Horóscopo chino semanal: ¿qué te depara del 21 al 27 de abril?

Shutterstock

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Nuevos dominios podrán convertirse en perspectivas reales. Contarás con gran impulso para llevar a cabos tus proyectos de manera eficiente y expeditiva. Ocasión de presentar proyectos, exponer ideas o hablar delante de público. Resurgirás de a poco sostenido por el entusiasmo y sabrás dejar de lado las inseguridades. Puerta abierta para nuevos pactos comerciales en un ambiente renovado de confianza. Más autónomo y selectivo en tu elección, ya sea sentimental o profesional, saldrás con éxito de cualquier escollo que debas enfrentar. Desarrollarás todo tu potencial y una vida personal muy rica y placentera.

Tendencia: Una palabra dicha a destiempo podría arruinarlo todo.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Esta semana llega acompañada de nuevos proyectos que representarán importantes desafíos. Ciertos cambios en el ámbito laboral amenazan con desestabilizarte. Sin embargo, aunque impliquen cierto esfuerzo, contarás con ayuda y beneficios que llegarán en poco tiempo. Las circunstancias te tornarán cauteloso y algo inseguro, la clave será mantener la mente fría y controlar los impulsos, de esta manera no te expondrás ni sufrirás desilusiones. En el amor, la tendencia será a mirar hacia el pasado con melancolía. Lo mejor será cerrar con experiencias del pasado, no alimentar viejos recuerdos y enfocarte en el presente.

Tendencia: Oportunidad de ayudar a otras personas a abrirse a nuevos caminos.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Entusiasta y con mucho ímpetu querrás hacer mil cosas a la vez. Encontrarás la manera de organizarte y encauzar las energías de manera positiva ya que se trata de una etapa de logros, madurez y realización. Este tiempo será muy significativo y, en muchos casos, marcará un antes y un después: la vuelta de página de algunos asuntos que hasta ahora te pesaban. Si bien el Tigre es uno de los signos más independiente, en esta etapa estarás más conectado con tu mundo emocional y necesidades afectivas. De este modo sabrás crear un clima de intimidad y comunión en la pareja. Quien esté solo se sentirá más dispuesto a abrirse al amor.

Tendencia: Cuidar las relaciones con autoridades, ya que podrían surgir malentendidos.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Actuarás de manera productiva en un medio que estimulará tu creatividad. Aunque haya momentos en los que todo parezca tensarse al máximo, no dejes que te gane el desconcierto. Si se caen acuerdos, seguramente es porque pronto surgirán otros mejores. No te desalientes aunque te sientas inseguro. Los cambios que se producen son señal de que se está gestando una nueva realidad. Los asuntos económicos se mantendrán estables y no habrá porqué preocuparse. En el amor conviene moderar la tendencia a idealizar al otro ya que podrías sufrir desilusiones y vivir un momento de incertidumbre y debilidad.

Tendencia: Una dosis de enigma y misterio estimulará las relaciones.

Shutterstock

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Esta semana encontrarás soluciones sobre cuestiones económicas pendientes. Aumentan los ingresos, o bien la llegada de un cobro pendiente que trae alivio al bolsillo. Sin embargo, deberás prestar suma atención a cualquier papel que firmes y tener paciencia para la concreción de trámites y contratos ya que podrán surgir algunas demoras vinculadas a lo burocrático. Tendrás que estar atento además, a todo lo concerniente a comunicación, cuidar las palabras y las formas, así evitarás cualquier inconveniente. En el amor, para avanzar, deberás arriesgar.

Tendencia: Estabilidad material y espiritual.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Días altamente positivos en donde habrá cambios trascendentes que marcarán una nueva y mejor etapa. Auspicioso en cuanto a comunicación, negocios, acuerdos y expansión de las actividades. Es tiempo de mudar de piel, para sentirte más liviano y liberado. Las circunstancias te permitirán mostrar tus aptitudes y avanzar hacia las metas que has trazado. El miedo y las indecisiones quedarán atrás y la clave del progreso estará en la confianza respecto a tus capacidades. Buenos momentos compartidos, armonía y proyectos en pareja, así como la posibilidad de iniciar un interesante romance.

Tendencia: Desarrollar el merecimiento y elevar la autoestima.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Cultivar una actitud de mayor valoración de tus capacidades redundará en grandes posibilidades profesionales que te favorecerán personal y económicamente. Una energía benévola acompañará a quienes hayan realizado esfuerzos anteriormente así como a quienes se encuentren frente a un nuevo emprendimiento. Aunque los asuntos laborales y actividades demanden gran parte del tiempo, podrás disponer de un espacio para el ocio y la distensión. El contacto con la naturaleza y las salidas románticas traen alegría a tu vida. Pero cuidado con las distracciones y los despistes.

Tendencia: Intenta enfocarte, crear y confiar.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La experiencia y los conocimientos adquiridos hasta ahora servirán de base para lanzarte hacia tus sueños. El panorama será ideal para lograr control sobre tus asuntos con mayor madurez y organización. Bregarás por soltar amarras, desarrollar nuevas ideas y proyectarte hacia el futuro. En este proceso, podrás dejar atrás viejos condicionamientos y conflictos que te impedían avanzar. Podrás solucionar cuestiones pendientes relacionadas a la familia o la vivienda. La buena predisposición y una actitud más flexible beneficiarán el diálogo y la comprensión en las relaciones. Presentaciones que propician nuevos encuentros.

Tendencia: Mostrarte firme ante los retos para consolidar tu posición.

Shutterstock

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Este tiempo representa el final de un ciclo que vendrá acompañado de nuevas oportunidades. Pasarás por una etapa de revisión y posarás la mirada en temas del pasado rescatando lo positivo que has vivido hasta ahora y soltando aquello que te mantiene atado. Excelente para aprender a relacionarte mejor, superando tendencias negativas como el orgullo o la desconfianza. Se activan los proyectos en pareja, aunque también la posibilidad de enojos y discusiones. Los acontecimientos pondrán a prueba la madurez afectiva en las relaciones. Los solitarios podrán conocer a alguien que mantenga despierto su inquieto interés sensual.

Tendencia: La buena predisposición de ánimo despejará los obstáculos en el amor.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Etapa de novedosas iniciativas, pudiendo dar un vuelco positivo a tus asuntos y plantear nuevas metas. Mucha demanda en el sector laboral, pero también recompensas. En estos días será conveniente ser cuidadoso con el dinero ya que podrían surgir contratiempos o imprevistos que obliguen a gastar más de la cuenta. Los amigos estarán muy presentes y serán esenciales a la hora de tomar decisiones. En algún rincón de tu corazón existen algunas dudas recurrentes que te impiden vivir el amor a pleno. Sabrás alejarte de una situación incómoda, buscarás tranquilidad y mayor cuidado en tus relaciones.

Tendencia: Cuidado con la ansiedad que puede malograr algo que viene bien.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Deberás desarrollar todo tu ingenio para renovar la rutina laboral y sortear los obstáculos que se presenten. Es probable que algún proyecto se interrumpa o deba ser revisado antes de llevarlo a la práctica. Será favorable tomarte un tiempo para pensar e interiorizarte sobre cada detalle. Buen momento para conectarte con lo que verdaderamente deseas realizar. Con el correr de los días mejorará la situación y habrá un aumento gradual de los recursos económicos. La vitalidad física podría pasar por una etapa de debilidad: habrá que descansar más y prestar atención a las señales que el cuerpo envía.

Tendencia: Tu natural encanto y poder de atracción se intensifica.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Recibirás una noticia que te permitirá ver el futuro con mayor optimismo y, aunque algunas cuestiones irán lentas o dependerán de terceras personas, se trata de una etapa de avance y gratificaciones. Los proyectos e iniciativas dentro del hogar traerán grandes satisfacciones. Buen momento para realizar cambios en la casa o planificar una mudanza. Si hay cuestiones legales pendientes, es posible que recibas buenas novedades en estos días. Crecerás en conocimientos y seguridad lo cual te permitirá avanzar en el sector profesional y personal. Favorable para todo tipo de actividad social, cultural y artística.

Tendencia: Armonía y romanticismo que favorece las relaciones.

LA NACION