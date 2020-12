Horóscopo de enero: qué nos anticipan los astros para el primer mes de 2021

Crédito: Ilustraciones de Flor Kaneshiro.

Ana Bilsky Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de diciembre de 2020 • 09:49

ARIES

TUS PLANETAS ESTE MES. Con el Sol y con Mercurio en diez, todo va a costarte el triple de esfuerzos, pero vas a generar lazos afectivos importantes en actividades que hagas en equipo y vas a disfrutar de ello. Tu experiencia y tu conocimiento van a cautivar. A partir del 14, una buena nueva para tu economía.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. La Luna y Marte en tu signo le van a sumar voltaje a tu intensidad, vas a necesitar salir velozmente de todo lo que sientas que inhibe tu acción. Dale salida a la chispa de tu fuego potenciado plasmándola en inicios y en decisiones jugadas, no en enojos.

AMOR Y SEXO. Armonía sí, aburrimiento no. Este cielo capricorniano trae para vos un viaje de aventuras y pasiones en los temas del amor. Algo nuevo, algo divertido incluso con alguien que no es tan nuevo. La estabilidad, más adelante.

EL DESAFÍO. No confundir acción con reacción.

LA OPORTUNIDAD. Una actitud diplomática resuelve un conflicto.

TU ALIADO. Sagitario te inspira.

TAURO

TUS PLANETAS ESTE MES. Tres planetas en la zona nueve de tu mapa natal van a traer enseñanzas, aprendizajes, incluso contacto con gente de otras geografías (por trabajo o por placer). A partir del 19 te vas a atrever a transitar un camino laboral desafiante que va a requerir toda tu inventiva.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Vas a estar trabajando a fondo con tus miedos. Una zambullida a tu sombra va a permitirte alivianar emociones pesadas y viejas que ya es tiempo de soltar. Un proceso de transformación inevitable ya se está dando en tu interior aun sin que seas consciente.

AMOR Y SEXO. Si estás en pareja, vas a recibir claras evidencias sobre la calidad de la relación que estás construyendo. No postergues decisiones, no retengas. Es tiempo de hacerte grande en el amor y de salir de mecanismos afectivos infantiles.

EL DESAFÍO. Investigar e informarte antes de decidir.

LA OPORTUNIDAD. Cosechás lo que sembraste.

TU ALIADO. Acuario, con toda su libertad, fecunda tu seguridad interna.

Crédito: Ilustraciones de Flor Kaneshiro.

GÉMINIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Júpiter y Saturno en Acuario, resolvés un tema legal tedioso en el que estaba la familia involucrada. Se ordenan tus papeles, se alivia tu emoción. Empezás algo que estaba pendiente en tus ganas dentro del campo del conocimiento que les suma a tu placer y a tu área laboral.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Se expanden tu círculo de amistades y tus compromisos sociales y profesionales. A todos respondés con inteligencia. Ojo, aunque seas de Géminis, demasiadas direcciones pueden disipar tu concentración y tu energía.

AMOR Y SEXO. Vas a estar creando puentes que acerquen extremos. En todas tus relaciones, y especialmente en la pareja, comienza a bombearse un incesante suministro de energía sanadora. Si no estás en pareja, vas a abrirte a un buen encuentro con alguien que podría terminar siendo un amor.

EL DESAFÍO. Escuchá tu instinto, no tus argumentaciones.

LA OPORTUNIDAD. Transformar tus miedos en poder.

TU ALIADO. Escorpio aporta claridad.

CÁNCER

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en Aries, tu mamá y todas las mujeres de tu vida van a ser eje principal de trabajo personal. Además, Marte en diez pone un motor a toda marcha en tu trabajo favoreciendo resultados. A partir del 16, una sorpresa amplía tu prosperidad y tus finanzas y hace crecer tu confianza en vos.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Una corriente emocional con personas que no conocés. Lo que decís hace bien, impacta y resuena fuertemente en quienes te escuchan. Un proyecto que tiene que ver con el poder que opera en tu palabra toma forma a partir del 20.

AMOR Y SEXO. No te vas a bancar una relación que esté boyando en la indefinición, pero no le pidas a la persona con quien estés un movimiento que vos no hacés. Trasponé tus defensas y atrevete a dar el primer paso. Comenzás a experimentar momentos afectivos más maduros.

EL DESAFÍO. No más secretos por temor a incomodar.

LA OPORTUNIDAD. Fortaleza interior.

TU ALIADO. Piscis te cuida con su campo de alta vibración.

Crédito: Ilustraciones de Flor Kaneshiro.

LEO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Mercurio en seis, se suma gente nueva a tu equipo de trabajo. Vos, con tu energía puesta en varios proyectos y participando en más de un grupo. Manejate con claridad hasta el 14 para evitar malentendidos.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Se concreta un viaje con amigos que venía postergado con todo a favor. Además, una decisión importante vinculada con un inmueble. Puede haber una compraventa antes de lo imaginado. Consejo: si viajás o si firmás algo importante antes del 19, no te despistes con los papeles.

AMOR Y SEXO. Debaten temas importantes que hacen que este sea un momento muy especial para la pareja. Con total sinceridad, ponen sobre la mesa lo que no se dijeron antes. Si se atreven a dar este paso de blanquear lo que sienten, se transforma tu realidad afectiva para bien.

EL DESAFÍO. Soltar la necesidad de controlar todo y a todos.

LA OPORTUNIDAD. Surge una capacidad creativa que estaba escondida.

TU ALIADO. Aries suma potencia y energía a tus días.

VIRGO

TUS PLANETAS ESTE MES. Alegrías y sorpresas marcan el inicio de una nueva etapa en la familia. ¿Noticias de noviazgos, de casamientos, de embarazos? Con Venus en la zona del hogar, belleza allí y posibles visitas de afuera. Andá preparando espacio.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Aumentan las responsabilidades laborales. Vas a encauzar proyectos atrevidos y jugados con personas sumamente creativas. Júpiter en la zona del trabajo marca un tiempo excelente. Gratificaciones por tu capacidad y tu eficiencia.

AMOR Y SEXO. No sobreprotejas a tu pareja, alimentar la relación con instinto maternal trae fecha de vencimiento asegurada. Venus en Sagitario viene a proponerte un paisaje afectivo de aventuras (incluso con tu amor), pero sin presiones ni dependencias.

EL DESAFÍO. Dejar que salga a la superficie eso que más te atormenta para que sea eyectado de tu interior.

LA OPORTUNIDAD. En el trabajo, te atrevés a romper las reglas de lo que ya es conocido.

TU ALIADO. Virgo te da clases magistrales de desapego.

Crédito: Ilustraciones de Flor Kaneshiro.

LIBRA

TUS PLANETAS ESTE MES. Una cotidianidad laboral con sorpresas: surge una propuesta societaria para realizar en paralelo a tu trabajo "oficial". Permitite pensar con libertad, pero no desestimes esta posibilidad que podría darle más espacio a tu creatividad y un incremento a tu economía.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Saturno en la zona del "yo soy", vas a estar más en eje. La vibración sosegada y potente de este planeta va a facilitar que puedas definirte sin tanto rollo en cada situación. En casa, cambios pequeños (e importantes a la vez) como reflejo de tu movimiento interno.

AMOR Y SEXO. Con Venus en la zona tres de tu mapa natal y con Marte asentado en el mundo de las relaciones, vas a querer salir corriendo de vínculos que te acorralen y/o te adormezcan. Este mes, un amor podría hacerte ver las estrellas sin estrellarte (¿más de uno?).

EL DESAFÍO. Desacomodar las fichas sin temor a incomodar.

LA OPORTUNIDAD. Tu estilo marca tendencia.

TU ALIADO. Con Géminis, un ambiente confiable.

ESCORPIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Tus asuntos materiales requieren una evaluación práctica. Hasta el 20, cierto cataclismo en tu economía y dentro de alguna relación laboral. Acordate: toda escena siempre conspira a favor y viene para que hagamos algo con ella. Actuá, pero sin enrollarte.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Neptuno y Venus van a despertar tu veta sutil, pero también va a aumentar la percepción y el poder que tenés para pescar el dolor de otros. Con mucha sabiduría, vas a acompañar a alguien que no está atravesando un buen momento. El universo siempre trae recompensas cuando una hace las cosas bien.

AMOR Y SEXO. Un clima de intimidad con alguien que moviliza tus deseos. A partir del 19, un camino ascendente para concretar proyectos de a dos. En el amor, todo para disfrutar.

EL DESAFÍO. Manifestate, pero primero considerá el fuerte impacto que provocás en los demás.

LA OPORTUNIDAD. Llega información por donde menos imaginás.

TU ALIADO. Con Cáncer, una profunda conexión.

Crédito: Ilustraciones de Flor Kaneshiro.

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Mercurio y Plutón en la zona de las finanzas, claramente vas a ver cómo te relacionás con tus recursos, cómo te parás frente a la abundancia y qué hacés frente a las limitaciones. Sobre un sendero laboral más atrevido, un antes y un después en tu economía.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. En tu agenda vas a estar haciendo espacio para integrar a tu cotidianidad actividades que mejoren la calidad de la relación con tu cuerpo: caminatas, mejor alimentación, deportes que te permitan descargar tensiones. Además, un encuentro casual tan sorprendente como feliz.

AMOR Y SEXO. Con Venus en tu signo, van a ser indispensables la liviandad y el juego en toda relación. Con tu amor, complicidad, comunicación fluida y un intercambio de fluidos y de amor sin contradicciones ni rollos.

EL DESAFÍO. Descomprimir y soltar lo acumulado.

LA OPORTUNIDAD. Se pone en marcha el motor de un proyecto que estaba detenido.

TU ALIADO. Capricornio, apoyo en una decisión importante.

CAPRICORNIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Marte y la Luna en la zona del hogar traen vida familiar y arreglos y cambios en casa que la iluminan. Una charla importante con uno de los tuyos que te permite rescatar algo de tu historia ancestral que no sabías.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Desarrollás planes laborales en el momento oportuno con gente que respetás y querés para hacer un poco más adelante, pero ya en bosquejo de ser realizados. Este mes, tu actividad dinámica e intensa se entremezcla con necesarios períodos de descanso.

AMOR Y SEXO. Con tu pareja, comunión y disposición mutua. Gestos de entrega hacen que la relación sea un lugar donde podés nutrirte de energía vital. Si no estás en una relación, un camino ascendente se abre hacia un proyecto de a dos.

EL DESAFÍO. Bajar tu sistema de control y confiar en que todo es ordenado y perfecto.

LA OPORTUNIDAD. Dejar que te mimen, que te sostengan.

TU ALIADO. Con Leo, una desnudez emocional que te hace muy bien.

Crédito: Ilustraciones de Flor Kaneshiro.

ACUARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Todo el mes, cautela con tus gastos, ojo con los despistes con papeles. Hasta el 16, no firmes nada importante. Con hermanos o con amigos muy cercanos, un encuentro fuerte y sanador a la vez.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Comenzás algo independiente o jugás más tu independencia en tu trabajo. Con más tiempos para vos y con muy buena energía, la bandera laboral es: libertad, equipo, placer, creatividad y muy buenos resultados después del 19.

AMOR Y SEXO. Con Venus en tu doce, vas a estar elaborando algo respecto de cómo te instalás en el amor con tu amor y con todos. Vas a abrir tu corazón plenamente solo con quienes te aseguren equilibrar pacíficamente tu mundo emocional. La templanza va a ser un camino de encuentro; la pasión, para más adelante.

EL DESAFÍO. El veneno no está en lo que comemos sino en lo que decimos. Fijate qué invocás con tu palabra.

LA OPORTUNIDAD. Un proyecto social te llama a que participes.

TU ALIADO. Sagitario te sigue a donde vayas.

PISCIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Sol y Mercurio en once y con Venus en diez, tu eficiencia trae logros, reconocimientos y agradecimientos por tu entrega y tu potencia puesta en tu trabajo. Un premio económico totalmente merecido a partir del 18.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Júpiter en doce, una línea directa con tu necesidad de colaborar con quienes necesitan ayuda. Personas nuevas que vas a sentir conocer desde siempre se acercan a vos y te acercan a un futuro de proyectos que hoy ni te imaginás. Mantenete atenta.

AMOR Y SEXO. No idealices, no te pierdas de vos, no pretendas salvar o proteger a tu pareja, no es tu papel. Correrte de este lugar le va a dar más potencia y magnetismo al amor con tu amor. Un viaje juntos a un lugar maravilloso.

EL DESAFÍO. No te dejes envolver por "sonidos de sirena de nada ni de nadie".

LA OPORTUNIDAD. El producto de tu sabiduría y de tu creatividad sale al mundo y gana todo y a todos.

TU ALIADO. Capricornio te abraza con su amor.

Conforme a los criterios de Más información