Horóscopo chino semanal: ¿qué te depara del 24 al 30 de marzo?

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Las energías del momento, acentúan tu capacidad reflexiva, ayudándote a sortear con éxito cualquier dificultad que se presente. Habrá cuestiones que se te escaparán de las manos, ya que dependerán de otros. Es momento de soltar el control, de delegar si es necesario y no exigirte continuamente; comprender que es necesario no intentar abarcar más de lo que puedes. Deberás tener el valor de abandonar cualquier hábito o situación que ya no sirva a tus intereses. El amor y las buenas acciones podrán conducirte a recibir un agradable regalo o algún beneficio inesperado.

Tendencia: lidiar con los imprevistos te fortalecerá.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Posibilidad de crecer y desarrollarte a través de grandes proyectos. Con un fuerte espíritu de empresa manifestarás mucho ingenio para realizar todo lo que te propongas contando con la fuerza necesaria para afrontar las circunstancias que se presenten. Vida social sobresaliente, con la posibilidad de destacarte y establecer nuevos contactos. Todo cambio de importancia que desees introducir en tu vida profesional estará respaldado por las buenas energías que estarás recibiendo en este año gobernado por tu signo. Para el amor, iniciarás una etapa ideal para formalizar uniones, pensar en casarse o proyectar una convivencia.

Tendencia: los amigos serán importantes para afrontar desafíos y encarar la rutina de manera más liviana.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Excelente para poner al día temas atrasados y organizar tus asuntos. Reforzarás tu situación financiera a través de buenas decisiones que sabrás tomar en el momento justo. Pasión y entusiasmo que te afianzan en el campo laboral. Personas de gran influencia podrán abrirte puertas que serán importantes en el futuro. Oportuno para planificar detenidamente los pasos a seguir, ya que tu agenda estará completa y será necesario establecer un orden de prioridades. Se trata de un momento muy rico en oportunidades para dar un salto en tu vida en todo sentido. Experimentarás mayor apertura que beneficiará los romances.

Tendencia: generar estabilidad interior para fluir con las oportunidades.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Comenzarás la semana con nuevas expectativas de progreso. Querrás aumentar tu caudal de conocimientos y esto te permitirá tener más comprensión del mundo que te rodea. Te mostrarás mentalmente positivo y revelarás cierto brillo intelectual. El arte y todo lo creativo estarán subrayados en este período en el que te sentirás inspirado y muy prolífero en ideas y recursos. Habrá actividad en el hogar, refacciones y temas pendientes de la casa; pero atención con los roces en la convivencia familiar. Una profunda reforma interior te llevará a plantear tus verdaderos deseos y necesidades en cuanto al amor y la vida de relación.

Tendencia: manejo del dinero eficiente y rentable.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Tiempo de renovación, de dejar atrás el lastre, cerrar aquello que haya cumplido su ciclo, y así dar espacio a lo nuevo. Una especie de renacer interior que te permitirá vislumbrar un futuro mejor con energías renovadas. Solo tendrás que administrar los impulsos, un exceso de optimismo te podría volver descuidado. Pero si utilizas esta energía de manera constructiva, serán muchos los logros que podrás alcanzar. Hacia fin de semana se relacionadas a los afectos, con momentos de gran ternura junto a los seres queridos. En el amor, los encuentros serán muy favorecidos y naturalmente fluidos.

Tendencia: trabajar en la concreción de objetivos de la mano de la paciencia y la perseverancia.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Manifestarás tu habitual sentido creativo y estético en todo lo que hagas y es momento favorable para quienes realizan trabajos intelectuales, comunicacionales o educativos. Económicamente, tu situación irá bien, saldarás deudas y podrás planear tomarte un descanso. El amor, tan importante para la Serpiente, traerá momentos inolvidables, tanto para las parejas como para quienes estén solos. Las circunstancias favorecerán visiblemente los vínculos. La vida afectiva logrará una valiosa estabilidad y serán muchos los que en este tiempo proyecten un futuro de a dos.

Tendencia: el encanto y la gracia te harán ser muy respetado.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Comenzarás la semana contando con un potente impulso creador. Trazarás planes para el futuro, los cuales serán ambiciosos y expansivos. Aprenderás a trabajar en equipo y serás una gran líder, siempre y cuando no te aburras y abandones la tarea antes de finalizarla. Buen momento para luchar contra las limitaciones propias y enfocarte de manera constructiva hacia el logro de tus aspiraciones. Confiar en tus capacidades será el desafío para reorientar tu vida y avanzar sobre grandes decisiones. Un cambio de actitud marcará el comienzo de una nueva etapa en las relaciones afectivas.

Tendencia: favorable para rodearte de personas que te hagan ver otros puntos de vista.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Al comenzar la semana, será conveniente ir despacio, detenerse y pensar antes de actuar. Recurre a tu creatividad para postergar respuestas y decisiones importantes. Ideal para planificar los pasos a seguir más que para las acciones atinadas. Luego iniciarás una etapa más productiva en la que adoptarás un enfoque práctico y realista en tus actividades. Tendrás entonces de oportunidad de sobresalir en el ámbito laboral y lograr alguna mejora. El deseo de soledad podrá ser beneficioso para considerar tu situación afectiva. Apropiado para aunar diferencias en la pareja y encontrar juntos los puntos en común.

Tendencia: aprenderás a imponerte y manejarte con más aplomo.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Esta etapa se presenta con una energía positiva y optimista, afín a la naturaleza del Mono; un sentido más permisivo, alegre y abierto a la vida. Se avecinan cambios laborales, un período para depurar ideas y animarse a lo nuevo o fuera de lo convencional. Tendrás suficiente energía para enfrentar cada compromiso y, con una postura convincente será buen momento para dialogar, lograr acuerdos y negociar exitosamente. Un nuevo grupo de trabajo podrá unir organización, fuerza y talento. En las relaciones, no permitas que el orgullo frustre la posibilidad de expresar tus sentimientos y aclarar los puntos conflictivos.

Tendencia: todo a favor para experimentar felicidad en el hogar.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Desarrollarás talentos y dones personales que actuarán como guía a la hora de decidir y elegir direcciones. Una activa participación social te permitirá contribuir con algo significativo y valioso. Experimentarás un sentimiento nuevo hacia el trabajo, un sentido más inspirado de la vida en general. Tiempo de estabilizar tu economía, saldar deuda, refinanciar o incluso invertir en algún proyecto. Novedades respecto a cuestiones académicas, intelectuales y todo lo relacionado con el extranjero. Afloran recuerdos, reviven emociones, pensamientos y aspiraciones del pasado que pueden confrontar con tu situación actual.

Tendencia: ideal para repensar la imagen que proyectas y moldearla en función de tus aspiraciones.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Tiempo de resolver cuestiones pendientes en tu entorno laboral. Los nuevos proyectos traen beneficios; sin embargo, la competitividad puede crear roces con colegas o compañeros de trabajo. Deberás evitar toda influencia negativa y alejarte de cualquier conflicto. Buen momento para realizar tareas que requieran concentración, inspiración y lucidez. Un modo de actuar de manera ordenada y sistemática te permitirá avanzar; organizarte será la clave para vencer resistencias y dejar atrás ciertas preocupaciones. Se afirmarán los romances en marcha y habrá un real disfrute de las delicias del amor.

Tendencia: ocasión para redefinir metas y concluir asuntos no cerrados.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Se facilitarán los asuntos intelectuales, los negocios y la comunicación. La sabiduría y discreción serán la carta de presentación a la hora de decidir y actuar. Los más indecisos encontrarán en este tiempo el camino a seguir. Podrás disfrutar de facilidades para lograr crecimiento económico, concretar emprendimientos o idear proyectos que venías planeando. Un fresco impulso te invitará a vivir con gran apertura nuevas experiencias. Habrá momentos románticos y una mágica inspiración te llevará a tomar decisiones importantes, como iniciar una nueva relación con alguien que conoces desde hace tiempo.

Tendencia: trabajar la autoestima con una mirada más permisiva y menos autocrítica.

