas que teníamos adheridas a la piel, cruzar ciertas fronteras que parecían infranqueables y alivianarnos de tanto egocentrismo para inspirarnos unos a otros con vibraciones más nobles. La frescura sideral de Acuario, que nos estimula a no quedarnos ni atascados ni solos, se va a ver fecundada por dos planetas: Júpiter y Saturno. Júpiter, apoyando la diversidad de ideas y regalándonos confianza, y Saturno, con la sabiduría que brinda para afrontar con madurez y mesura los momentos de crisis. La fusión de este gran encuentro estelar transformador y potente nos está ayudando a tejer de manera colectiva una red de libertades compartidas más equilibrada.

La tarea profunda en estos tiempos que corren es silenciar nuestro argumento interior y tanto murmullo exterior que abomba y descentra para poder percibir en ese silencio necesario cómo nuestro ser más profundo nos hace saber que existe y que está en red con todo lo que existe.

Si somos capaces de abrirnos con conciencia a esta iniciación que el planeta y cada uno de nosotros estamos vivenciando, vamos a poder amanecer abrazados por el poderoso bienestar universal que ya está en circulación.

2021 será, entonces, el año testimonio de algo trascendente: el hecho de que estamos recreando y construyendo una nueva realidad, una nueva humanidad, un nuevo planeta en el que ya no cabe más la distopía de sabernos enfrentados. Este año marcará inevitablemente el inicio de un camino firme de sanación interior y la posibilidad de volver a hacer contacto con nuestra verdadera y contundente naturaleza espiritual. Ojalá que cada una sepa aprovecharlo.

ARIES

Crédito: Ilustraciones de Inés Fraschina.

OPORTUNIDADES PARA FLORECER. Un movimiento dinámico que incluya la diversidad va a estar filtrándose con Júpiter y Saturno en la casa once de tu rueda zodiacal. Ambas energías van a estar ayudándote a hacer conexiones más libres, más intensas y también más inteligentes, no sin antes empujarte a evaluar todas las aristas que puedan estar dándole lugar a la incomodidad, al vacío o a la indecisión en los intercambios que establezcas. Tu universo vincular se va a ver transformado, alterando a fondo la dinámica del dar y el recibir. No vas a tolerar relaciones pesadas ni exigencias que ejerzan presión y vas a estar tomando cierta distancia, incluso en la relación con amigos, para poder observar con claridad el panorama completo. Vas a necesitar que circule creatividad al 100% en grupos y en comunidades de las que estés participando. Lo social, el asistir a otros, lo propio en sintonía con otros va a ser la tierra fértil que te va a permitir desarrollarte, florecer y crecer.

LOS ASTROS ILUMINAN. Un torbellino de direcciones posibles, desafiantes y nuevas va a aparecer sin previo aviso en tus metas y objetivos. Algo grande va a tentarte a cambiar de dirección y te va a habilitar a que puedas mostrar tu individualidad y tu potencia al mundo. El secreto es que no caigas en proyectos delirantes que te hagan derrapar. Un gesto de serenidad va a ser imprescindible antes de saltar. Con confianza, sí, pero también con los ojos bien abiertos para que tu grandeza llegue lo más alto posible y te vuelvas trascendente.

PREDICCIONES PARA EL TRABAJO. Con Plutón y con el Sol en la zona diez de tu rueda zodiacal, vas a poder volar por espacios laborales abundantes y posibles haciendo actividades que van a salirte súper bien si en aquello que hacés no reina la soberbia. 2021 viene con experiencias que te van a permitir avanzar hacia una plataforma laboral de mejores perspectivas. ¿Meses clave? Febrero, mayo y octubre.

PREDICCIONES PARA EL AMOR. Este flamante 2021 llega con una energía afectiva colmada de un entusiasmo efervescente, con muchas buenas compañías y con una válvula emocional libre de prejuicios. Vas a estar irradiando magnetismo a lo loco. Con Venus en tu zona nueve, vas a poder establecer vínculos amorosos plenos, saludables y potentes. Pero ojo: el único riesgo que corrés es el de idealizar.

TU MANTRA. "Cuento con una valiosa riqueza interior; con ella plasmo mis ideas y promuevo mi propia felicidad".

TAURO

Crédito: Ilustraciones de Inés Fraschina.

OPORTUNIDADES PARA FLORECER. Definitivamente, la frivolidad no es lo que va a despertar tu interés durante este año. Vas a estar buscando algo que pueda explicarte de manera unificadora y real el porqué de tu sentir y tu existencia. Con Plutón y Mercurio en la zona nueve de tu rueda zodiacal, uno de los propósitos de 2021 va a ser "encontrarte" para adquirir trascendencia. Se le van a sumar alas poderosas a tu energía de tierra con las que vas a estar viajando a tu espacio interior para ampliar tu conciencia y conexión con el afuera. Reconsiderar creencias, cambiar puntos de vista que dabas por inamovibles, correrte lo más rápido posible de lo que ahora consideres irrelevante y pequeño va a ser parte del camino de este año. Con un telescopio mayor, vas a poder vislumbrar horizontes de más sabiduría que puedan fecundarte hasta hacerte florecer.

LOS ASTROS ILUMINAN. Con Urano en tu signo y con Saturno y Júpiter en Acuario en la zona diez de tu mapa energético, vas a atreverte a seguir las directivas de lo que tu libre albedrío te vaya soplando. Un camino lleno de aventuras y de nuevas propuestas (afectivas y tambien laborales) va a poner en jaque tu zona de confort (esa que te da tranquilidad y en la que te sentís tan protegida), que ahora va a comenzar a resultarte poco estimulante, incluso asfixiante. Confiá, soltate de lo que no te ilumine, tené el coraje de abrazar lo nuevo. Si lo hacés, vas a descubrir en ese abrazo una red de visiones muy diferentes de la tuya -siempre contenedora y amable- que te estaba esperando.

PREDICCIONES PARA EL TRABAJO. El 2021 viene con mucha ambición y con más atrevimiento para lograr lo que quieras, con más protagonismo y con reconocimientos anhelados y merecidos, pero vos vas a estar con tolerancia cero (aunque seas de Tauro) y a la vez con una ansiedad exponencial. ¿El aprendizaje? Integrar paciencia con creatividad e inventiva.

PREDICCIONES PARA EL AMOR. Un incesante suministro de energía sanadora se va a bombear en tu zona del amor durante 2021, primero mostrándote bien en qué relaciones tu energía queda atrapada y gastada. No es tiempo de remendar nada, pero sí de hacer explotar por el aire reacciones vicerales y vínculos que drenan tu poder. Venus en tu casa ocho va a proponerte un amor con mucha adrenalina. El desafío: poder hacerlo con un intercambio parejo, equilibrado y consciente.

TU MANTRA. "Confío en los ciclos de la vida, confío en mi instinto y en mi y dejo que el mundo me sorprenda".

GÉMINIS

Crédito: Ilustraciones de Inés Fraschina.

OPORTUNIDADES PARA FLORECER. Con Plutón en el tramo final de Capricornio transitando la zona ocho de tu rueda zodiacal, sigue el viaje hacia lo más profundo de los ejes que anidan tu estructura emocional. Replanteos importantes van a surgir al ponerte en contacto con lo oculto. Puede ser que al principio tu ego reaccione ferozmente intentando mantener inalterables tus defensas para dominar el vuelo de halcón que tu conciencia está haciendo. Pero va a ser inevitable meterte a fondo con esas elucubraciones que surgen en tu más profunda intimidad. Tus deseos, tus pasiones, las trampas que te hacés a vos y a otros y tus más profundos autoengaños se te van a revelar durante todo este año. Te aguardan horizontes silenciados que te vas a estar atreviendo a explorar con una linterna de luz fosforescente durante 2021. Llegó el tiempo de sacudir tu humanidad de toxinas. Un rayo láser va a pulverizar tus demonios para que florezcan tus dioses y esto, además de provocarte una gran agitación interior, va a llevarte a descubrir en vos otra persona que va a gestionar una mejor manera de vivir, de volar, de brillar.

LOS ASTROS ILUMINAN. Durante 2021 te vas a atrever a barrer prejuicios, llegó el momento de correrte de conceptos y de leyes que ya no comulguen con tu combustible interior. Vas a atraer energías que van a volver mucho más atractiva tu existencia (no sin dejar de recorrer en paralelo tu tornado interior). La yunta planetaria de Júpiter y Saturno va a iluminarte hacia una dirección que te permita fluir por la existencia al galope de una expansión descabellada, internacional y galáctica.

PREDICCIONES PARA EL TRABAJO. Con la enorme ventaja que te da tu aire geminiano para proponer y atraer soluciones brillantes, bajar la velocidad va a ser la estrategia a seguir a nivel laboral. Este 2021 viene con propuestas contundentes y claras a partir del mes de febrero y más potentes aún de junio en adelante. La frase motora en tu trabajo va a ser: "sin paciencia, no hay cosecha".

PREDICCIONES PARA EL AMOR. Con Venus en el signo de Sagitario, el amor llega para vos este año con ingredientes fascinantes: con mucha inspiración, con celebraciones íntimas y entre bambalinas de histrionismo y de enormes bocanadas de humor. Tu exuberante inteligencia va a hechizar, pero ¡no creas tener "la posta de todo"! Entregate con generosidad y libre de rollos.

TU MANTRA. "Disfruto del reconocimiento de mi intimidad".

CÁNCER

Crédito: Ilustraciones de Inés Fraschina.

OPORTUNIDADES PARA FLORECER. Saturno y Júpiter recorriendo Acuario (que, para vos, es la zona ocho de la rueda zodiacal) van a estar liberando de tu psique todo lo que impida que tengas energía disponible para establecer alianzas más nutritivas y mejor remuneradas. Saturno te va a mostrar claramente qué trueques generan abundancia y en cuáles perdés, empujándote a tomar decisiones importantes en finanzas conjuntas y en lo compartido con otros. Júpiter lo va a hacer con un haz de luz iluminando tu sendero para que no derrapes y te pierdas. 2021 viene a ofrecerte a ir más allá del refugio de tus miedos. Se amplía tu prosperidad si te atrevés a cruzar tus fronteras más estrechas, esas que te dejan con escasos recursos. La propuesta de este año para que florezcas es que generes energía y que generosamente la compartas sin sensación de peligro.

LOS ASTROS ILUMINAN. Gracias a Plutón y Mercurio, la profundidad no es algo de lo que vas a poder zafar durante 2021. En ese ir y venir de ADN emocional, mental y sexual, cada tanto las pasiones que guardás secretamente van a estallar hasta soltar el control. Pero esta energía de agua-fuego (dada por Plutón) siempre cumple la función de que todo explote para liberar y sanar. Luego de la lección aprendida y de ir con tus amores de la nada al todo y del todo a la nada, vas a saber muy bien con quién tocar el cielo con las manos y a qué viaje afectivo subirte sin necesidad de volver a caer en el infierno. Esta vez tu (re)unión con los otros va a llevarte a saber quién sos, con absoluta conciencia.

PREDICCIONES PARA EL TRABAJO. Con Venus y con Marte en las casas del trabajo, 2021 te va a proponer enfrentarte primero a "tu miedo a poder" para ir a tu fuente de creación e inventiva. Tenelo muy presente: ejercer autoridad es parte del desafío del año. Será también un excelente período para hacer negocios con gente de afuera. Abril, mayo y agosto serán los meses en los que se motoriza la posibilidad de crecer.

PREDICCIONES PARA EL AMOR. En los temas del amor y las relaciones de pareja no va a estar presente lo aburrido ni lo llano ni lo poco estimulante. Vas a estar creciendo a lo bestia con lo que aprendas en tu "cara a cara" con otro/a. Por otra parte, un vínculo que no va más va a terminar para darle lugar a una nueva energía despejada y potente que va a llegar para darle a tu corazón lo que realmente necesite.

TU MANTRA. "La vida es aprendizaje y deleite; me atrevo a explorarla".

LEO

Crédito: Ilustraciones de Inés Fraschina.

OPORTUNIDADES PARA FLORECER. Con Júpiter y Saturno transitando la zona siete de tu rueda zodiacal, vas a estar compartiendo emociones con seres ingeniosos e inusuales sin tanto miedo a perder el reinado. Un aire diferente te espera para seguir avanzando. A tu energía creativa y vital, este año le va a sumar apertura y un viaje de más liviandad hacia horizontes que no exploraste antes. Propuestas emocionales inéditas y sorprendentes y amores que no te hubieras atrevido a vivir por lo jugados van a ser parte del camino de este tiempo. Otro equilibrio va a enriquecer tu "ser convocante". 2021 te va a hacer florecer con alternativas que no ofrecen demasiadas garantías, pero sí un mundo colmado de aventuras que te van a tentar a romper las reglas del juego con personas de corazones amigables, oxigenados y libres.

LOS ASTROS ILUMINAN. La Luna en tu signo y Venus en la zona cinco de tu rueda zodiacal van a hacer que tu invención se potencie para crear lo que quieras. Tus ganas de tener hijos, de generar un proyecto personal, de escribir tu libro o de inventar algo que nos ayude a todos van a aparecer en el mapa de posibilidades que se llevan a cabo. Lo cierto es que vas a estar con una fuerte presencia y con todo a favor para que tu brillo se proyecte a través de lo que hagas. El único riesgo es que gane la partida tu ego en vez de tu luz. Tu libre albedrío va a elegir qué camino recorrer. Si te subís a lo que estas energías te proponen con generosidad y sin expectativas, vas a lograr conmover al mundo con tu obra. Los astros iluminan tu autoafirmación, tu fertilidad, tu capacidad de crear.

PREDICCIONES PARA EL TRABAJO. Este año vas a necesitar ver desde cierta distancia hacia qué dirección reorientar tu energía si es que aún no encontraste una línea laboral que te dé satisfacción. Algo nuevo, fascinante y a la vez impredecible amanece para vos en tu trabajo. Con alta voluntad y respetando tu voz interior, 2021 va a ser el trampolín de un éxito mayor si no dejás dormir tu potencial.

PREDICCIONES PARA EL AMOR. Con Júpiter y Saturno en la zona vincular, una gama de alianzas inteligentes va a abrirte al encuentro del amor. La premisa es que no falte humor y que no haya pegoteos, dependencias ni controles. Animate a sentir con mayúsculas y así se va a transformar la calidad de tu intercambio con otros. Si te abrís, un compromiso humano más cálido y profundo te va a transformar.

TU MANTRA. "Me impregno de lo desconocido de mi misma y me transformo".

VIRGO

Crédito: Ilustraciones de Inés Fraschina.

OPORTUNIDADES PARA FLORECER. Tu medida natural es la claridad y el no desestimar pormenores, pero esta vez, con Saturno y Júpiter en Acuario ingresando a la zona seis de tu rueda zodiacal, a tu enfoque detallista y minucioso se le va a sumar el condimento de lo innovador y una dosis extra de querer tener más tiempos para vos y más libertad. 2021 llega ofreciéndote alternativas diferentes a tu quehacer de todos los días, y esto puede impactar también en el cuidado de tu cuerpo, con el que vas a estar probando disciplinas menos ortodoxas, más naturales y más sanas. Y en lo laboral, vas a jugar más tu independencia, con menos desgaste y más beneficios. En contacto con tu fuente de poder, vas a florecer animándote a salir de surcos que no enciendan tu originalidad ni tu brillo.

LOS ASTROS ILUMINAN. Venus en casa cuatro y la Luna en casa doce van a iluminar tus aspectos más sutiles. Vas a escuchar otras verdades que le van a dar más significado a tu vida, vas a descubrir en vos compasión, receptividad y sabiduría. El arte y el encuentro con personas con una sintonía afín a la tuya, los recuerdos, la nostalgia, el mirar el cielo para consultar lo que pasa en la Tierra y la memoria van a formar parte de tu obra durante 2021. Vas a confiar, vas a creer, vas a dejarte guiar y también vas a guiar a otros con tu sabiduría y tu amor. Pero sí vas a tener que recurrir a tu discernimiento para no idealizar, para no confundirte, para no perderte en paraísos perdidos. Los astros iluminan para vos lo más delicado, la fuerza invisible de tu espiritualidad.

PREDICCIONES PARA EL TRABAJO. Con Saturno y Júpiter en este sector de tu vida, va a haber exigencias extra large, toma de decisiones jugadas, horas y horas de dedicación en la tarea que hagas y toda la habilidad para progresar y para crear las mejores condiciones con los mejores resultados. Puede haber un ascenso importante y/o asociaciones comerciales muy inteligentes. Lo cierto es que vas a estar encontrando la llave para abrir puertas laborales que estaban abiertas solo para otros y para pocos. Si hay trabajo y hay esfuerzo, tenés todo para ganar.

PREDICCIONES PARA EL AMOR. Con Neptuno en la zona del amor, tu corazón va a estar abierto para todos: los más generosos y los más iluminados, pero también para los más necesitados y los más "ilusionistas". Vas a tener que aprender a reunirte en el amor sin intentar salvar a nadie, sin perderte de vos, sin idealizar.

TU MANTRA. "Lo nuevo me modifica, me impulsa y enriquece mi libertad personal".

LIBRA

Crédito: Ilustraciones de Inés Fraschina.

OPORTUNIDADES PARA FLORECER. Con Júpiter y Saturno en Acuario, en la zona cinco de tu rueda zodiacal, vas a afirmarte con confianza y alegría en cada acto de expresión que manifiestes. Vas a tener seguidores que van a ponerse de pie para aplaudir lo que digas, lo que hagas y todo lo que salga de tu fortaleza interior. Durante 2021, tu "yo soy" va a atreverse a hacer esas cosas singulares que admirabas de otros y que van a salir de vos con un liderazgo juvenil y natural. Por otra parte, tu fertilidad va a estar potenciada para crear lo que quieras: arte, una idea, un hijo, un invento, un libro. Con el brillo singular de tu artista original vas a florecer haciendo nacer lo más valioso de vos.

LOS ASTROS ILUMINAN. La casa ocho es ese territorio secreto donde habitan tus deseos más profundos, ardientes y también lo más temido. A lo largo de este año, todo lo que esté ahí guardado va a salir estruendosamente, y no va a pasar desapercibido. Este lugar de tu mapa también revela cómo compartís. Con Urano aquí, en cualquier tipo de contrato que establezcas y en todo lo que sea que compartas con otros vas a necesitar ejercer libertad y coraje para barrer argumentos y rollos propios y ajenos. Tu manera -hasta ahora siempre delicada y sutil- le va a dar lugar a lo directo y sin filtros. Durante 2021, vas a necesitar ser fiel a tu verdad como nunca, le pese a quien le pese. Tu grito de batalla va a ser: ¡basta de secretos! Vas a estar sorprendiendo a otros con tu enfoque frontal y con tu atrevimiento.

PREDICCIONES PARA EL TRABAJO. La Luna en once y Venus en la zona tres de tu mapa van a promover actividades comunitarias, pero desde un lugar de libertad y autonomía. Vas a necesitar concentración en tu mente para no marearte a la hora de tener que elegir entre las múltiples opciones que 2021 va a estar ofreciéndole a tu agenda laboral. ¿El desafío? Superar algunos temores (la mayoría infundados). Contás con energías muy expansivas.

PREDICCIONES PARA EL AMOR. No te vas a bancar relaciones con personas vuelteras que no puedan definirse. Marte aquí va a despertar posibles rabias y enojos. Para tener en cuenta: abril, mayo y agosto van a ser meses de una alta erupción emocional. No trates de acomodar la bomba de tiempo, usala a favor para hacer los cambios que sean necesarios, de manera tal que la intensidad se vaya para el lado del amor y del deseo.

TU MANTRA. "Libero la fuerza oculta que sale de mi y canalizo creativamente mi energia. Completo mi ciclo de autotransformacion".

ESCORPIO

Crédito: Ilustraciones de Inés Fraschina.

OPORTUNIDADES PARA FLORECER. En este año, la dupla planetaria integrada por Júpiter y Saturno va a llevarte a contactarte con tus raíces, con tu origen. Saturno te va a mostrar tu realidad familiar con lujo de detalles para que -conociendo tu historia- rompas las trampas de relatos heredados y te descargues de emociones de las que nunca te animaste a hablar. Y Júpiter, con su protección, va a acompañar tu viaje de zambullirte en tu origen sin que te pierdas en los puntos ciegos del pasado. Vas a florecer adueñándote de tu destino si capitalizás la información y la mandás por la dirección adecuada. Con una visión más amplia de tu historia, vas a poder liberarte a vos, a tu clan y a quienes te preceden de mandatos acumulados que intoxican y traban.

LOS ASTROS ILUMINAN. Con Urano sacudiendo tu energía escorpiana desde el signo de Tauro y con la dupla de Mercurio y Plutón en la zona de la comunicación y de tu mente, un caos creativo profundo va a seguir reformando tu escenario mental y tu entorno, un proceso que ya viene desarrollándose durante este último tiempo. Por otra parte, durante todo 2021, tu palabra va a estar manifestándose con poder y sin ningún tipo de filtro, incomodando a algunos, fascinando a otros. Vas a salir al frente de cada situación con observación, análisis y discernimiento. Con una sobredosis de determinación, vas a sanar con el poder de tu conocimiento. Durante 2021, una frase que te va reflejar es: "a mi manera y ahora".

PREDICCIONES PARA EL TRABAJO. La Luna en la zona del trabajo va a indicarte a través de tu intuición cuál es el mejor camino a tomar para cada decisión. Y Marte va a insuflarte un "yo puedo hacerlo" gigante alentando tu ambición y tus ganas de correr límites. En el trabajo, vas a hacer posible lo que creías que no estaba bajo el dominio de tu alcance. ¿Tus meses más potentes en esta área? Febrero, octubre y noviembre.

PREDICCIONES PARA EL AMOR. El gran desafío de 2021 va a ser que logres un contacto honesto y genuino con tu propia intimidad. Vas a estar buscando hacer contacto con alguien con quien puedas vibrar en una sintonía afectiva potente, sin disfraces, con la intensidad propia de tu signo y, a la vez, con más liviandad. Lo repentino te va a invitar a experimentar en la pareja una gama de emociones muy atrevidas, sin tanta complejidad y sin tanta novela.

TU MANTRA. "Me empodero con la memoria de mis ancestros y transmuto la sombra en conciencia".

SAGITARIO

Crédito: Ilustraciones de Inés Fraschina.

OPORTUNIDADES PARA FLORECER. Este año, con la dupla planetaria de Plutón y Urano en las zonas de tu rueda zodiacal que responden a lo productivo y tangible, se te va a estar revelando algo muy profundo respecto de cómo le das forma a todo. Vas a pescar ese campo invisible sobre el que tu energía mental materializa desde un proyecto hasta tu dinero o tu trabajo. Incluso vas a poder ver con claridad qué origina tu carencia y también tu abundancia. 2021 viene para que florezcas entendiendo sobre qué paradigma tejés todo lo que hay en tu campo de existencia, para que lo transformes, lo mejores o lo cambies definitivamente. Estate preparada: una gran revolución interior te va a llevar a crear lo que te propongas muy hábilmente con potencia y libre de miedos.

LOS ASTROS ILUMINAN. Júpiter y Saturno en Acuario recorriendo la zona tres de tu mapa energético te van a proponer variantes diversas para todo lo que hagas y también territorios culturales infinitos muy inspiradores. El secreto es que en ese viaje fascinante descartes soberbia e incluyas serenidad y paciencia porque esa va a ser la llave para que accedas a conocimientos sagrados que estos dioses te van a ofrecer. 2021 viene a iluminar tu búsqueda personal y el encuentro de significados y verdades que, si dudas, van a ampliar tu conciencia. Con los pies en la tierra pero con absoluta confianza, vas a poder fluir armónicamente por direcciones que prodiguen a tu vida expansión, bienestar y solidez.

PREDICCIONES PARA EL TRABAJO. Con Urano en este sector de tu vida, que es adicto a hacer pedazos todas las barreras, intentar retener lo monótono va a traer incomodidades mayores que te van a obligar a cambiar tus planes con la rapidez de un rayo. Lo inesperado va a ser absolutamente fecundante. Durante 2021 te espera una estructura laboral más informal, mucho más estimulante, en equipo con otros y donde puedas ser independiente. Hasta marzo, cierta inestabilidad para ampliar tu inventiva. De ahí en más, se abre un período de trabajo rico de experiencias.

PREDICCIONES PARA EL AMOR. Vas a sanar con mucha lucidez tu circuito emocional. No va a ser un año afectivo del todo relajado, pero sí realista e intenso. Una relación consistente va a atravesar todos los volcanes y se va a fortalecer para que puedas crecer con la persona que estés o con una persona nueva que elijas.

TU MANTRA. "Dejo que lo nuevo me atraviese. Personas y situaciones diversas me abren a experiencias desconocidas".

CAPRICORNIO

Crédito: Ilustraciones de Inés Fraschina.

OPORTUNIDADES PARA FLORECER. La presencia de Júpiter y Saturno en Acuario en la zona dos de tu rueda zodiacal va a alentarte a jugar más osadamente y, a la vez, con claridad y sentido en el universo de todos tus recursos: creativos, materiales, personales. Júpiter, proponiéndote caminos más estimulantes que te van a permitir incrementar tus valores, y Saturno, con desafíos que te van a empujar a tener que sopesar bien cada decisión que tomes antes de abordarla. Durante 2021 vas a florecer confiando más y aflojando los límites que -muy capricornianamente- solés autoimponerte. Con esta yunta planetaria aquí, vas a constatar que la fuente primordial de riqueza en el campo de la totalidad de tu existencia está en vos, sos vos.

LOS ASTROS ILUMINAN. Con la Luna en la casa ocho de tu rueda zodiacal, se va a estar abriendo el recinto en el que se esconden tus cargas emocionales pesadas para que definitivamente te liberes de ellas. En este camino de soltar lo tóxico, te vas a encontrar revisando a fondo tu tejido familiar y, especialmente, la relación con tu madre. Plutón, ya en su tramo final circulando por tu signo, va a estar sacando a la luz un caudal explosivo de intensidad y coraje. De una vez para siempre, te vas a emancipar de inhibiciones profundas que van a iluminar esa fuerza interior arrolladora que a veces se disimula detrás de tu cordura. Y atenti con esto: durante 2021 vas a tomar decisiones trascendentes que van a marcar en tu vida un antes y un después.

PREDICCIONES PARA EL TRABAJO. A lo largo de este año vas a estar explorando a fondo el manejo del poder. Confrontar con tu jefe, ir detrás de un objetivo (no importa el esfuerzo que implique) y superar el temor a la exposición van a ser parte del camino de 2021 en el que el gran desafío va a ser no confundir autoridad con prepotencia. Será un año laboral magnífico porque vas a comprobar lo importante de toda tu experiencia acumulada hasta aquí.

PREDICCIONES PARA EL AMOR. Vas a estar cerrando ciclos afectivos sin rollos y de manera equilibrada y vas a empezar un nuevo ciclo en el amor con una comunión profunda con tu sensibilidad. Vas a saber cómo generar una corriente de disfrute en tu entrega con todos. Este año, el amor va a ser un viaje de aventuras expansivas y profundas y también el vehículo de tu enorme cambio personal. Además: un viaje importante en pareja.

TU MANTRA. "Promuevo mi felicidad con mis cuatro elementos integrados en cuerpo y espíritu".

ACUARIO

Crédito: Ilustraciones de Inés Fraschina.

OPORTUNIDADES PARA FLORECER. Durante 2021, a tu aire impersonal y social se le suma la brisa abundante y estimulante del planeta Júpiter y la solitaria y experimentada energía de Saturno. Esta yunta planetaria te lleva a transmitir a otros una fuerza intimidante y serena llena de sabiduría. Tal vez sea también un buen momento para participar de proyectos colectivos o realizar campañas por asuntos que aporten a la sociedad mejores condiciones o encuentres verdades y caminos que hagan que la gente actúe con más conciencia de sí misma, de la comunidad y del planeta al que pertenece. Salir de tu casa al mundo es la tarea y lo vas a hacer discretamente, con determinación y con mucha adrenalina.

LOS ASTROS ILUMINAN. Con Plutón y con Mercurio transitando por tu casa doce de tu rueda zodiacal, un verdadero tornado interior va a salir de tu guarida escondida, aunque intentes evitarlo. Durante 2021 vas a florecer accediendo a tus silencios, a tus muertes, a tus renacimientos, a tus oscuridades, a tus deseos, a tus pasiones y a lo más potente tuyo que va a salir al exterior de manera instintiva, casi salvaje. Tu entorno lo va a notar: va a ser difícil decirte que no, va a ser imposible detener semejante expansión. Definitivamente llegó para vos el tiempo de liberar tu humanidad de toxinas. A lo largo de todo este año, vas a explorar tus niveles más invisibles y vas a brillar como un ser enorme y real, nuevo y viejo a la vez, lleno de misterios, lleno de luz.

PREDICCIONES PARA EL TRABAJO. Un empuje hacia una nueva forma de trabajar va a estar desplegándose durante 2021 (año en el que va a haber cambios de raíz en tus rituales de todos los días). Vas a elevar tu jerarquía y se van a expandir tus horizontes laborales con tu experiencia y visión. Tu vocación te va a ordenar, vas a festejar un ascenso, un aumento o un cargo mejor. Enero, abril, julio y diciembre serán los meses más importantes para esto.

PREDICCIONES PARA EL AMOR. Con Venus en la zona once de tu rueda zodiacal, la equidad va a ser de una importancia vital dentro de tus relaciones. Lo cambiante va a ser parte de la gimnasia emocional de tu 2021. A partir de mayo/junio, lo repentino se presenta para que aprendas en lo afectivo de cada vivencia. Dejá que el universo te sorprenda en estas cuestiones que te van a llevar a vivir la vida con amor (y con tu amor) a la enésima potencia.

TU MANTRA. "Esencializo lo aprendido y resueno con pensamientos universales"

PISCIS

Crédito: Ilustraciones de Inés Fraschina.

OPORTUNIDADES PARA FLORECER. Con Saturno y Júpiter recorriendo la zona doce de tu mapa estelar y con Neptuno aún transitando por tu signo durante un tiempo más, se van a derretir las barreras que separan tu adentro de tu afuera y se va a estar abriendo un puente directo de unión con tu fuente espiritual. Vas a descubrir lo que está por debajo de cada experiencia y de cada persona y van a aumentar tu intuición y tu sensibilidad a lo loco. Este 2021 te va a hacer florecer haciendo primero un balance profundo de resultados y acciones. Una energía sanadora va a disolver las estructuras más obsoletas arraigadas en tu psique y la presencia angelada y potente de tu maestro interior te va a despegar de lo que es irrelevante y va a soplarte por dónde ir a cada instante y en cada situación.

LOS ASTROS ILUMINAN. Durante 2021 también vas a estar expresando tu autoridad en organizaciones y en grupos diversos, vas a encarar proyectos con personas creativas y muy diferentes unas de otras, vas a ser combustible fogoso para que otros se atrevan a escalar y subir las montañas más altas. El concepto "espíritu de equipo" va a resonar muy fuertemente en todo lo que hagas, pero con Plutón en tu casa once (la del trabajo en equipo y los ideales compartidos) lo vas a hacer desde un lugar de "poder revolucionar conciencias". Mucha energía transpersonal va a estar iluminando el viaje de todo tu año y lo que hagas va a resonar enormemente en otros. Hacelo con sabiduría y sin egocentrismo.

PREDICCIONES PARA EL TRABAJO. 2021 va a ser un año para aunar vocación y profesión con Venus y con la Luna en las zonas del trabajo. Tu creatividad va a generar los mejores resultados. ¿Algún premio, quizá? Definitivamente vas a estar dejando tu marca en aquello que hagas. Pero no lleves las emociones del trabajo a tu casa ni dejes que estas se instalen en tu cuerpo. Y expresate claramente con quienes trabajes para evitar confusiones. Mayo, junio y septiembre serán meses de excelentes sorpresas.

PREDICCIONES PARA EL AMOR. En este año no vas a tolerar relaciones que no estén constituidas sobre acuerdos creativos y libres. Los planetas disponen encuentros afectivos potentes que van a atravesarte y hacerte crecer. El amor viene con aventuras y viajes compartidos, esos que siempre soñaste. ¡No habrá soledad en 2021! Lo mejor llega desde el invierno en adelante.

TU MANTRA. "Me repliego y dejo que mi intuición y mi maestra interior guíen mis pasos".

Conforme a los criterios de Más información