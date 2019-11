Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 20 de Noviembre de 2019

Escorpio

Escorpio es la pasión y el magnetismo. Su signo se representa por el escorpión, que simboliza el autosacrificio, la posibilidad de atacar y trascender. Es cortés, tenaz y de gran corazón, pero en cualquier momento se puede convertir en un arma de destrucción.

Fechas: 23 de Octubre al 21 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el miércoles 20 de Noviembre

Aprenda que no conseguirá nada si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Amor: Hace tiempo que no se encuentra bien con su enamorado. Sincérese con su pareja y dejen en claro qué es lo que necesitan ambos para obtener la felicidad.

Riqueza: Momento para que caiga en la realidad y ponga en orden todos los proyectos económicos que fueron postergados, ya que no contaba con el dinero necesario.

Bienestar: Evite que su vida sea tan rígida, permita que su niño interior salga al mundo. Tome contacto con el arte y haga actividades que muestren su esencia.

