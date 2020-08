Horóscopo de Piscis de hoy: martes 25 de Agosto de 2020

Renata Dossi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de agosto de 2020 • 01:03

Piscis Fuente: LA NACION

Piscis entabla una relación amable con las personas que le rodean. ¿Apacibles? Nada más erróneo; son pasionales y hasta pueden reaccionar con vehemencia.Son complejos y contradictorios, pero cuentan con una inagotable capacidad de servicio, que ponen a disposición de los demás.

Fechas: 20 de Febrero al 20 de Marzo

Qué le espera a Piscis el martes 25 de Agosto

Momento de estudiar lo que le guste sin calcular racionalmente. Haga lo que haga siempre se le presentará una oportunidad para poder cumplir con lo que soñó.

Amor: Si hace poco ha tenido una pelea con esa persona que tanto quiere, sepa que ya es momento para perdonarla. De esta forma, encontrará el equilibrio emocional.

Riqueza: Después de tantas idas y vueltas, podrá detectar sus deseos y delinear las diferentes posibilidades de trabajo que están frente a sus ojos. Escoja la más correcta.

Bienestar: Si ha sufrido algún inconveniente, no dude y llame a ese amigo que sepa acompañarlo en silencio. No se aísle en su tristeza, sepa que solo no podrá.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy: Aries| Tauro| Géminis| Cáncer| Virgo| Libra| Escorpio| Sagitario| Capricornio| Acuario| Leo|