Horóscopo de Capricornio de hoy: jueves 13 de Febrero de 2020

Capricornio Fuente: LA NACION

Capricornio tiene a la cabra como símbolo, método y destino. Los nacidos bajo el influjo de este signo ejercen una constancia y empeño a prueba de todo. Logra lo que se propone, gracias a planificación muy cuidadosa. De mentalidad reflexiva, se sienten mucho más seguros en la madurez de la vida.

Fechas: 22 de Diciembre al 19 de Enero

Qué le espera a Capricornio el jueves 13 de Febrero

Entienda que debe mantenerse precavido, ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito. Procure alejarse de las mismas.

Amor: No tema en aprender a expresar lo que siente realmente. No se olvide que debe evitar mezclar el amor con lo material. No cometa ese error.

Riqueza: Prepárese, ya que aparecerán cambios en el status social y laboral. Aproveche la ocasión para avanzar con decisión y precisión en sus negocios.

Bienestar: Haga todo lo posible y esfuércese para liberarse de la carga del pasado. No arrastre con los resentimientos y abandone los hábitos negativos.

