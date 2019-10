Horóscopo de Tauro de hoy: viernes 25 de Octubre de 2019

25 de octubre de 2019

Tauro Fuente: LA NACION

Tauro se muestra plácido gran parte del tiempo, pero puede ser impetuoso y hasta brutal cuando se enoja, como el animal que lo representa. Es un elemento Tierra: pragmático, ordenado, trabajador y ambicioso. Quienes se forjan bajo este signo suelen ser persistentes.

Fechas: 20 de Abril al 20 al Mayo

Qué le espera a Tauro el viernes 25 de Octubre

Durante esta jornada, permita que su fantasía se libere y se convierta en la fuente de su inspiración. De esta forma, podrá darle un nuevo orden a su vida.

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela, háblelo directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Esté preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar. Comprenda que el amor propio es muy importante.

