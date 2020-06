Horóscopo de julio. ¿Cómo nos sorprenderán los astros este mes?

Crédito: Ilustraciones de Lucila Piazza.

ARIES

TUS PLANETAS ESTE MES . Con tres planetas en Cáncer, en tu casa cuatro tu tendencia va a ser tratar de mitigar el dolor de todos los lastimados del planeta. A tu fuego ariano se le va a sumar un instinto maternal de cuidado emocionante. Hacer bien a los demás va a hacer que tu energía se ilumine y se potencie.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Tu creatividad va a estar cargada de poder. Esto va a ser altamente notable en tu actividad laboral. A partir del 19, recompensas económicas y un reconocimiento muy anhelado por vos. Un cambio de autoridades es lo que genera que todo se acelere en tu trabajo.

AMOR Y SEXO . Charlas profundas con tu amor, nada queda en el tintero sin manifestarse . Del resultado de este encuentro visceral va a depender la calidad de la relación que estén construyendo.

EL DESAFÍO . Salir de la pelea de acordar o no acordar, respetando lo que pensás, pero sin confrontar.

LA OPORTUNIDAD . Un encuentro familiar liberador.

TU ALIADO . Escorpio enaltece tu valor y te agradece.

TAURO

TUS PLANETAS ESTE MES . Con tres planetas en tu casa tres, vas a experimentar que todo muta de una cosa a la otra y de un momento a otro . Si te abrís a este movimiento constante, vas a poder hacer miles de cosas a la vez con una liviandad que desconocías.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Consejo: más allá del vínculo afectivo que tengas con amigos muy cercanos, o incluso con hermanos, manejate con la máxima claridad posible si tenés asuntos legales o económicos que resolver con ellos. Hasta el 16, los papeles se pueden perder y los acuerdos se pueden confundir.

AMOR Y SEXO . Si no estás en una relación, preparate para que tu horizonte afectivo te llene de lindas sorpresas. Si estás en pareja, el humor, el juego y la creatividad van a garantizar un amor muy bien condimentado.

EL DESAFÍO . No retener ni una idea ni nada, soltar y confiar.

LA OPORTUNIDAD . Un conocimiento importante te va a permitir avanzar en tu proceso del crecer.

TU ALIADO . Sagitario toca la tecla perfecta.

GÉMINIS

TUS PLANETAS ESTE MES . Con Marte en tu casa diez y con Mercurio en tu casa dos, un principio de realidad te va a permitir planear cada paso económico con garantías de seguridad. Esto va a traer tranquilidad para tu bolsillo y calma a tu mundo emocional.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Algo que esperabas comienza a articularse en tu trabajo. El panorama es positivo y muy estimulante, de hecho, vas a estar ocupando un rol de más autoridad. Antes, abocate a la tarea de soltar eso que ya no va más.

AMOR Y SEXO . Todas las tensiones ocultas saltan y se ponen a la luz los apegos y las dependencias que no contribuyen a que la relación crezca. Una buena comunicación y la honestidad hacen que puedan tomar las mejores decisiones con tu amor.

EL DESAFÍO . Poder sostener tus deseos en el tiempo sin impacientarte.

LA OPORTUNIDAD . Anotate los sueños, porque uno en especial va a ser revelador.

TU ALIADO . Capricornio es confiable. Escuchá lo que dice.

CÁNCER

TUS PLANETAS ESTE MES . Con Saturno en ocho, un impulso de determinación te va a permitir definir situaciones que venían enredadas y confusas. En una relación laboral, vas a estar poniendo las cartas sobre la mesa de manera encendida y sin culpas. La sinceridad trae crecimiento.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Con amigos muy queridos, bosquejando el borrador de un proyecto atractivo basado en principios comunitarios. Atrevete a jugar con esta idea que, aunque parezca un poco loca y tan lejana, con la fuerza de la intención van a poder hacer posible. El pensamiento crea realidad.

AMOR Y SEXO . Pausas compartidas en un período en el que la sensualidad no falta y en el que la serenidad y la calma van de la mano del amor. La relación se abre plenamente y sin interferencias. Disfrutá.

EL DESAFÍO . Actuar con conciencia y sin dobles intenciones.

LA OPORTUNIDAD . Un encuentro sorpresivo en el que decís algo que te libera y te sana.

TU ALIADO . Géminis te abre su secreto.

LEO

TUS PLANETAS ESTE MES . Con la Luna y Mercurio en Cáncer, en tu casa doce la apertura hacia lo que sucede en tu entorno va a ser enorme. Vas a saber cómo prodigar cuidados a quienes lo necesitan. Ahora bien, si te desconectás de lo más sabio de esta energía mullida, el miedo a semejante porosidad puede endurecer tu coraza. No te cierres, aprovechá la conexión con tu interior.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . A partir del 14, cambios importantes en tu actividad laboral. Si no trabajás, la organización de tu cotidianidad y tus rutinas se van a transformar de alguna manera. Este mes, mayores responsabilidades con más efectividad.

AMOR Y SEXO . Acuerdos emocionales y consignas afectivas sin turbulencias es lo que te propone el universo. Se van a enfatizar la búsqueda de códigos comunes, el juego y la creatividad en la relación.

EL DESAFÍO . Apelar a la confianza.

LA OPORTUNIDAD . Escuchar las señales, que van a ser muchas.

TU ALIADO . Libra te sugiere una aventura.

VIRGO

TUS PLANETAS ESTE MES . Con tres planetas en tu casa once, vas a llegar a soluciones para resolver en tu trabajo problemas complejos. La genialidad va a estar a la orden del día en la tarea que hagas, que va a ser independiente, pero con un equipo de personas que te va a apoyar. Lo mejor, a partir del 18.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Un familiar te revela algo importante a partir de lo cual comienzan a tener sentido sensaciones y emociones que no entendías bien de dónde venían. Cambios internos te generan la necesidad de hacer cambios dentro de tu casa.

AMOR Y SEXO . Quedan al desnudo pactos implícitos que se jugaban en tu relación de pareja de manera inconsciente. Esto, que es sanador, rompe una energía sofocante que empantanaba el vínculo. Un giro insospechado muy copado con tu amor.

EL DESAFÍO . Ser fiel a tu propia verdad.

LA OPORTUNIDAD . Una puerta creativa estimulante cambia tu vida.

TU ALIADO . Con Libra, ideas económicas para poner en marcha ya.

LIBRA

TUS PLANETAS ESTE MES . Con Plutón en Capricornio en la base de tu rueda zodiacal, tu energía se encuentra actuando en silencio, viendo qué es esencial y qué es lo que no te hace feliz. No dudes en soltar eso en lo que no encajes. Recordá que todo tiene un porqué y un para qué.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . A partir del 16, un suceso inesperado e inquietante en tu trabajo. Esa complicación que creías catastrófica despierta tu creatividad y te permite resolver lo que creías irresoluble. Con esfuerzo, éxitos asegurados.

AMOR Y SEXO . Tus relaciones van a ser espejos de tus propios aspectos inconscientes. Si estás en pareja y algo te enoja, antes de pegar el grito, mirá bien esa escena y tratá de pescar la señal y el mensaje. Todos tus vínculos cercanos van a ser vehículos de cambio durante el mes.

EL DESAFÍO . No retener esa emoción que surja: miedo, deseo, lo que sea. Meterte a fondo allí es sanador.

LA OPORTUNIDAD . Vas a darte cuenta de que no es necesario agradar para SER.

TU ALIADO . Tauro te ayuda con su mesura y paciencia.

ESCORPIO

TUS PLANETAS ESTE MES . Con Marte en cinco y con Mercurio y la Luna en nueve, vas a pasar de la maestra a la aprendiz y viceversa. Alguien de tu cotidianidad, tal vez esa persona a quien menos atención le das, va a ser portadora de una experiencia espiritual que no vas a olvidar. No te distraigas.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . A partir del 21, un viaje de trabajo (que apostaría que no se trata de un viaje virtual) llega de repente y te ubica en el centro de las mejores oportunidades. Te van a escuchar como una embajadora que dice cosas importantes que transforman a otros. Todo para ganar.

AMOR Y SEXO . Amor secreto, amor apasionado, sexo del mejor o recuperar con tu pareja una intensidad y un enamoramiento que venían medio de capa caída. Experiencias amorosas compartidas vienen con este invierno a darte todo el calor que estabas necesitando.

EL DESAFÍO . Sé auténtica en tu búsqueda. Dalo todo por ella.

LA OPORTUNIDAD . Gracias a tu generosidad, vas a recibir una hermosa sorpresa.

TU ALIADO . Tauro te protege.

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES . Marte en Piscis en la zona cuatro va a despertar de tu memoria imágenes que te van a generar una añoranza casi inadmisible. Dale luz a todo lo que salga sin retener. Se sana algo de tu espacio emocional que venía lastimado.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Resolución de temas legales demorados. Todo papel o documento que firmes a partir del 16 va a ser vinculante (o desvinculante) por años, mirá bien dónde ponés tu rúbrica. Final de un karma con esta situación que se define.

AMOR Y SEXO . Una vibración muy estimulante después de un período de silencios. A veces, es necesario tomar cierta distancia para ver lo importante que es esa pareja en la que estamos y cuánto nos afecta estar cerca o lejos. Ahora, los planetas te invitan a desarrollar juego y creatividad con tu amor. Dejate sorprender.

EL DESAFÍO . Tenés que recordar que, hagas lo que hagas, todo siempre es un juego.

LA OPORTUNIDAD . Poner el foco en ver qué es lo que sobra y no lo que falta. Aprovechalo.

TU ALIADO . Aries te da el empujón que necesitás.

CAPRICORNIO

TUS PLANETAS ESTE MES . Con Venus en tu casa seis, cambios de hábitos alimenticios hacen que tu cuerpo funcione con más armonía y más energía disponible . Acordate: nuestro vehículo físico va cambiando permamentemente de acuerdo a como nuestra mente lo vaya "pensando".

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . A algunos les puede incomodar tu palabra, que este mes va a resonar fuerte y con coraje. Lo que transmitas, lo que escribas, lo que digas, va a ser transformador. Además, a una propuesta laboral que imaginabas se le suma algo sorprendente a partir del 18. ¿Algo vinculado con la comunicación?

AMOR Y SEXO . Salís de un período de "motor apagado" y te abrís nuevamente al deseo de compartir adrenalina y libido. Con tu amor, más pasión y esa sintonía fina que se teje desde los comienzos de la relación.

El DESAFÍO . Darle lugar a tu apertura hacia lo más sutil, hacia tu divinidad.

LA OPORTUNIDAD . Participar en una causa humanitaria grandiosa.

TU ALIADO . Cáncer te brinda su significativa calidez.

ACUARIO

TUS PLANETAS ESTE MES . Con Mercurio en seis, de manera virtual o presencial vas a estar comprometiéndote a fondo en actividades sociales. La dinámica laboral de este mes va a ser estimulante, satisfactoria y potente. ¿Un ascenso? Atención y cautela en temas de finanzas conjuntas entre el 23 y el 31 de julio.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Con Urano en cuatro, revuelos internos y una profunda necesidad de buscar aires nuevos y de tener más tus propios espacios. Cambios en casa que te hacen sentir absolutamente libre y feliz.

AMOR Y SEXO . Con tu amor, rompiendo las reglas de lo conocido. ¿O tal vez un nuevo amor te cambia la perspectiva de todo? Menos tolerante, no vas a permitir controles, aburrimientos ni, mucho menos, dependencias ni celos.

EL DESAFÍO . El otro no va a satisfacerte. La plenitud está adentro de vos.

LA OPORTUNIDAD . Soltá el miedo a entregarte genuinamente. Esa es la clave para acceder hasta a lo más inaccesible.

TU ALIADO . Escorpio disuelve tus tinieblas con todo su cuidado y amor.

PISCIS

TUS PLANETAS ESTE MES . Con Saturno en doce y con tres planetas en tu casa seis, el universo te propone un baile en cámara lenta para que puedas tomar las decisiones adecuadas a nivel laboral. A partir del 20, una nueva actividad se suma a lo cotidiano. Buenos recursos compensan tantas responsabilidades.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN . Inspirás confianza. Tu sabiduría pisciana va a ser portadora de fortaleza y esperanza para quienes lo necesiten. Dos consejos: usá azul (que es el color de la protección) y no intentes convencer a nadie de nada.

AMOR Y SEXO . Sumergite de lleno en la mayor intensidad y la mayor apertura que te sea posible y dejá que tu energía florezca tal como es. Esta apertura va a disolver eso que te impide comenzar un nuevo ciclo en el amor.

EL DESAFÍO . Para escuchar las señales vas a tener que callar tu mente y abrir tu conciencia.

LA OPORTUNIDAD . Suben tus ganancias a partir del 16. Escuchá la propuesta con atención.

TU ALIADO . Aunque parezca mentira, es Leo quien te da la lección de humildad más maravillosa.