Horóscopo de agosto. Enterate qué traen los astros para tu signo este mes

Ana Bilsky 31 de julio de 2020

ARIES

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en Virgo en la zona del trabajo, llegó la hora de ordenar lo que está fuera de control. Ojo con dejar de mirar el panorama en su totalidad por quedarte en la obsesión de atender solo los detalles. Más funcionalidad y mejores resultados a partir del 19.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Venus en tres te va a llevar a volar de árbol en árbol y a que todo te resulte más atractivo. A lo largo de este mes, tu paciencia no va a ser lo más importante, pero sí te vas a beneficiar tanto en lo laboral como en lo personal afectivo por los nuevos contactos y vínculos que establezcas.

AMOR Y SEXO. Toda tu energía, lista para lanzarte a la pasión más irresistible. Eso sí, sin perder tu eje. Si alguien osa controlarte o imponer su deseo sobre el tuyo, esa persona va a ser eyectada de tu campo afectivo antes de que cante el gallo más tempranero.

EL DESAFÍO. Practicar sostener el deseo en el tiempo.

LA OPORTUNIDAD. Una charla familiar maravillosa.

TU ALIADO. Acuario se asombra por tu erudición.

TAURO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Venus en la casa del dinero, va a haber un mejor equilibrio entre el dar y el recibir. Se abre una nueva puerta de ingreso económico a partir del 16. Cuidate de tentarte con compras online de cosas que sabés, en el fondo de tu corazón y de tu bolsillo, que de verdad no necesitás.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Marte en doce, vas a recuperar vitalidad después de un período de estar con la energía ovillada y cerrada bajo llave, incluso con un cansancio extremo, aun cuando la actividad haya sido escasa o nula. Alivio emocionante gracias a buenas noticias en casa. ¡A festejar como sea!

AMOR Y SEXO. Cortejos variados y sorprendentes, perspicacia, histrionismo y humor. Todo este mes, toneladas de endorfinas sueltas de cuerpo y una cotidianidad que puede incluir ceremonias de té y fuerzas invisibles que te van a hacer brillar con tu sensualidad.

EL DESAFÍO. Vivir con inventiva.

LA OPORTUNIDAD. Una propuesta laboral por donde menos lo imaginás.

TU ALIADO. Libra te enseña flexibilidad.

GÉMINIS

TUS PLANETAS ESTE MES. La Luna en Virgo en la casa cuatro de tu rueda zodiacal va a llevarte a revisar tu álbum familiar, de donde van a salir fotos y memorias emocionantes. Vas a pescar algo con las mujeres de tu clan que estaba vedado.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. En tu trabajo, una red de situaciones perfectas te va a poner en el lugar adecuado y con la persona indicada. A partir del 20, llevás a cabo eso que anhelabas. Buscate a alguien de Tauro para aprender el arte de saber esperar y proponele asociarse con vos; esa energía puede sostener los proyectos en el tiempo.

AMOR Y SEXO. Con Venus apuntando tu energía, vas a saber cómo evitar choques emocionales y vas a cederle paso a un entendimiento más equilibrado. No se trata de emparchar situaciones, sino de generar experiencias placenteras genuinas más llenas de amor.

EL DESAFÍO. Practicar paciencia.

LA OPORTUNIDAD. Es tiempo de sacar del cajón eso que tenías escondido bajo llave.

TU ALIADO. Piscis quiere compartir.

CÁNCER

TUS PLANETAS ESTE MES. Envión-freno va a ser el movimiento que va a definir tu acción todo este mes. Por un lado, con el Sol en dos, vas a materializar lo que te propongas, aunque en cámara lenta. La Luna en tres, por su parte, te va a dar la liviandad necesaria para que lo que hagas circule, se divulgue y se vuelva productivo.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Mas allá de tu trabajo, con Marte en diez, vas a tener la iniciativa y la valentía de ayudar a quienes lo necesitan. Vas a estar a cargo de actividades de alto compromiso social. Todo vuelve, ¡bien por vos, amiga!

AMOR Y SEXO. Con una entrega genuina, te vas abrir a un amor (o a tu amor) con un romanticismo casi inigualable. Como capricorniana, te digo: ojo con las idealizaciones, no te pierdas de vos en ese encuentro tan encantador y no te pongas en la mamá ni en la salvadora.

EL DESAFÍO. Abrirte a la exploración sin paracaídas.

LA OPORTUNIDAD. Aprobate vos primero. Esto te va a abrir todas las puertas.

TU ALIADO. Aries sugiere tu nombre.

LEO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte en la zona nueve de tu rueda zodiacal, vas a sentirte bien recordando tu origen trascendente. Meditar y buscar un conocimiento o personas que con su mensaje amplíen tu conciencia y te ayuden a encontrar más significado a cada acción que emprendas es la mejor dirección.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. La Luna en Virgo en tu casa dos (la del dinero) y Mercurio en once van a facilitar tu economía en acople con otras personas. Todo lo que hagas en equipo va a funcionar con impecabilidad. No dejas de ver siempre qué, con quién y de qué manera.

AMOR Y SEXO. Con Venus en once afectando tu área emocional, vas a estar necesitando no ahogarte. No te vas a bancar controles de nadie ni relaciones pastosas. ¿Qué te va a atraer? Cierta discreción, una mirada inteligente, divertida y afilada y que no te den garantías de nada.

EL DESAFÍO. Antes de elegir, conocé bien todas las aristas.

LA OPORTUNIDAD. Tu poder de convicción.

TU ALIADO. Capricornio admira tu talento.

VIRGO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Urano en nueve y con Júpiter en cinco, tu energía va a adquirir trascendencia. Vas a atreverte a salir de posturas inamovibles y te vas a lanzar a cada situación más resueltamente. Una experiencia que enriquezca tu mente superior te está esperando a la vuelta de la esquina.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Reconocimiento laboral importante de alguien que considerás un referente va a elevar tu autoestima antes del 20. Te vas a sorprender con tu poder de resolución (también otros se van a sorprender y lo van a adular).

AMOR Y SEXO. Tu libido va a bullir como si fueras de Escorpio. Preparate para encuentros hot llenos de sorpresas. Si estás en pareja..., ¡que se vaya agarrando la cabeza! Aunque disimules tu energía erótica, esta va a movilizar la adrenalina de más de un ser humano.

EL DESAFÍO. Surfear tu pudor.

LA OPORTUNIDAD. Te van a ver, te van a elegir y vas a ocupar ese puesto que estabas esperando con total sabiduría.

TU ALIADO. Con Sagitario, todo.

LIBRA

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Urano y Mercurio haciendo una fuerte influencia en la zona de tu rueda zodiacal que responde a tu trabajo, preparate para una dosis extra de imprevistos. A partir del 16, rutas alternativas y sorpresas te van a atrapar por lo atractivo de la diversidad.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Dice Rudolf Steiner (un maestro esotérico poderoso) que en el torrente sanguíneo se guarda el conocimiento intuitivo de lo más profundo de nuestro clan. Con la Luna en doce, algo de esto te va a venir como información, incluso a través de los sueños. Anotalos.

AMOR Y SEXO. Vas a ser testigo de cómo todo lo que hay en tu campo afectivo tiene que ver con lo que vos misma irradiás. No te distraigas, fijate qué energías llamás y atraés y primero cambiá vos lo que quieras que tu pareja o los otros a tu alrededor cambien.

EL DESAFÍO. Si confrontás, hacelo genuinamente.

LA OPORTUNIDAD. Un aprendizaje simple y profundo que no te vas a olvidar en algo totalmente cotidiano.

TU ALIADO. Piscis sabe cómo ayudarte.

ESCORPIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en once, vas a salir de tu escondite cavernoso sin perder profundidad. Un proyecto importante al servicio de otros se pone en marcha. No dejes de ver con quiénes encarar semejante empresa y con quiénes compartir tu energía vital.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Saturno en la base de tu rueda zodiacal, sale lo que está guardado por debajo del ego. Estás frente a la oportunidad de entenderte más y también de descubrir algo de la red emocional que se teje con la figura de tu padre y con todos tus varones.

AMOR Y SEXO. Si hay algo que en la pareja está bajo presión, eso va a erupcionar como el Etna. Los decibeles de la intensidad aumentan con tu amor. Una fuerza energética puede depurar la relación y transformarla o hacerla patinar por completo.

EL DESAFÍO. No enojarte con otras miradas de la realidad.

LA OPORTUNIDAD. Tus censores invisibles, afilados como nunca. ¡Usalos para todo!

TU ALIADO. Pedile a Géminis que te preste algo de su liviandad.

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Mercurio en ocho, vas a estar viendo con una profundidad poco complaciente la sombra de todo. Buen momento para ahondar también en eso tuyo que apenas te a atrevés a mirar de reojo. Echarle luz a lo que está por debajo hace que la energía fluya y beneficie todo tu campo de experiencia.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Júpiter abre puertas interesantes a tu economía si te manejás con orden. Un guiño a favor para tu bolsillo a partir del 19. Ojo con las tentaciones, no te pierdas la oportunidad de expandir tus recursos.

AMOR Y SEXO. Vas a estar exudando magnetismo, pero no hagas demasiadas consideraciones previas al encuentro con quien sea tu pareja ni trates de evitar confrontaciones. Todo suma si la relación es genuina, no te disfraces de nada y lo vas a pasar bomba con tu amor.

EL DESAFÍO. No confundir acción con reacción.

LA OPORTUNIDAD. Hacer esos arreglos que están pendientes de ser resueltos en tu casa.

TU ALIADO. Escorpio te necesita cerca.

CAPRICORNIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en nueve, todo suma, todo aporta al esclarecimiento si escuchamos sin prejuicios y generosamente. Así, hasta las almas más oprimidas se pueden sanar. Además, después del 21, una propuesta de trabajo de alguien de afuera: imperdible, óptima.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Manos a la obra en tu casa. Marte, desbordando adrenalina. Usala para tirar cosas, sacudir alfombras, sacarte de encima telarañas de tus relaciones familiares. Quedarte en estado de quietud con semejante voltaje, seguro: quilombo a la vista.

AMOR Y SEXO. Con tu amor, conclusiones claras van a dejar el corazón contento. El humor, el juego y la creatividad van a ser condimentos que no van a faltar. Si no estás en pareja, alguien te va a estar haciendo la mejor propuesta para practicar una gimnasia emocional muy estimulante.

EL DESAFÍO. Ojo con la pérdida de papeles.

LA OPORTUNIDAD. Una cotidianidad llena de bendiciones y de tranquilidad.

TU ALIADO. Piscis, siempre tu aliado.

ACUARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Mercurio en seis, miles de actividades a la vez. Dos opciones para cada decisión que tengas que tomar y tareas que van a depender de contactos que establezcas. Excelente para promover lo que hacés. El riesgo es que tanta movida te confunda o te desinforme. Cuidá esto y chau complicación.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. A partir del 14, la sorpresa en tu trabajo. Un cambio que no esperabas hace que metas un gol maravilloso con mejoras para tu bolsillo. Tu mente, definitivamente brillante y experta. Además, muy buen rapport con quienes compartís lo de todos los días.

AMOR Y SEXO. Con absoluto compromiso y a toda marcha en la conquista con la persona que amás. Valentía y entrega en la relación con tu amor todo el mes. Si no estás en una relación, la gracia te va a envolver de tal modo que vas a atraer compañía y amor. Abrite.

EL DESAFÍO. Bajar las defensas y confiar.

LA OPORTUNIDAD. Superioridad natural.

TU ALIADO. Aries te hace florecer.

PISCIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en Virgo, una energía nítida y concisa se va a entrelazar con tu universo de magia. Vas a lograr que, sin dejar de lado tu intuición, no se te escapen los menores detalles. Un perfecto ensamble para ser aplicado a todo lo que se viene.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Preparate para un mes lleno de actividades que van a colmarte de vitalidad y alegría. Llega un notición laboral que le pone final a un estancamiento en tu economía. ¡La rueda de la fortuna empieza a jugar en tu equipo!

AMOR Y SEXO. Trueque potente sin reacciones viscerales y sin secretos. Este es el condimento para una unión saludable y fecunda. Con quien sea que estés, un ir y venir parejo, equilibrado, generoso y consistente. El amor viene con lo mejor para vos de manera presencial, virtual, a distancia o lo más cerca posible.

EL DESAFÍO. Evaluar todas las posibilidades antes de elegir.

LA OPORTUNIDAD. Sos lo que pensás. ¿Querés cambiar algo? Pensate diferente. Esta es la oportunidad.

TU ALIADO. Tauro te equilibra.