Horóscopo chino del 8 al 15 de noviembre: cuáles son las predicciones, según el año de nacimiento

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Sentirás mayor serenidad para encarar tus asuntos de manera exitosa. La economía de la Rata tiende a mejorar con la posibilidad de encontrar nuevas fuentes de ingreso, cobrar un dinero esperado o bien una feliz novedad en el trabajo. Buen momento para dar a conocer tus servicios, publicitar y establecer nuevos contactos. Se verán favorecidas las expresiones artísticas como exposiciones o muestras. Si estás abocado a actividades creativas relacionadas con la estética y el arte, podrás avanzar mucho en esta etapa. Un profundo cambio interior comienza a tener lugar en tu vida de relación, mayor comprensión y madurez que beneficia las alianzas.

Tendencia : Algo del pasado vuelve para ser sanado.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Etapa de afirmación y realizaciones concretas para le Buey. El ámbito laboral aportará varias satisfacciones. Tus aptitudes te harán merecedor de importantes reconocimientos y mejorarán las relaciones de trabajo. Con buen ánimo y predisposición lograrás modificar algunos aspectos negativos dentro de tu entorno y encontrar cómo actualizar y perfeccionar la tarea. Estarás enamoradizo, pero no tanto como para perder de vista los objetivos laborales que se fijó desde hace tiempo. Gracias a los influjos liberadores que recibirás esta semana, podrás relajar y conectarte con todo aquello que brinde placer, como el arte y el amor.

Tendencia : Creatividad y notables mejoras.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

En este período el Tigre afianzará y elevará su autoestima; una etapa de grandes novedades y determinación. Dado que tus capacidades naturales se verán exaltadas, es el momento de crecer y hacer cambios de largo alcance. Tus ideales se orientarán hacia lo práctico y más tangible. Renovarás tu rutina laboral a través del ingenio y es posible que te animes a iniciar un proyecto ambicioso. Ante los obstáculos, cambiarás tu percepción y no los tomarás como castigo sino más bien como parte de un proceso necesario que estás transitando. En el amor, estás iniciando un largo período de introspección y revisión.

Tendencia : Procura no tomar decisiones apresuradas, pensar bien antes de actuar.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Tiempo significativo y con grandes novedades para el Gato. Habrá un proceso de maduración y acción al mismo tiempo. Una etapa productiva que te dará un nuevo aliento para continuar adelante. El deseo de reafirmarte profesionalmente te llevará a aprovechar todas las oportunidades para poder estabilizar tu economía. Será ideal para iniciar dietas, dejar malos hábitos y dar cierre a todo aquello que no querés que vuelva. Las energías que actúan ahora sobre tu signo protegerán dando lucidez y belleza a todas sus acciones. Habrá mucha demanda en lo laboral: no descuides tu vida afectiva.

Tendencia : Tu mente perceptiva te guiará hacia las mejores opciones.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Manifestarás una potente creatividad para enfrentar problemas y delinear nuevos proyectos. Contarás con gran fuerza de voluntad para luchar por lo que tan fuertemente ansiás en cuanto a lo profesional y financiero, pero deberás pensar con calma y sin precipitarte, Dragón. Será importante evitar imponer por la fuerza tus ideas si deseás que todo marche bien. Las buenas energías del momento resaltan tu lado más espontáneo y optimista, intensifican la vida social, las ocasiones de encuentros con la posibilidad de vivir distintas aventuras. Las parejas consolidadas se darán cuenta que con un poco de juego y pasión encontrarán la complicidad.

Tendencia : Disfrutar de cada instante de la vida con total libertad.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Período positivo en cuanto al trabajo para la Serpiente. Sus conocimientos y experiencia le permitirán lucirse y crecer. Pero deberá estar atento y no generar conflictos con socios u otras personas que se oponen o no apoyan sus acciones. Será propicio no ceder ante las provocaciones y confiar, la resistencia cederá en poco tiempo. Deberás buscar asesoramiento de un profesional competente antes de concretar un negocio o dar por concluido un tema legal, de este modo evitarás posibles riesgos. Si el panorama en las relaciones es desalentador, antes de decidir, espera paciente que pase la tormenta.

Tendencia : Se pone el acento sobre las dinámicas que afligen el vínculo de pareja.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Tu ingenio e inventiva se conjugarán positivamente hacia el logro de los objetivos materiales que te has trazado, Caballo. Semana favorable para toda entrevista comercial que contribuya a expandir los proyectos que tenés en mente o bien adquirir una mejora en el trabajo. Recibirás valiosos consejos financieros de personas idóneas que te ayudarán a salir de cualquier situación confusa. Con la pareja llegarán a acuerdos favorables para continuar afianzando una unión fuerte, apasionada y duradera. Una actitud benévola y servicial te llevará a recibir como recompensa ganancias materiales y tranquilidad de espíritu.

Tendencia : Soluciones extraordinarias en aquello que más preocupa.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Afrontarás positivamente este período y podrás asumir cambios tanto en lo laboral como en lo personal, Cabra. Te sentirá más seguro y confiado de tus capacidades y no será dificultoso encontrar el mejor camino para renovarte. La buena predisposición de ánimo te permitirá dejar de lado lo negativo, adoptar una mirada más optimista hacia el futuro y, si es necesario, cambiar de rumbo para bien. Las energías del momento te harán ser más emprendedor y abierto a los demás. Mejora la economía y el humor. Excelente momento para recomponer en el amor; ya sea en una pareja establecida o a través de una nueva relación.

Tendencia : Superar los propios límites.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Un importante proceso de transformación llevará por el camino del equilibrio y la sanación al Mono. Crecerán las responsabilidades pero recibirás a cambio grandes satisfacciones. El reto estará en equilibrar los asuntos laborales con los más privados y familiares. Ambas áreas requerirán atención y será preciso no descuidar ninguna para sentirte en armonía. Podrás organizarte sin mayores esfuerzos y resolver situaciones con cierta originalidad. Nuevo proceso de aprendizaje en las relaciones que exigirá tanto flexibilidad como tolerancia de tu parte. Deberás destinar más tiempo para compartir en familia y preservar la intimidad de la pareja.

Tendencia : Aceptar con buen humor las distintas etapas de la relación.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

La fuerza de voluntad y la seguridad en las decisiones, se harán notar en el ámbito profesional para el Gato. Tu determinación propiciará las condiciones ideales para alcanzar tus metas más elevadas. Reacio a dejar un trabajo a medias; tendrás energía para esmerarte en la labor cotidiana de manera sistemática. Aunque serán muchos los compromisos, las responsabilidades no te pesarán. Vivirás momentos importantes en el terreno personal. Una profunda reflexión te llevará a realizar cambios en aquello que te resulte negativo o poco importante. Un cambio de actitud beneficia las relaciones.

Tendencia : Cumplir con lo prometido te hará sentir bien.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Te sentirás especialmente motivado y el dinero podrá ser un gran incentivo para avanzar con dinamismo y convicción. Verás que todo mejora si te lo proponés y no actuás ambiguamente. Superando las contradicciones, el Perro llegará muy lejos en este tiempo de prosperidad y oportunidades. Una etapa de crecimiento y madurez, de poner orden y establecer prioridades. Si utilizás de manera positiva las energías disponibles, tu vida dará un vuelco favorable, tu trabajo será más eficaz y contarás con tiempo libre para hacer lo que más te gusta. En la pareja deberán renovar de algún modo para no caer en la rutina.

Tendencia : Los amigos en primer plano.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Un nuevo impulso te llevará a explorar áreas desconocidas y estarás más proclive al cambio. En general es, para el Chancho, un momento de estabilidad. Sin embargo, el mes de tu signo representa un tiempo de grandes transformaciones que exige algunos cambios internos. Podrás renovar tu vida de manera satisfactoria si aprendés a adaptarte a las nuevas condiciones del momento. Contarás con convicción y fortaleza lo cual te asegura el éxito en los desafíos que debas afrontar. Resultará de gran provecho aclarar alguna situación que haya permanecido oculta en la pareja.