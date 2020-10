Horóscopo de noviembre. ¿Qué traen los astros para vos este mes?

Crédito: Ilustraciones de Lucy Piazza.

Ana Bilsky Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de octubre de 2020 • 11:29

ARIES

TUS PLANETAS ESTE MES. Con el Sol y con Mercurio en ocho, vas a ver lo que no es claro en cuestiones de economía compartida y vas a poder resolver estos asuntos con un enfoque impecable. Consejo: no te pases de rosca, hay mucha intensidad poco controlada adentro de vos, hacé actividad física.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Es el momento de plantarte firmemente para construir una base laboral consolidada. Hasta el 18, tiempos lentos. A partir de entonces, una sorpresa en tu trabajo que viene por donde menos lo esperás, con una puerta que trae altos beneficios para vos.

AMOR Y SEXO. Venus en Leo va a inspirarte a que te relajes y disfrutes con tu amor sin dejar de lado la pasión. En la relación, aflojan tensiones y surge un compartir intenso que les da adrenalina tanto a lo cotidiano como a tu corazón. Y si todavía no estás en pareja, alguien va a estar proponiéndote más excitación.

EL DESAFÍO. Pruebas importantes para tu paciencia.

LA OPORTUNIDAD. Un encuentro afortunado.

TU ALIADO. Leo, absolutamente de tu lado.

TAURO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Venus en cuatro, todo dispuesto para embellecer tu casa. Van a aparecer los medios para que puedas hacer de tu hogar un lugar en el que te van a dar más ganas de estar. Además, noticias de familia que vive lejos (en el país o afuera) y/o noticias que esperabas del extranjero.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Vos, integrando a tu cotidianidad más creatividad, elementos y conocimientos nuevos, incluso gente nueva que va a ampliar tu saber y tu conciencia. Con determinación, le das comienzo a un nuevo ciclo en tu vida que afecta tus afectos y tu trabajo. No te apresures, nadie llega tarde a ningún lado.

AMOR Y SEXO. Charlas con tu pareja de esas que hacen que las horas corran volando con pasión extra large incluida. Si no estás en pareja, un encuentro sorprendente que marca un antes y un después en los temas del amor.

EL DESAFÍO. Cortar con la terquedad.

LA OPORTUNIDAD. Abrite al cambio, que es inevitable y a favor.

TU ALIADO. Sagitario, acompañándote en tu nueva etapa.

GÉMINIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Venus en la zona de la comunicación, vas a poder manifestar muy hábilmente eso que es difícil de decir, incluso con una buena escucha de lo que los otros tengan para expresar. Esto, con amigos, dentro de tu trabajo, incluso en tu propia familia. Si tenés hermanos, una reparación alivia la relación y le da aire vital a la familia.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Tu magnetismo atraviesa las fronteras de tu cueva. Aprovechá todo este mes para mostrarte genuinamente y con firmeza. Mercurio en la zona del trabajo atrae otras miradas y posibilita direcciones muy estimulantes. En una carrera o estudio que estés haciendo, disfrute total.

AMOR Y SEXO. Un contacto profundo y honesto con tu intimidad le da luz al mundo de tus emociones sin tantas vueltas, prejuicios ni complejidades. En el amor, una realidad llena de buena onda compartida. Tiempo de disfrutar.

EL DESAFÍO. Hacer silencio interior.

LA OPORTUNIDAD. Dar a conocer tus recursos.

TU ALIADO. Leo te hace una buena propuesta.

Crédito: Ilustraciones de Lucy Piazza.

CÁNCER

TUS PLANETAS ESTE MES. En el medio de la vorágine y del caos, y aunque lo hagas sin darte cuenta, irradiás un campo de energía sanadora a tu alrededor que hace muy bien a muchos. Dale curso a tu talento de saber acompañar a quienes sufren y usá este recurso como vehículo de crecimiento interior.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. A partir del 19, en el trabajo te dan ese SÍ que estabas esperando para materializar con papeles y formalmente el proyecto que venís empollando desde hace tiempo. Todo llega justo cuando tiene que llegar.

AMOR Y SEXO. Júpiter, Plutón, Saturno y la Luna en la zona del amor te impulsan a crecer en tu intercambio con otros, pero ojo, no regales a los demás el coraje y la potencia que estos planetas están activando en tu emoción. Tomá la decisión que tengas que tomar y no te disfraces de quien no sos. En el amor, todo para ganar y disfrutar.

EL DESAFÍO. Animarte a más.

LA OPORTUNIDAD. Tu inspiración borra toda incertidumbre propia y ajena.

TU ALIADO. Capricornio aprende con vos.

LEO

TUS PLANETAS ESTE MES. Recuperando recuerdos y con tu energía embarcada en un viaje hacia tu interior. Con Mercurio y el Sol en la zona cuatro de tu rueda zodiacal, vas a estar reverenciando el pasado de alguna manera. Tal vez te encuentres con alguien que hace años que no ves.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. En el trabajo, propuestas de cambio que llegan en tiempo y forma. Con tu optimismo y con la buena nueva, se disipan todas las nubes que estaban dando vueltas en tu cabeza. Excelente todo a partir del 20. Antes, encargate de hacer los contactos que tengas que hacer.

AMOR Y SEXO. Todas las tensiones ocultas saltan a la luz. Esta limpieza vincular abre otra etapa en tu intercambio afectivo con otros más luminosa y potente. Con tu amor, coraje, menos pegoteos, más compromiso y una decisión postergada que, al fin, se pone en marcha.

EL DESAFÍO. Escuchar la otra versión.

LA OPORTUNIDAD. Trabajar a fondo con la figura interna de tu padre.

TU ALIADO. Piscis te da una lección de solidaridad.

VIRGO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte en Aries en tu casa ocho, presiones y tensiones de todos los colores vienen para empujarte a tomar decisiones que no te atreviste a tomar antes. Poné límites a lo que sientas que no es bueno para vos. Soltar lo viejo para darle lugar a lo nuevo es la consigna, sobre todo en tu trabajo. Allí, atrevete a ese cambio que llega en el momento perfecto.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Venus en doce, algo de tu necesidad de tener todo bajo control se va a aflojar. Un flash de comprensión te va a llevar a entender cómo en la vida todo tiene un sentido profundo. Vas a lograr transitar con mucha lucidez y confianza las experiencias más sinuosas.

AMOR Y SEXO. Se revitaliza el deseo y se renueva el interés con tu pareja. Esto abre un nuevo horizonte con tu amor o puede ser que una persona nueva llegue a tu vida y logre abrir tu corazón casi sin que te des cuenta. Prestá atención.

EL DESAFÍO. Hacerte escuchar.

LA OPORTUNIDAD. El optimismo genera consenso.

TU ALIADO. Escorpio juega en tu equipo.

Crédito: Ilustraciones de Lucy Piazza.

LIBRA

TUS PLANETAS ESTE MES. Con dos planetas en la zona dos de tu rueda zodiacal (el Sol y Mercurio), te movés con contundencia en un movimiento de dinero que va a traer excelentes resultados. Paciencia y perseverancia van a ser recursos necesarios.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Las responsabilidades laborales aumentan tanto como las familiares y van a ser imposibles de postergar para más adelante. Este mes, el elemento tierra está para sostenerte y para ayudarte a actuar con impecabilidad en cada emprendimiento y en cada una de las decisiones que tomes. Confiá.

AMOR Y SEXO. No dejes al margen tus deseos y respetá genuinamente lo que sentís. Un vínculo que esté basado sobre un tejido afectivo real y firme se fortalece y crece. Una relación que no va más concluye. Los grandes dioses del cambio te están alentando a hacer balance para ir por más también en el terreno del amor.

EL DESAFÍO. Salir del refugio.

LA OPORTUNIDAD. Una inspiración tuya gana todo el apoyo.

TU ALIADO. Tauro te orienta de la mejor manera.

ESCORPIO

TUS PLANETAS ESTE MES. La Luna en Capricornio va a traer experiencias muy fuertes a nivel laboral en las que también se involucra lo afectivo. Vas a estar haciendo contactos con personas que te van a proponer algo diferente, productivo y potente. Adentro de vos, un revuelo de emociones explosivas. No te apresures, escuchá consejos.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Venus en once, tu creatividad y tu imaginación van a estar enfocadas en un proyecto que permite integración social. Además, un encuentro repentino con el pasado mueve ese lugar de tu persona que solamente les mostrás a muy poquitos.

AMOR Y SEXO. Empezás a soltar las anteojeras que te impedían ver las trampas que te hacés a vos misma a la hora de meterte más a fondo en tu relación y esto cambia la calidad del vínculo con tu amor. Si estás sin pareja, preparate para un encuentro sorprendente. Abrí tu corazón.

EL DESAFÍO. Limpieza psíquica beneficiosa.

LA OPORTUNIDAD. Editar, escribir, publicar, darte a conocer.

TU ALIADO. Géminis te cuenta algo trascendente.

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Expresás tu valía sin limitaciones en tu trabajo. Con Marte en cinco y con el Sol en doce, vas a aportar sabiduría y vas a estar al frente de instancias de mucha presión y de una enorme exposición. Cambios de colaboradores y de jefes de manera imprevista a partir del 18.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. ¿Una mudanza o un cambio en tu casa? Es posible que cuestiones relacionadas con bienes inmuebles (comprar, vender, alquilar) sean parte importante de tu agenda de este mes. No hagas movimientos sin asesorarte antes del 16; si conocés a una astróloga, consultá fecha para firmar escritura y para mudarte.

AMOR Y SEXO. Tiempo de definición. Si se atreven a poner lo que sienten sobre la mesa, incluso si lo que hay son dudas y miedos, la relación no solo no corre riesgos, sino que se puede potenciar. La claridad le suma puntos a la gimnasia emocional. Todo se renueva.

EL DESAFÍO. No pasarte con tus gastos.

LA OPORTUNIDAD. Lograr lo que te proponés.

TU ALIADO. Aries saca conclusiones acertadas.

Crédito: Ilustraciones de Lucy Piazza.

CAPRICORNIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Venus en ocho y con Plutón en tu signo, tu tarea va a ser integrar visiones diferentes de las tuyas sin descentrarte. Escuchar otras voces es el gran aprendizaje de este mes, apoyándote en tus valores más genuinos, pero con flexibilidad y apertura.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Tu mirada estará puesta en un deseo que venís amasando en secreto. Paciencia, todo llega (si vos querés). Una propuesta laboral te genera algunas dudas por el desafío y el tiempo extra que te va a tomar, pero va a ser muy atractiva gracias al salto cuántico a favor que significa.

AMOR Y SEXO. Todo cambio que intenten hacer va a ser nutritivo para la relación si no controlan lo que sale de adentro de cada uno. Juéguense a meterse a fondo con lo que hay por debajo de lo que aparece. Si la relación con tu amor es sólida, esta va a ser aún mas contundente.

EL DESAFÍO. ¡Disfrutar sin culpas!

LA OPORTUNIDAD. Una nueva actividad muy motivante.

TU ALIADO. Acuario te da un papel protagónico.

ACUARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en Capricornio en la zona más sutil de tu energía, todo te va a atravesar. A tu impronta aérea casi impersonal, se le va a sumar una profunda conexión con lo que cada humano que te rodee esté vivenciando. El regalo que trae esto es conocer más profundamente a los demás, el desafío es no llevarte puesto lo que no es tuyo.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Tu trabajo va a marchar en ritmo dinámico a partir del 19, con algunos imprevistos que van a ir rompiendo la agenda de lo programado. Con Mercurio como planeta vector en tu actividad laboral, vas a estar pudiendo concretar objetivos muy velozmente. Ojo con la pérdida de documentos, estate atenta.

AMOR Y SEXO. Con Venus en la zona del amor, más entrega y menos miedos. Si no estás en una relación, esa apertura facilita un encuentro que puede ser el primero de muchos.

EL DESAFÍO. Bajar las defensas de tus horizontes interiores.

LA OPORTUNIDAD. Éxito bien merecido.

TU ALIADO. Sagitario pone todas las cartas sobre la mesa.

PISCIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Condiciones más frescas, livianas y absolutamente vigorosas se van a introducir a tu actividad laboral desde ahora con Venus en seis y con el Sol y Mercurio en tu zona nueve. Llegan actividades grupales y mucho disfrute de lo que hacés con gente con quien sintonizás con impecabilidad. Además: contactos interesantes con personas de afuera.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Con Marte en dos, un cambio real en tu economía genera alivio y te da más libertad de acción. Arreglás algunas cosas en tu casa y comprás algo que venís necesitando desde hace tiempo. Un trámite pendiente llega a una feliz resolución a partir del 15.

AMOR Y SEXO. Tu pareja te hace una propuesta trascendente y jugada y marca el inicio de un nuevo horizonte en la relación. Si no estás en pareja, salir de la cueva es la propuesta de los planetas este mes para vos en el amor.

EL DESAFÍO. Canalizar creativamente tu energía mágica.

LA OPORTUNIDAD. Un encuentro oportuno y sorprendente.

TU ALIADO. Escorpio te incluye en sus planes.

Conforme a los criterios de Más información