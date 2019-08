Horóscopo de agosto: ¿qué te deparan los astros este mes?

Crédito: Ilustraciones de Juliana Vido.

ARIES

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en tu signo, charlas importantes con los tuyos van a lograr que tu energía se alivie. Tu casa se embellece porque vos te sacás cargas pesadas de encima.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. En tu trabajo, una energía novedosa para otros que venís trabajando internamente y que ahora se da a conocer. Vas a brillar y a dejar tu impronta. Paciencia hasta el 15.

AMOR Y SEXO. Armonía y excelentes condiciones para alimentar la relación con tu amor (¡sin dependencias!). Si no estás en pareja, la persona adecuada llega para encender tu corazón.

EL DESAFÍO. Darle salida al chorro de energía vital que te atraviesa.

LA OPORTUNIDAD. Coraje para lograr lo que querés.

TU ALIADO. Definitivamente Leo.

TAURO

TUS PLANETAS ESTE MES. La riqueza del encuentro a través de los otros le va a sumar sabiduría a tu vida. Venus y Mercurio en tres te van a proponer la aventura de experiencias muy vigorizantes.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Hacé el ritual de cambiar algo en el lugar físico en que trabajás para que se acomode al crecimiento que estás experimentando. Excelente la energía desde ya.

AMOR Y SEXO. ¡Ojo! Algunos juegos que comienzan siendo divertidos pueden terminar con desventuras. No te arriesgues a tirar por la borda una relación importante.

EL DESAFÍO. Elegí sin marearte entre las diferentes opciones.

LA OPORTUNIDAD. Escuchá a tu intuición.

TU ALIADO. Cáncer calma tus enojos.

GÉMINIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Papeles, trámites, cuestiones comerciales y de finanzas conjuntas. A partir del 17, excelente para ordenar todos estos temas, ¡no postergues!

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Cambios laborales que pueden generarte alguna inquietud. La transformación es definitivamente a favor. No te asustes, la flexibilidad es la mejor estrategia.

AMOR Y SEXO. Con la energía nutritiva de Júpiter en la casa del amor, con tu amor va a estar circulando una energía de una sintonía fina. Todo este mes, encuentros que te van a hacer pasar un invierno abrigada y feliz.

EL DESAFÍO. Aquietar tu mente.

LA OPORTUNIDAD. Llega un nuevo desafío laboral.

TU ALIADO. Piscis es un buen referente.

CÁNCER

TUS PLANETAS ESTE MES. Dentro de sociedades, una crisis que viene para que ordenes mejor todo lo compartido: desde un negocio hasta una propiedad. Vas a estar madurando de pronto.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. En tu casa, un aire fresco entremezclado con momentos en los que vas a estar rescatando memoria. Una caricia emocional va a tranquilizar tu interior.

AMOR Y SEXO. Tu relación va a ser escenario de cambios que son inevitables. No esperes que sea tu pareja quien los proponga. Tu pareja va a estar ejerciendo la presión necesaria para que decidas y te definas.

EL DESAFÍO. No perderte de vos en los otros.

LA OPORTUNIDAD. Ver la vida desde otra perspectiva.

TU ALIADO. Escorpio te ayuda a evolucionar.

LEO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Mercurio en doce y Urano en diez, alternativas para tu actividad laboral a partir del 16, probalas. Además, algo importante con la educación a punto de concretarse: ¿un título?, ¿una carrera?

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Vas a estar experimentando situaciones que te van a hacer ver si valorás tu energía vital (totalmente ligada a como te manejás con tu dinero) o si la desperdiciás.

AMOR Y SEXO. Luz y claridad en tus relaciones. Con tu pareja, tensiones guardadas que van a explotar como un volcán como parte de la limpieza vincular inevitable hasta el 22.

EL DESAFÍO. Alejarte de la soberbia.

LA OPORTUNIDAD. Se fertiliza tu capacidad de crear.

TU ALIADO. Capricornio te transforma.

VIRGO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte en doce, tus enojos retenidos van a explotar sin aviso. No te guardes nada. Buen momento para que esa vitalidad se canalice en tu trabajo. A partir del 19, algo laboral te va a sorprender.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Aunque te muestres virginianamente correcta, vas a estar inundada de poder. Y alguna mujer te va a hacer saltar como una loba para defender tus creencias.

AMOR Y SEXO. Sorpresas, liviandad y una osadía que vas a estar expresando sin pudor. Tu deseo va a ir a la conquista de todos.

EL DESAFÍO. No te dejes engañar (y tampoco te autoengañes).

LA OPORTUNIDAD. Un viajecito imperdible

TU ALIADO. Sagitario te ayuda en los cambios.

LIBRA

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Mercurio y con Venus en la zona del trabajo, va a circular una muy buena sintonía con personas nuevas. Tu cotidianidad, creativa y muy estimulante todo este mes.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Un proyecto comunitario te va a generar adrenalina extra y menos horas de descanso, pero te vas a sentir muy bien. Hasta el 18, ojo con la pérdida de dinero.

AMOR Y SEXO. Con tu pareja van a poder experimentar una libertad compartida exquisita y de un alto compromiso emocional. No dependas ni generes dependencia.

EL DESAFÍO. Probar rutas no convencionales.

LA OPORTUNIDAD. Romper secretos para que no se perpetúe un karma familiar.

TU ALIADO. Géminis te ayuda a soltar.

ESCORPIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Muy conectada con todo lo que hacés y, a la vez, probando un nuevo modo de organizarte. En el trabajo, estabilidad y buenos resultados.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Júpiter viene favoreciendo tu economía, pero, durante este mes, se vienen pruebas en finanzas para que crezcas. No retengas por miedo a no tener, pero no despilfarres.

AMOR Y SEXO. Enfoque frontal con tu amor. Cada uno dentro de la relación va a reconocerse en sus caprichos y en sus inflexibilidades. Lo mejor, a partir del 19.

EL DESAFÍO. Un cambio inevitable en bienes compartidos.

LA OPORTUNIDAD. Sembrar la abundancia.

TU ALIADO. Libra te pone en contacto con tu deseo.

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Desarreglos en tu cotidianidad. Urano en seis te va a empujar a aplicar creatividad en todo lo que hagas. Imprevistos y cambios en relaciones de trabajo.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Es tiempo de crear un patrón económico mas consistente. Basta a formas no productivas. Vos, firmando documentos importantes; asesorate si lo hacés antes del 18.

AMOR Y SEXO. Una intensa red de pasión con tu amor. Es indispensable que no retengas lo que fluya para que la energía se vaya para el lado del placer y no del control.

EL DESAFÍO. En el medio del huracán, no escaparte hacia la periferia.

LA OPORTUNIDAD. Algo novedoso en tu trabajo.

TU ALIADO. Virgo explora tus emociones.

CAPRICORNIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Urano y la Luna traen sorpresas en casa y festejos en la familia. Vos, compartiendo emociones con los tuyos y, entre todos, tejiendo una nueva red de bienestar familiar.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Sé cuidadosa: los papeles pueden desordenarse más que de costumbre. Es el momento adecuado para ver bien cómo compartís proyectos con otros.

AMOR Y SEXO. Un clima de alegría y una cotidianidad compartida sin controles ni dependencias les dan felicidad. La libertad promueve un compromiso maduro y profundo.

EL DESAFÍO DEL MES. Resguardá tu capital, ojo con los gastos extras y con las tentaciones.

LA OPORTUNIDAD. Tu espontaneidad trae respuestas.

TU ALIADO. Piscis te da la pista necesaria.

ACUARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Venus y con Mercurio en seis, todo se embellece donde cotidianamente hacés tus cosas. Además, un contacto inesperado abre la puerta laboral que anhelabas.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. La firma de un documento importante hace que se termine tu insomnio (al menos por este motivo). Un encuentro profundo con hermanos cambia la relación.

AMOR Y SEXO. Con tu amor más cerquita, con complicidades, con más pasión, con más sinceridad. Un mes fantástico para descansar en tu pareja, que acompaña dispuesta.

EL DESAFÍO. No escondas lo que sentís.

LA OPORTUNIDAD. Tu palabra transmite un saber que muchos necesitan. ¡Usala!

TU ALIADO. Leo te sabe.

PISCIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Con el Sol y con Marte en casa seis, vas a renovar tus rutinas para estimular tu día a día. Todo el mes, actividades que no te van a dar respiro, pero sí mucha satisfacción.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Tu creatividad, potenciada. La expresión de algo muy genuino tuyo te va a traer una sorpresa fabulosa que le va a dar inicio a un nuevo ciclo en tu vida laboral y personal.

AMOR Y SEXO. El amor va a jugar un papel protagónico todo este mes. Con tu pareja, comprensión y una intimidad que aporta una energía potente y beneficia en todo a los dos.

EL DESAFÍO. Ser abundante en tu pensamiento para hacer abundante tu realidad.

LA OPORTUNIDAD. Viaje lleno de buenas sorpresas.

TU ALIADO. Capricornio te da la idea perfecta.