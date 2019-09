Horóscopo de Virgo de hoy: domingo 29 de Septiembre de 2019

29 de septiembre de 2019 • 01:04

Virgo Fuente: LA NACION

Virgo es el signo del Zodiaco más dedicado a servir. Son personas extremadamente estudiosas y precavidas, con mucha atención al detalle. Su fuerte mentalidad analítica les permite destacarse en muchos planos intelectuales. Su agudeza se potencia, además, con una gran capacidad para la organización y la versatilidad.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el domingo 29 de Septiembre

Entienda que si se deja guiar por la voz de la intuición y la sabiduría interior, pronto podrá abandonar la inseguridad y los temores que lo persiguen.

Amor: No tema en aprender a expresar lo que siente realmente. No se olvide que debe evitar mezclar el amor con lo material. No cometa el mismo error.

Riqueza: Sepa que no debe gastar su dinero en cosas innecesarias. Procure ahorrarlo para invertirlo a futuro en cosas que realmente valgan la pena en su vida.

Bienestar: Fomente toda la energía que tiene guardada hace tiempo y así podrá enfrentar los nuevos desafíos que surjan en el momento y lugar adecuados.

