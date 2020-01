Horóscopo de Leo de hoy: miércoles 15 de Enero de 2020

Leo es el signo de la fuerza, la confianza y la alegría de vivir. Las personas regidas por este elemento del zodiaco tienen cierta majestad, poder, iniciativa, nobleza y capacidad creadora. El león que lo representa es símbolo de fuerza, dominio y virilidad. Son protectores, en especial con los niños y los más débiles.

Fechas: 23 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el miércoles 15 de Enero

Será esencial para este día que empiece a controlar cada una de las emociones y así evitar que estas afecten de manera negativa su ánimo.

Amor: Hoy podrá amigarse con ese familiar con el que hace días ha tenido un pequeño conflicto. Procure llamarlo y pactar una salida juntos para remediar lo sucedido.

Riqueza: Si está por realizar alguna compra importante o concretar un negocio, deberá ser muy precavido. En caso de que desconozca del tema, asesórese de antemano.

Bienestar: No dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar. Comprenda que el amor propio es muy importante.

