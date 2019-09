Horóscopo del amor: signo por signo, qué les espera en las relaciones

Crédito: Unsplash.

ARIES

Aries va a la conquista sin titubeos, sin poder disimular su energía pasional y erótica ni contenerla. Si estos seres están enamorados, nada los detiene. Frente al amor son bombas de tiempo humanas que se encienden y explotan detrás de un deseo que debe consumarse de manera inmediata. Emocionalmente hablando, Aries construye un mundo afectivo colmado de riesgo y de aventuras. Eso sí, cuando se les va el amor, se van así como llegaron, incluso, sin aviso previo.

TAURO

Se funden con su amor de manera arrasadora y potente, con mucho recelo, con compromiso absoluto, a todo o nada. Si estás con alguien de Tauro, tenés que saber que sos solo para él o ella. Necesitan el contacto y una cercanía fusionante en la que no cabe ninguna distancia. No oses mirar para otro lado porque explotan de los celos al punto de hacer reventar todo por los aires. Tauro busca un amor seguro que le de la garantía de lo perdurable, de lo trascendente, de lo eterno.

GEMINIS

Para Géminis es fundamental experimentar toda gama de posibles encuentros antes de lanzarse a la intensidad de un amor irresistible. No dejan de ser apasionados pero no toleran vínculos que detengan su energía aérea y juguetona. Estos seres seducen y encantan con una particular agilidad para explicar hasta lo más irracional. Géminis propone elevar lo sensorial al mundo de la representación, es decir no los toques demasiado ¡y no los controles!

CANCER

No son directos ni demasiado frontales cuando hacen planes de ir a la conquista de un amor. Vacilan, dan algunos pasos para atrás, vuelven a acercarse y examinan una y millones de veces una enorme cantidad de consideraciones antes de abrirse plenamente a una pareja. Pero, una vez que lo hacen, son capaces de crear un universo afectivo colmado de colores luminosos y de sustancias muy embriagadoras. Si no son correspondidos, los inunda una soledad que abarca todos los desiertos del planeta.

LEO

Los amantes de leo son incorregiblemente románticos y entusiastas, capaces de la entrega más noble y de una generosidad ilimitada. Disfrutan ampliamente de los beneficios de estar acompañados y de sentirse enamorados. Cuando bajan las defensas y confían, viven la pasión con una fuerza arrolladora y jubilosa. Siempre muestran un aire de cierta majestuosidad y, para seducir, se expresan triunfantes y arriesgados. Eso sí, no intentes engañarlos, ellos no toleran perder su condición de ser únicos.

VIRGO

Cuando Virgo hace su entrada en el terreno del amor, primero no se involucra demasiado, toma cierta distancia, todos los recaudos y el tiempo necesario para examinar a la persona en quien pone su ojo visor, con lujo de detalles. Estos seres apelan a un cuidado total a la hora del preparar los rituales de la intimidad amorosa . No toleran indiscreciones ni arrebatos. Pero, detrás de esa serenidad misteriosa, se esconde una naturaleza emocional capaz de enamorar hasta a los más duros y a los más desprevenidos.

LIBRA

Libra magnetiza con mucha diplomacia y a la vez con un encantamiento tremendamente poderoso que a primera vista no tiene fisuras. Ellos generan experiencias placenteras y, siempre que les sea posible, se acercan evitando romper el equilibrio y cualquier tipo de choque emocional. Definitivamente su naturaleza está hecha para el amor, para estar en pareja. Libra abre los caminos del entendimiento a toda costa creando un puente de contacto porque esta energía no sabe estar sola.

ESCORPIO

La afectividad de Escorpio es absolutamente intensa y de una atracción magnética que no tiene medias tintas. Son seres que pescan todo y que están colmados de emociones ocultas. Su sensualidad hace que sea muy difícil escaparse de la marca imborrable que dejan y sin duda transforman a quienes hayan tenido la bendición de encontrarse íntimamente con ellos. Escorpio entra en erupción cuando sospecha que hay una parte de su amor que no puede tener y que necesita como el aire que respira.

SAGITARIO

Sagitario seduce con un torrente de energía vital que libera endorfinas hechizantes colmadas de toneladas de humor. Son celebrantes cuando quieren conquistar, se presentan con total histrionismo y prometiendo un cielo perfecto y luminoso (que no siempre logran concretar porque, si se sienten atrapados, ¡se escapan!) . Necesitan vincularse con parejas que no sumen cargas pesadas a su mochila afectiva. Cuando se enamoran de verdad, una fuerza invisible le da propósito a su aventurera existencia.

CAPRICORNIO

Estos seres muestran frialdad y toman una distancia prudencial solo para proteger su memoria emocional que está llena de carencias que no expresan y de abrazos que anhelan en secreto. Se muestran duros por fuera pero son blanditos por dentro y muy encantadores a la hora de intimar. Solo que primero tienen que atreverse a aflojar todas sus defensas. Detrás de su porte consistente y enigmático se esconde una sabiduría de cuidado, de seducción y de amor que da vuelta la cabeza y la vida.

ACUARIO

Estos seres van construyendo la totalidad de su mundo emocional entre saltos, cortes y quebradas. Para ellos el amor está hecho de planes a futuro, de creatividad y de personas con vidas muy diferentes de la propia. Se zambullen en la experiencia del amor con apertura total pero en relaciones que garanticen puertas absolutamente abiertas, nada de amarras y cero aburrimiento. En el fondo tienen pánico a ser abandonados y para que esto no suceda, muchas veces abandonan primero.

PISCIS

Piscis busca encontrar en el amor una sintonía indiferenciada, infinita y oceánica que colme su mundo emocional profundo y misterioso. Estas criaturas que vienen de otros planos van detrás de uniones celestiales y elevadas. En el afán de lograr la unión eterna manejan y controlan. Se sienten integrados y luminosos si logran encontrar quienes puedan entender su condición de magos, de seres etéreos y sensibles. Son inagotables en su capacidad de dar. Anhelan experiencias trascendentes.