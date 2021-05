Horóscopo chino semanal: ¿Qué te depara del 5 al 11 de mayo?

Shutterstock

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Tus asuntos cotidianos y materiales requerirán de atención y disciplina. Buscarás superarte y ensanchar tus horizontes a través del propio esfuerzo. La buena energía que actúa sobre tu signo respaldará iniciativas que serán posibles y rentables. Será oportuno dar el primer paso, la suerte te acompañará en el área profesional y lograrás ocupar el puesto que deseas. Las ganancias estarán en estrecha vinculación a los actos personales para conseguirlas. Período más pragmático que idealista en donde podrás crear formas donde antes sólo existían ideas. Una atmósfera de ternura impregnará las relaciones familiares y de pareja.

Tendencia: Comunicación centrada y eficaz.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Momento idóneo para potenciar talentos y habilidades. Habrá movilización en tu lugar de trabajo y aunque al principio no puedas percibirlo y te gane la incertidumbre, verás cómo luego los cambios te beneficiarán. La autoconfianza incidirá favorablemente en el logro de tus aspiraciones. Las energías que gravitan sobre tu signo te permitirán tomar decisiones y descartar lo que no te brinde seguridad. Habilita el ingenio y un efectivo accionar a través de una gran claridad mental que te permitirá ver más allá de la mirada habitual.En el amor, controla los impulsos y no exijas a los demás más de lo que pueden dar.

Tendencia: Seguir tus intuiciones y actuar con determinación.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Etapa de gran importancia para la vida íntima y familiar y todo lo referido al hogar y la vivienda. El comienzo de la semana será bastante agitado y te encontrarás viviendo discrepancias entre los propios deseos y la oposición de otras personas. Deberás armarte de paciencia y adaptarte a ritmos más lentos; así como buscar equilibrio entre los compromisos laborales y la familia. Hacia el fin de semana, habrá novedades que fortalecerán la autoestima y te permitirán establecer los objetivos sentimentales que no estaban claros. Los hijos y sus actividades, ocupan el primer plano en estos días.

Tendencia: La moderación y los hábitos saludables serán la clave de tu bienestar.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Podrás ampliar los conocimientos, descubrir nuevas formas de comunicarte y conocer nuevas personas. Etapa de gran claridad mental que te permitirá encontrar el camino correcto en el plano profesional. Necesitarás nuevos estímulos para renovar tus metas. Contarás con gran impulso para enfrentar situaciones laborales, consiguiendo llevar adelante tareas con energía y logrando importantes beneficios. Analizar todo en profundidad te llevará a actuar de manera eficaz y responsable. Tomar las decisiones justas será vital para proteger tus ingresos y bienes. La vida de relación exigirá seriedad y compromiso para su expresión vital.

Tendencia: Aclarar tus deseos para poder entregarte al amor con plenitud y confianza.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Momento excelente para resolver temas económicos pendientes, así como administrar los propios recursos de manera eficaz y progresar. El sector de las finanzas se organiza, podrás saldar viejas deudas y disponer de dinero extra para dedicarlo a aquello que más te gusta. Momento propicio para lograr orden y concreción, planificar y escribir ideas. El desafío estará en enfocar las energías de manera concreta, evitar dispersiones y mantener la velocidad de tus pasos controlados. Las relaciones sentimentales y sexuales serán escenario de experiencias fuera de lo común.

Tendencia: Cambio de look que favorece la autoestima y confianza personal.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Etapa de crecimiento propicia para iniciar proyectos y expandir tus actividades. Se abrirán nuevas perspectivas y sentirás deseos de hacer muchas cosas con mayor confianza y seguridad. Las circunstancias ayudarán a concretar negocios y transacciones que estaban inconclusas. Continúa la buena racha para obtener mejoras en el trabajo, o bien conseguir nuevo empleo para quien esté buscando. El deseo de mayor libertad te llevará a explorar nuevos caminos por cuenta propia ya que esta etapa se destacará por una fuerte necesidad de cambio; todo dependerá del sutil manejo de las energías que ahora te respaldan.

Tendencia: Valor para tomar una decisión importante sobre la vida amorosa.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Oportunidad de incursionar en nuevos proyectos que ampliarán tus horizontes de manera simple y práctica. Ingresarás en una fase de mayores responsabilidades y también importantes beneficios. Es posible que adoptes nuevas formas de comercialización tanto en trabajo independiente como en sociedades o empleo. Sabrás desarrollar tus dotes comunicacionales y desenvolverte con soltura, demostrando solidez para resolver problemas. En cuanto a la vida afectiva, algo sale a la luz para poder ver claramente una situación que hasta ahora era confusa. Comenzarás un período óptimo para la vida en pareja.

Tendencia: No dejarte llevar por influencias externas.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Los amigos y contactos sociales serán la clave en tus actividades. Una constante inquietud por cambiar de ambiente te llevará a buscar nuevas alternativas. El mayor desafío estará en desechar los malos pensamientos y los temores de la mente. De este modo encontrarás la manera de salir de situaciones que antes te inhibían y limitaban. La tendencia durante este período será a sentirte más reflexivo y cauteloso en todo sentido. Se pondrán a prueba tus ilusiones y podrás liberarte de cuestiones del pasado que pesaban. Es momento de actuar con convicción y confiando en el porvenir.

Tendencia: Perseverancia en los afectos.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Esta semana presentará desafíos y algunas demoras. Deberás concentrarte en tus asuntos a fin de no dispersarte. El estar pendiente de las actividades ajenas te desgastará y bajará el nivel de eficiencia. Aprender a delegar y no hacerse cargo de todo, siempre es un gran desafío para quien nace un año Mono. Organizarte para disponer de espacios propios para el relax será indispensable. Buen momento para recargar energías, sanar y conectar con tu mundo interior. Lograrás los medios más acertados para el logro de tus deseos de amor. La clave estará en saber administrar e invertir tiempo y energía adecuadamente.

Tendencia: Sabrás anticiparte a situaciones desagradables en el ambiente laboral.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Tus proyectos laborales comenzarán a cobrar forma y aumentará la percepción para elegir aquello que te proporcione mayores ganancias. Oportunidad de interactuar socialmente, probablemente te envuelvas en un trabajo en equipo, organizaciones sociales o desarrolles un interés por estos asuntos. Contarás con optimismo y determinación para transformar los problemas en oportunidades de crecimiento personal. La vitalidad te acompañará y responderás eficazmente a las exigencias que debas enfrentar. Habrá buena química en las parejas logrando que las relaciones fluyan de manera armoniosa y placentera

Tendencia: Explorar vías alternativas y revitalizar tus actividades.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Disfrutarás de cada novedad que te permita romper con la monotonía y, aunque deberás cuidar el bolsillo, no te faltará dinero para darte ciertos gustos. En ocasiones sentirás que debes lidiar con cierta resistencia o procesos encallados, ya que hay una lentitud que no está vinculada a tu propia responsabilidad. La perseverancia se pondrá a prueba, así que no deberás dudar y seguir avanzando en tus anhelos, de tu determinación dependerán los resultados. La vida de relación propone el desafío de emprender cambios. Trata de mantener la cabeza fría y no sacar conclusiones apresuradas.

Tendencia: El amor a primera vista y los “flechazos” amorosos estarán a la orden del día.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Podrás superar inseguridades y convertir la experiencia en madurez y sabiduría. La confianza y fuerza de voluntad para progresar te llevarán a concretar tus aspiraciones. Tomarás importantes decisiones aunque no deberás descuidar los detalles. Si actúas con cautela, lograrás prosperar y encontrar calma y estabilidad económica. Será importante actuar de manera reflexiva y consolidando lo conseguido; cuidado con los riesgos, es momento de ir paso a paso y no dejarse llevar por impulsos. El reencuentro con un amor del pasado te llenará de entusiasmo y te inclinará a realizar cambios en tu actitud y tu imagen.

Tendencia: Profundo cambio interior que desembocará en importantes elecciones.

