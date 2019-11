Horóscopo de Géminis de hoy: domingo 3 de Noviembre de 2019

Géminis Fuente: LA NACION

Géminis es el signo de los gemelos, un doble elemento que le imprime complejidad y dualidad a su carácter. En este elemento se agrupan personas dinámicas, emprendedoras, que requieren establecer una conexión intelectual con los demás. Su creatividad y su versatilidad son sus grandes virtudes.

Fechas: 21 de Mayo al 20 de Junio

Qué le espera a Géminis el domingo 3 de Noviembre

Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente abrirse a los demás.

Amor: Intente comentarle con honestidad lo que le molesta a usted a su pareja, así podrá generar un crecimiento positivo en la relación amorosa. Trabajen juntos para lograrlo.

Riqueza: Será una etapa óptima para producir e inventar nuevas variantes para obtener ganancias en sus proyectos. Ponga todo de su parte para lograrlo y nadie lo detendrá.

Bienestar: Gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo. En caso de tener un problema, escuche su voz interior.

