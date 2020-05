Horóscopo. Así estarán los planetas y sus energías en mayo

Crédito: Ilustraciones de Flor Rodríguez.

ARIES

TUS PLANETAS ESTE MES . Con la Luna y Neptuno en tu casa doce vas a tener que bajar la velocidad para explorarte en tu más escondida intimidad. No te confundas, desacelerar no es detenerte, es volver a encenderte con más sentido .

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Tu creatividad más profunda se pone en marcha, lo que te lleva a descubrir que la abundancia viene por un lado que antes no habías explorado.

AMOR Y SEXO . Comunicarte con otros y con tu amor sin entremezclarte, esa es la consigna, pero sin perderte de vos . Esto va a agilizar y a potenciar toda relación. La distancia pone pruebas que te fortalecen.

EL DESAFÍO . Enfocar tu valor personal para ir hacia vos misma.

LA OPORTUNIDAD . Impulso sin urgencia para todo.

TU ALIADO . Piscis te enseña lo que necesitás.

TAURO

TUS PLANETAS ESTE MES . Con Mercurio en doce y con Urano en la zona del "yo", lo seguro y lo previsible van a darle lugar a otro chip de información que en tu sistema ya está operando. La estrategia es mantenerte flexible y escuchar las señales de lo nuevo.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Con Marte en la zona del trabajo, vas a concentrar tu energía al máximo, pero, abordando con mucha organización las estrategias laborales más apropiadas .

AMOR Y SEXO . Venus en casa dos puede traer desde confrontaciones hasta cambios muy profundos en tu encuentro con tu amor. La consigna es crear un código común que permita que el juego y la complicidad sean canalizadores de tanto fuego.

EL DESAFÍO . Seguir el sentido de tu energía.

LA OPORTUNIDAD . Practicar lo nuevo en lo cotidiano.

TU ALIADO . Acuario te protege.

GÉMINIS

TUS PLANETAS ESTE MES . Con Urano en casa doce y con la Luna en Piscis, una mezcla poderosa entre una energía aérea y otra sutil e irracional que te va a lanzar a un viaje hacia tu más remota intimidad. Una excelente mezcla para despertar a tu artista interior.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . La virtualidad va a ser la gran posibilidad de este mes. Un nuevo tejido laboral se va a estar gestionando con la rapidez de un rayo a partir de ahora. No te lo pierdas.

AMOR Y SEXO . Acaba de entrar Saturno al signo de Acuario y te va a llevar a estar en procesos de alta comunicación con los demás. Si no te tocó estar con tu amor en esta cuarentena, buen momento para que practiques creatividad.

EL DESAFÍO . Aquietar tu mente.

LA OPORTUNIDAD . Gimnasia emocional a full.

TU ALIADO . Esta vez vos sos tu mejor aliada.

CÁNCER

TUS PLANETAS ESTE MES . Con Marte y con Urano vinculados entre sí, tu frase de batalla va a ser "todo o nada". Decibeles elevados van a estar atravesando tu sutil vibración canceriana. Buen momento para reordenar tus finanzas y lo que compartas con otros.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Vas a estar aclarando cosas viejas pendientes de ser aclaradas con los tuyos. Además, atenta al 18: aparece una nueva información laboral que empieza con poca claridad, pero que se va a manifestar con contundencia el próximo mes.

AMOR Y SEXO . Estés o no en pareja, un sorprendente contacto (virtual o no virtual) con alguien que hace mucho que no ves mueve tu estantería emocional y cambia tu energía.

EL DESAFÍO . No guardarte los enojos.

LA OPORTUNIDAD . Lo nuevo en tu trabajo es fabuloso.

TU ALIADO . Piscis logra sacarte del bajón.

LEO

TUS PLANETAS ESTE MES . Con la Luna y Neptuno en tu casa ocho, bajás la velocidad y una chispa de divinidad te atraviesa. Vas a estar hipersensible y con un nuevo chip de información en tu universo, ampliando tu conciencia.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Mes laboral de propuestas atrevidas. Con gente nueva, vas a darle inicio a un nuevo ciclo de trabajo más significativo y de mayor enriquecimiento personal y remunerativo. Hasta fin de mes, paciencia.

AMOR Y SEXO . Marte en Acuario trae más creatividad en la relación, como una de las posibles escenas. Otra expresión posible: enojos e intolerancia. Fijate bien qué de vos misma atrajo a tu campo eso que no te gusta de tu amor o de otros.

EL DESAFÍO . Alejarte de los caprichos del ego.

LA OPORTUNIDAD . Entregarte a full en cada actividad.

TU ALIADO . Acuario se conecta con tu corazón.

VIRGO

TUS PLANETAS ESTE MES . Con Mercurio en ocho, te vas a mover con una sensación de urgencia en todo lo que hagas; no se te van a escapar ni los menores detalles, pero ojo con quedarte atrapada en prolijidades obsesivas o en observaciones críticas.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Cambios dentro del lugar físico de trabajo y un toque de creatividad importante allí. ¿Quizás un proyecto con hermanos o con quien cumpla ese rol? Hasta el 18, cautela en cuestiones de dinero.

AMOR Y SEXO . Gestionar libertad en la relación sin perderte en tus miedos a perder es la gran tarea de este mes. Si no estás en pareja, vas a estar viendo exactamente qué hay y qué no hay en cada relación.

EL DESAFÍO . Una entrega más frontal.

LA OPORTUNIDAD . Cambiar lo que no te suma.

TU ALIADO . Aries sana tu corazón.

LIBRA

TUS PLANETAS ESTE MES . Con la Luna en Piscis en la zona 6, seguí tu intuición para decidir el mejor rumbo a tomar en tu trabajo, o se pueden presentar situaciones poco claras como señales de que no es por ahí.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Si tenés hijos, observalos bien. Te van a estar proponiendo aprendizajes con sus propias experiencias. Si no se trata de hijos, podría ser un proyecto personal lo que te proponga desafíos para crecer.

AMOR Y SEXO . Se fortalece el diálogo con tu pareja y la convivencia mejora. Tu pareja podría estar con cierta preocupación por cuestiones con su familia de origen. Si no estás en una relación, vas a estar más abierta a los encuentros.

EL DESAFÍO . Meterte a fondo en tus miedos.

LA OPORTUNIDAD . Experimentar en tu arte culinario.

TU ALIADO . Aries te empuja a definir.

ESCORPIO

TUS PLANETAS ESTE MES . Con la entrada de Saturno a tu casa cuatro, tu energía está muy a tono con este período de introspección que todo el planeta está experimentando. Momentos de silencio para ver la realidad que vos misma construiste.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Mucho trabajo y cambios de enorme envergadura. Vas a estar reordenando tus horarios, dirigiéndote hacia una nueva dirección con un proyecto groso que va a ir tomando forma entre ahora y la primavera.

AMOR Y SEXO . Trueque diferente con quien compartiste cuarentena y todo, de más profundidad y más estimulante. Si no estás en una relación, tal vez conozcas a alguien en tu trabajo.

EL DESAFÍO . No enredarte en la melancolía.

LA OPORTUNIDAD . Usar tu palabra con sabiduría.

TU ALIADO . Géminis te ayuda a sacar palabras escondidas.

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES . Convicciones firmes y a la vez dinámicas con Marte en tu casa tres. Vas a estar logrando consenso en propuestas económicas audaces que van a tener repercusión colectiva. En equipo y a un ritmo de una velocidad inusitada, plasmás un proyecto generoso y creativo.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Decisiones importantes en familia, que resuelven un tema que atañe a todos. A partir del 19, buenas noticias, se aclaran todos los "oscuros" que generaban silencios pesados. Alivio emocional en casa.

AMOR Y SEXO . Se encuentran en un lugar donde la seducción reaparece y fortalece lo que cada uno siente por el otro. En el amor, todo para disfrutar. Si estás sin pareja, una sorpresa que te saca de la soledad.

EL DESAFÍO . No al optimismo negacionista.

LA OPORTUNIDAD . Sensaciones de alta vibración.

TU ALIADO . Leo reconoce tu talento.

CAPRICORNIO

TUS PLANETAS ESTE MES . Con Mercurio en cuatro y con la Luna en Piscis, una vibración poco definida te va a dar lecciones sobre el mundo del "no borde". Si te abrís, vas a percibir la realidad de lo sutil con delicadeza y potencia. De lo contrario, el "desborde" va a hacerte perder los detalles, los papeles y hasta lo más garantizado.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . A partir del 21, un giro laboral te va a sacar de lo confortable. Dentro del campo de lo que vos hacés, se abre un camino que apunta a lo social, lo grupal, lo colectivo.

AMOR Y SEXO . Con tu amor, un circuito de un entendimiento profundo y sereno en el que están incluidos los momentos a solas, la diversión y el juego. Saber amarse sin atropellarse es saber amarse bien.

EL DESAFÍO . Tener el coraje de ser libre.

LA OPORTUNIDAD . Explotar la comunicación.

TU ALIADO . Virgo ilumina tu individualidad.

ACUARIO

TUS PLANETAS ESTE MES . Con tu energía acuariana y con Marte en tu casa uno, la tarea va a ser en equipo con otros, pero con tu individualidad muy inspirada. Vas a estar ayudando a otros que no la están pasando bien. La solidaridad aparece como valor.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Saturno en tu signo te va a llevar a necesitar quedarte con lo más esencial en todo. En casa, vas a estar haciendo limpieza, diciendo lo que no te atreviste a decir y logrando abrir espacios emocionales.

AMOR Y SEXO . Basta a relaciones en las que no puedas establecer un intercambio genuino. Con tu amor y con todos -incluso en relaciones nuevas, que las va a haber-, complicidad, creatividad y juego atrevido sin redes.

EL DESAFÍO . El pasado trae info valiosa.

LA OPORTUNIDAD . Vas a pescar algo poco claro en un tema económico.

TU ALIADO . Capricornio te confía un secreto.

PISCIS

TUS PLANETAS ESTE MES . El espacio en el que habita tu conciencia más iluminada se abre para vos con la Luna en tu signo pegada al planeta Neptuno. Si dejás que fluya, vas a ser embajadora de la más elevada información. Además, a partir del 19, un alivio económico y una sorpresa laboral.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Alguien que te llama para hacerte una propuesta sorprendente que te va a subyugar por lo atractiva. Esto le va a dar pie a un proyecto inusitado que va a ir teniendo consistencia a partir del 22.

AMOR Y SEXO . Con tu amor, vivencias diferentes van a estar tejiendo una trama afectiva intensa pero novedosa entre los dos. Si estás sin pareja, un amor a primera vista trae vientos frescos para tu corazón.

EL DESAFÍO . No enojarte ante lo inentendible.

LA OPORTUNIDAD . Experimentar cada vivencia.

TU ALIADO . Con Leo, intercambios profundos.

TAURO Y SUS DISFRUTES

Cosas que las toritas del zodíaco aman como nadie.

Por Flo Ganly .

Comer, rezar al comer y amar comer . Julia Roberts rezó en India y amó en Indonesia, pero Tauro solo se quedó con la parte de Italia: comer como si fuera la última vez. Ir "despacito" , como Luis Fonsi. No apures a una taurina si la querés sacar buena. Así como Manuelita tardó en llegar a París, ellas se toman su tiempo para todooooo. Su hogar, su refugio . Su casa es su fortaleza, siempre y cuando... la heladera esté llena. Los abrazos . Aunque quienes los reciban a veces puedan sentir que les falta un poco el aire de tanto amor. Hacer compras . Su película fetiche es Confesiones de una compradora compulsiva. Cocinar mucho y rico . Eso sí, no le pidas que ordene el quilombo que dejó en la cocina después. El combo "sillón + manta + copa de vino + comida" . Esto es casi una orgía sensorial irresistible para ellas. Dormir cual Bella Durmiente . Pero para romper el hechizo, no quieren ningún príncipe... sino el olor a café y tostadas del desayuno.