Horóscopo de octubre: signo por signo, qué traen los astros este mes

Crédito: Ilustraciones de Flopa.

Ana Bilsky 1 de octubre de 2019 • 11:08

ARIES

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte en la zona del trabajo, una energía dinámica va a impulsarte a ir por tu propio proyecto. Hasta el 19, cautela si compartís actividades en sociedad con otros. Atrevete a soltar amarras.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Encuentros de mucha emoción con gente del pasado van a llevarte al rincón de los recuerdos. Fotos y memorias de tu infancia pueden ser generadoras de un profundo y rico trabajo personal.

AMOR Y SEXO. Si estás en pareja: va a ser importante no perder tu independencia. Si estás soltera: da por hecho el amor en tu vida como si ya existiera, ese es el primer paso.

EL DESAFÍO. Soltar rencores.

LA OPORTUNIDAD. En el trabajo, una oportunidad inmejorable con gente de afuera.

TU ALIADO. Cáncer te enseña a cuidarte mejor.

TAURO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en tres, vas a llegar profundamente a otros con cada palabra que digas. En tu trabajo, paciencia hasta el 17... ¿Algo raro vinculado con la comunicación?

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Liberá tus roperos, regalá ropa que no uses, pagá tus deudas y fijate qué necesita tu cuerpo para estar en mejores condiciones. "Orden" es la palabra para este mes.

AMOR Y SEXO. Con tu pareja, más sexualidad. Es un buen recurso para transformar tensiones en intensidad. Y si aún no estás en pareja, vas a notar cómo tu presencia mueve el deseo del otro más que de costumbre.

EL DESAFÍO. Que el miedo no controle tu vida.

LA OPORTUNIDAD. Se mueve algo importante respecto de un inmueble. Mejor de lo que imaginabas.

TU ALIADO. Capricornio da buenos consejos.

GÉMINIS

TUS PLANETAS ESTE MES. La Luna y Neptuno te llevan a tomar una decisión económica más que acertada. Un familiar puede requerir un préstamo; que sea todo con la mayor claridad posible.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Excelente mes para darle rienda suelta a algo vinculado a la creatividad. Tus musas exudan ideas fabulosas que te van a hacer quedar súper bien con todos los que vean lo que hacés. Date a conocer.

AMOR Y SEXO. Con Júpiter en la zona de las relaciones, se repara algo que estaba medio entreverado con tu amor. Si estás soltera, preparate para un encuentro de esos que te dejan con alas para volar y disfrutar.

EL DESAFÍO. No desestimes tu intuición.

LA OPORTUNIDAD. Un viaje abre tu conciencia.

TU ALIADO. Acuario entiende tu necesidad de ser más libre.

CÁNCER

TUS PLANETAS ESTE MES. Charlas importantes con hermanos. Con Marte en tres, dejar cosas en el tintero para evitar males mayores puede generar males mayores. Además, tu casa se embellece para un evento.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Relaciones nuevas en un proyecto laboral arriesgado. Aquí se juntan dos cosas: la necesidad de no impacientarte y el saber que todo lo que emprendas va a ser exitoso.

AMOR Y SEXO. Poniendo las cartas sobre la mesa con tu amor, sin sobreproteger, sin correrte del lugar de "par". Si estás sin pareja, es tiempo de ver bien qué cambios esperás de los demás que vos no hacés.

EL DESAFÍO. Poner límites a relaciones tóxicas.

LA OPORTUNIDAD. Estudios que te abren a otra mirada de la realidad.

TU ALIADO. Tauro te da la seguridad necesaria

LEO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Plutón y con Saturno en tu casa seis, hay crisis dentro de tu lugar de trabajo. Escuchá estos movimientos como señales que están dando cuenta de que es tiempo de ir por algo mejor.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Trámites, firmas de documentos, nuevos arreglos económicos y mucho tema con papeles. Además, surge una manera diferente de manejarte con tu economía.

AMOR Y SEXO. Te vas a estar tirando de cabeza al juego de la seducción con todo el atrevimiento que seas capaz de expresar, con tu amor a todo o nada. Si no estás en pareja, tu adrenalina atrae deseo al 100%.

EL DESAFÍO. A fondo en un proceso terapéutico sanador.

LA OPORTUNIDAD. Un viaje en familia muy reparador.

TU ALIADO. Aries te indica el mejor camino.

LIBRA

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en once, tu emoción se va a movilizar trabajando en equipo con otros. Una revelación inesperada va a motivarte a que te reúnas con gente a la que le tenías prejuicios.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Realizaciones en tu trabajo que hasta no hace mucho tiempo parecían imposibles de lograr. Hasta final de mes, paciencia e inteligencia práctica.

AMOR Y SEXO. No idealices a tu pareja ni te pongas en el lugar de la salvadora porque vas a terminar siendo la víctima. Si estás soltera, tratá de pescar qué es realmente lo que te atrae y qué te hace ruidos raros. Tu intuición va a ser tu antena.

EL DESAFÍO. No distraerte y obviar lo esencial.

LA OPORTUNIDAD. Decisión económica acertada.

TU ALIADO. Con Géminis aflojás tensiones.

VIRGO

TUS PLANETAS ESTE MES. Saturno y la Luna van a hacer que tu mirada esté puesta en asuntos familiares. Una liberación de emociones tóxicas va a aliviar tu mochila emocional. Buen momento para constelar.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Un cambio de autoridades dentro de tu lugar de trabajo va a marcar el inicio de una nueva etapa allí. Vos, recibiendo reconocimientos y respeto por tu operatividad y tu eficiencia.

AMOR Y SEXO. Todo sale a la luz con tu pareja. No le tengas miedo al conflicto, puede permitirte ver con claridad qué hay ahí. Si no estás en pareja, es aún tiempo de introspección.

EL DESAFÍO. No guardes tus enojos.

LA OPORTUNIDAD. Estás lista para decir lo que sentís.

TU ALIADO. Sagitario te propone aventuras atractivas.

ESCORPIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con el Sol, Mercurio y Venus en el sector doce de tu carta, va a adquirir aún más fuerza tu energía intuitiva tan poderosa. Anotá tus sueños: van a ser reveladores de lo que sucede en tu inconsciente.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Un emprendimiento grupal exitoso viene con premios incluidos. En tu trabajo, mayores responsabilidades y un enorme enriquecimiento personal. Vos, feliz.

AMOR Y SEXO. Con tu amor, destapando ollas que van a ponen en evidencia la consistencia del vínculo. Si estás soltera, un encuentro con una relación del pasado puede reabrir una puerta no muy cerrada.

EL DESAFÍO. No a la revancha.

LA OPORTUNIDAD. Decir a tiempo mejora todo.

TU ALIADO. Libra te trae una propuesta inquietante.

SAGITARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con la Luna en ocho, todo lo vas a vivir con decibeles elevados. Excelente para trabajar a fondo con la figura interna de tu madre, con las mujeres de tu clan y con el poder reparador de lo femenino.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Vas a estar demostrando tu autoridad con suspicacia e inteligencia. A partir del 18, vas a negociar honorarios con los mejores resultados. No te impacientes.

AMOR Y SEXO. Etapa reveladora en tus afectos: Venus en doce va a traer una intimidad llena de sueños que se hacen realidad. Para las solitarias, la oportunidad de compartir amaneceres se abre a partir del 18.

EL DESAFÍO. La ambición desmedida no lleva a buen puerto.

LA OPORTUNIDAD. Aventurate a lo desconocido.

TU ALIADO. Con Tauro se termina la distancia

CAPRICORNIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Tres planetas en el sector laboral van a aumentar las citas y los compromisos en tu agenda. En tu entorno laboral, conflicto en relaciones, no dejes de expresar lo que sentís.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Reordenando la energía en tu día a día, incluso eligiendo mejor cómo te alimentás. Todo lo que te permita acopiar más y mejor energía sin tanto esfuerzo es la tarea de este mes.

AMOR Y SEXO. Con tu amor, prohibido ponerte en el rol de mamá. Si no estás en una relación, tratá de que no sea el miedo a estar sola lo que te lleve a acercarte a personas que no van.

EL DESAFÍO. Bajar el nivel de exigencia.

LA OPORTUNIDAD. Algo creativo a punto de estallar y de expresarse.

TU ALIADO. Virgo te da el mejor consejo.

ACUARIO

TUS PLANETAS ESTE MES. Con Marte en ocho, este va a ser un mes de mucha actividad comercial, es el momento de activar y reordenar todo lo pendiente respecto de finanzas conjuntas.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. Si estás sin trabajo, a partir del 15, una noticia favorable te va a sacar del estancamiento. Vas a estar llegando a otros con mucha inteligencia. Además..., ¿un curso? Se abre tu vida hacia un período mas expansivo en lo laboral.

AMOR Y SEXO. Venus te atraviesa. Si no estás en pareja, podrías conocer a alguien de una fuerte personalidad. Si ya tenés un amor, todo para disfrutar.

EL DESAFÍO. Confrontarte con lo más escondido de tu psique.

LA OPORTUNIDAD. Viaje con amigos.

TU ALIADO. Piscis complementa con su magia tu creatividad.

PISCIS

TUS PLANETAS ESTE MES. Con tres planetas en ocho, vas a estar convulsionada, liberando lo no dicho y con la necesidad de tomar decisiones importantes en todo lo que te reúna con otros.

DÓNDE TOMAR ACCIÓN. En tu trabajo, sugerencias de terceros que tendrías que poner bajo el ojo visor de tu intuición. Un proyecto creativo toma forma, se legaliza y se abre a lo colectivo.

AMOR Y SEXO. Las cartas sobre la mesa y decisiones maduras con tu amor. Iniciás un nuevo ciclo con tu pareja. Si aún estás sola, el primer indicio del inicio del amor comienza después del 20.

EL DESAFÍO. No quedarte atrapada en argumentos irreales.

LA OPORTUNIDAD. Ponerle coto a una situación que gastaba tu energía.

TU ALIADO. Géminis te saca del aburrimiento